Hyvinvointialueen palveluketju on ruuhkautunut
Pohjanmaan hyvinvointialueen hoito-osastot ja keskussairaalan päivystys ovat tällä hetkellä ruuhkautuneet. Tilannetta helpotetaan muun muassa ottamalla käyttöön tilapäisiä lisäpaikkoja.
Ruuhkautuminen on usean tekijän summa. Influenssakausi on raju, ja se on heikentänyt monien ikääntyneiden kuntoa. Hoito-osastoilla on ihmisiä, jotka odottavat paikkaa asumisyksikössä.
Potilaita on joutunut olemaan päivystyksessä odottamassa jatkohoitopaikkaa pisimmillään kaksi vuorokautta. Asian ratkaisemiseksi hoito-osastoilla otetaan tilapäisesti käyttöön lisäpaikkoja ja lisätään vastaavasti henkilökuntaa. Palveluohjaus varmistaa myös, että kaikki palveluasumisen paikat ja intervallipaikat ovat mahdollisimman hyvin käytössä.
– Palveluiden ajoittaista ruuhkautumista ei voida täysin estää. Meillä on olemassa suunnitelmat ja käytännöt ruuhkatilanteiden hoitamiseen, ja sen mukaisesti olemme nytkin toimineet, sanoo sairaalapalveluiden toimialajohtaja Christian Palmberg.
Ennen kuin harkitset lähtöä päivystykseen, soita maksuttomaan numeroon 116117. Päivystysapu palvelee ympäri vuorokauden ja terveydenhuollon ammattilainen arvioi puhelimitse hoidon tarpeen. Tämä auttaa varmistamaan, että saat oikeanlaista hoitoa oikeaan aikaan ja vähentää päivystyksen ruuhkautumista.
Päivystysapu 116117 tarjoaa myös yleisempää neuvontaa ja ohjausta mahdollisesti päivystyskäyntiä tarvitseviin vaivoihin. Henkeä uhkaavissa tilanteissa, kuten kova rintakipu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet tai äkillinen kouristelu, soita hätänumeroon 112.
Yhteyshenkilöt
Christian PalmbergSairaalapalveluiden toimialajohtajaPuh:040 579 6181christian.palmberg@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
