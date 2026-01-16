Yle tarjoaa hiihtolajien MM-kisat suomalaisille jatkossakin – huippuhetkenä Lahden MM-hiihdot 2029
Yle Urheilu tuo kotikatsomoihin laajan valikoiman hiihtolajien MM-kisoja. Uusi sopimus kattaa Lahdessa vuonna 2029 pidettävät kotikisat.
Yle on hankkinut talvilajien tärkeimpien tapahtumien esitysoikeudet yksinoikeudella vuosille 2026–2029. Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n mediakumppanin Infrontin kanssa neuvoteltu sopimus kattaa niin pohjoismaisten hiihtolajien (maastohiihto, mäkihyppy, yhdistetty), alppihiihdon, freestylen, lumilautailun kuin lentomäenkin MM-kisat.
Talviurheilun ystäville on luvassa kansainvälisten areenoiden unohtumattomia huippuhetkiä Ylen kanavilta ja verkkopalveluista vuosikymmenen loppuun asti.
Suomalaisittain sopimuksen kruununjalokivi löytyy Lahdesta, jossa järjestetään vuonna 2029 pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisat.
“Tämä on hieno uutinen sata vuotta täyttävälle Yleisradiolle. Ylen hiihtolähetykset ovat tarjonneet suomalaisille unohtumattomia hetkiä alkuvuosista lähtien. Yhteiset elämykset ovat Ylen julkisen palvelun tehtävän ytimessä ja MM-hiihdot – ja nyt vielä ekstrana kotikisat – kokoaa miljoonat ihmiset jännittämään yhdessä”, sanoo vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen.
Suomalaisurheilijat ovat osoittaneet kuluvalla kaudella olevansa laajalla rintamalla vahvassa kansainvälisessä vireessä. Se luo odotuksia siihen, että seuraavien talvikausien aikana menestystä on odotettavissa useammassa talvilajissa.
“Talviurheilulähetyksemme kuuluvat kaikkein suosituimpiin sisältöihimme. MM-kisat tarjoavat kauden urheilullisen huipennuksen, ja juuri arvokisoja suuri yleisö meiltä eniten kaipaa. Tuomme kaiken olennaisen kotikatsomoihin ja pääsemme lisäksi näyttämään maailmalla tunnustettua huippuosaamistamme Lahden MM-kisojen kansainvälisessä televisioinnissa”, iloitsee Yle Urheilun päällikkö Joose Palonen.
Sopimuskauden ensimmäinen tapahtuma käynnistyy heti ensi viikolla Oberstdorfista lentomäen MM-kisoilla 23.–24. tammikuuta. Vuonna 2027 pohjoismaisten hiihtolajien MM-mitaleista kamppaillaan Ruotsin Falunissa ja alppihiihdossa Sveitsin Crans Montanassa.
Talviurheilun suurimpia hetkiä nähdään ja kuullaan jo muutaman viikon päästä, kun Milanon ja Cortinan talviolympialaiset näkyvät ja kuuluvat Ylen kanavilla aamusta iltaan 6.–22. helmikuuta. Ylellä on kaikki vapaan kanavan oikeudet myös vuoden 2030 olympiakisoihin, jotka pidetään Ranskan Alpeilla.
Yle näyttää seuraavat MM-kisat:
Lentomäki 2026 (Oberstdorf, Saksa)
Pohjoismaiset hiihtolajit 2027 (Falun, Ruotsi)
Alppihiihto 2027 (Crans Montana, Sveitsi)
Freestyle ja lumilautailu 2027 (Montafon, Itävalta)
Lentomäki 2028 (Planica, Slovenia)
Pohjoismaiset hiihtolajit 2029 (Lahti, Suomi)
Alppihiihto 2029 (Narvik, Norja)
Freestyle ja lumilautailu 2029 (Zhangjiakou, Kiina)
Yhteyshenkilöt
Joose Palonen, urheilu- ja tapahtumapäällikkö, Yle, joose.palonen@yle.fi
Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.
