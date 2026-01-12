Mai Kivelä: Pääministeri Orpo, tuokaa esitys hakkuiden maltillistamiseksi mikäli otatte Suomen ilmasto- ja ympäristövelvoitteet tosissaan!

Vasemmistonaisten Pro Feminismi palkinto Sumud ry:lle 18.12.2025 10:56:26 EET | Tiedote

Vasemmistonaiset myöntää Pro feminismi -palkinnon 2025 kansalaisjärjestö Sumud – Suomen Palestiina-verkostolle. Yhdistys on vuodesta 2023 lähtien edistänyt palestiinalaisten oikeutta olemassaoloon ja vastustanut erityisesti Israelin harjoittamaa sortoa, apartheidia ja kansanmurhaa. Järjestön nimi on arabiaa ja se tarkoittaa sinnikkyyttä, se jos joku kuvastaa Sumudin toimintaa.