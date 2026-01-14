Lotossa lauantaina 16 miljoonan ennätyspotti – Yhdellä aikaisemmista jättivoitoista on tuettu urheiluseuraa
Loton lauantain arvonnan potissa on 16 miljoonaa euroa. Mikäli kierroksella löytyy yksi ainoa täysosuma, olisi kyseessä Loton 55-vuotisen historian suurin voittopotti.
Historian suurin voitto tähän mennessä on 15,8 miljoonaa euroa. Voitto osui rahapelien todelliseen onnenkuntaan Siilinjärvelle. Onnekas mies kiteytti asian tuolloin osuvasti.
- Siellähän oli seitsemän oikein!
Siilinjärven Toritien R-kioskissa lottorivinsä pelannut onnekas voitti Loton 55-vuotisen historian suurimman voiton. Hän suunnitteli syksyllä 2022 auttavansa läheisiään.
– Lapsiani ja sisaruksiani aion auttaa. Lisäksi haluan tukea voitollani lasten ja nuorten hyvinvointia. Muuten elämä jatkuu kohdallani kuten ennenkin, mies kertoi onnittelupuhelussa.
Siilinjärveläismies aikoi pitää voittonsa salassa ja kertoa siitä vain perheelleen.
– Aion olla niin vaatimaton kuin osaan, hän sanoi.
Siilinjärven lähikaupunkiin Kuopioon osui vuonna 2021 huikea potti 15,7 miljoonaa euroa. Tuon voiton jakoi viiden osuuden kaveriporukka. Jokainen porukan osakas voitti 3 140 000 siis euroa. Voitto on Loton historian toiseksi suurin, ja voittorivinsä toisensa hyvin tuntevat voittajat pelasivat Nilsiän Palonurmen Kyläkaupassa.
- Ihan hirveä summa meille tuli. Onneksi on hyvä ja tuttu porukka jakamassa pottia. Kyllä tuossa olisi ollut yhdelle ihmiselle liikaa rahaa. Otetaan rauhallisesti nyt vaan ja mietitään mitä tehdään, porukasta ensimmäisenä voiton huomannut voittaja kuvaili tuntojaan.
– Laitoin viestiä muille ja moni huomasi sen vasta sunnuntaina aamulla. Eipähän mennyt heillä yöunet. Itse tuli nukuttua lauantain ja sunnuntain välinen yö vähän huonosti, mutta sitten on tullut uni ihan hyvin. Kyllähän tuollainen vähän pistää pökerryttämään, porukkapelaaja nauroi.
- Toivottavasti seuraavakin iso voitto osuisi porukalle. Isot potit on hyvä jakaa porukalla, miljonääriporukan jäsenet kommentoivat nyt.
Loton kolmanneksi suurin voitto osui Uuteenkaupunkiin vuonna 2020. Uudessakaupungissa Ketunkallion R-kioskissa pelannut mies voitti 15,6 miljoonaa euroa.
– Elokuvan jälkeen katsoin Loton oikean rivin. Tunnistin heti, että yhdestä rivistä on mennyt nyt useita numeroja oikein! Aluksi katsoin, että siinä on kuusi oikein, mutta sehän olikin seitsemän oikein, onnellinen voittaja naurahti.
Suomalaisten suosikkipelin Loton kaikkien aikojen neljänneksi suurimman potin tuonut rivi pelattiin niin ikään myyntipaikassa. Rivin Lohjan Routionmäen Tarmo Lähikauppa MK Marketissa pelannut voittaja kertoi elämästään voiton jälkeen viime syksynä.
Voitto osui hänelle vuonna vuonna 2019. Sen jälkeen onnekas voittaja on sijoittanut voittorahojaan onnistuneesti.
- Alkuhuuman jälkeen elämä on tässä tasoittunut vuosien jälkeen. Voittorahojani olen sijoittanut eri pankkien kautta, eikä potti ole kovinkaan paljon pienentynyt sen myötä. Varoja on käytetty matkusteluun ja lähipiiriä olen auttanut taloudellisesti, jättivoittaja kertoi.
- Erikoisempia asioita mitä olen voittorahoilla tehnyt, ovat olleet suuritehoiset autot. Niitä on tullut vaihdettua vähän turhaankin, kun en ole kovin paljon kuitenkaan lopulta ajanut. Ehkä seuraava autoni onkin joku ihan pieni auto, lohjalainen nauraa.
- Olen tukenut erästä palloiluseuraa, joka on minulle merkityksellinen. En tietenkään odota, että sieltä tulisi rahaa takaisin, vaan aivan muut arvot ovat siinä hankkeessa tärkeitä. Jotainhan sitä pitää harrastaa, ja urheilu on tärkeää. On myös jännittävää seurata itselle tärkeän seuran menestystä. Vakioveikkausta myös harrastan.
Voittorahojen sijoittaminen on voittajille yleistä. Suomalaisvoittajat pyrkivät sijoittamaan voittonsa niin, että voitosta poikisi tuottoja myöhemminkin.Veikkauksen suurvoittajille toteuttaman kyselyn mukaan peräti 86 prosenttia eri pelien suurvoittajista kertoi sijoittaneensa osakkeisiin tai rahastoihin.
Veikkauksen Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.
Loton historian suurimmat voitot
|Sija
|Voitto, euroa
|Paikkakunta
|Ajankohta
|1.
|15 800 000
|Siilinjärvi
|17.9. kierros 37/2022
|2.
|15 700 000
|Kuopio, 5 osuuden porukka
|10.4. kierros 14/2021
|3.
|15 600 000
|Uusikaupunki
|1.2. kierros 5/2020
|4.
|15 500 000
|Lohja
|9.2. kierros 6/2019
|5.
|14 500 000
|Ruokolahti
|2.6. kierros 22/2018
|5.
|14 500 000
|Hyvinkää
|4.11. kierros 44/2023
|6.
|14 200 000
|Eri puolille Suomea, 50 osuuden porukka
|18.6. kierros 24/2017
|7.
|14 100 000
|Tuusula, porukka
|13.2. kierros 6/2016
|8.
|14 000 000
|Kaustinen
|7.11. kierros 45/2020
|8.
|14 000 000
|Sastamala
|2.7. kierros 26/2022
|9.
|13 900 000
|Vaasa, 10 osuuden porukka
|14.2. kierros 7/2015
|9.
|13 900 000
|Eri puolille Suomea, 10 osuuden porukka
|14.2. kierros 7/2015
|10.
|13 312 191
|Lahti
|12.4. kierros 15/2014
|11.
|13 000 000
|Savonlinna
|5.8. kierros 13/2023
