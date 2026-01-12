Vasemmistoliitto

Mai Kivelä: Pääministeri Orpo, tuokaa esitys hakkuiden maltillistamiseksi mikäli otatte Suomen ilmasto- ja ympäristövelvoitteet tosissaan!

14.1.2026 13:18:10 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Ilmasto- ja Luontopaneeli julkaisivat tänään yhteisen selvityksen metsien hakkuiden yhteensovittamisesta päästövähennys- ja luonnonsuojelutavoitteiden saavuttamisen kanssa. Raportissa todetaan selvästi, että ainoa keino tavoitteiden saavuttamiseksi on hakkuiden selkeä maltillistaminen nykyisestä.

Kansanedustaja Mai Kivelä
Kuva: Elisa Salomäki

– Tiedepaneelien raportissa kehotetaan maltillistamaan hakkuita 60 miljoonaan kuutiometriin vuodessa nykyisestä 73 miljoonasta kuutiometristä. Ilmastopaneeli on puhunut noin 10 prosentin hakkuiden vähentämistarpeesta vuoteen 2035 mennessä, Kivelä sanoo.

– Hakkuiden vähentäminen talousmetsien suojelupinta-alan huomattavan laajentamisen rinnalla on ainoa keino Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja metsäluonnon elinvoimaisuuden turvaamiseksi samanaikaisesti, Kivelä jatkaa.

Tiedepaneelien raportissa alleviivataan keskeisiä keinoja metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

– Tiedepaneelit nostavat esiin paljon sellaisia keinoja, joita vasemmistoliitto on metsien osalta peräänkuuluttanut jo pitkään: tarvitsemme suojelupinta-alan kasvattamista sekä kestäviä metsänkasvatusmenetelmiä ja monimuotoisuudelle tärkeiden rakennepiirteiden lisäämistä talousmetsissä, Kivelä sanoo.

– Metsälakia tulee uudistaa metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi ja metsäteollisuuden jalostusastetta nostaa. Energiapuun käyttöä suitsimalla esimerkiksi verotuksen keinoin hakkuiden maltillistamisen vaikutus teollisuuden ainespuun saatavuuteen pienenisi merkittävästi, Kivelä jatkaa.

Kivelä korostaa, että metsät ovat Suomelle kohtalonkysymys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa.

– Olisi jo korkea aika lopettaa hakkuiden maltillistamisen ja suojelualan lisäämisen kehystäminen metsäteollisuuden vastaisena. Hakkuiden maltillistaminen on välttämätöntä kaikkien metsäluonnon tarjoamien ekosysteemipalveluiden, mukaan lukien metsäteollisuuden omien toimintaedellytysten, säilyttämiseksi. Pääministerin tulee tuoda pöytään asianmukainen esitys jos hän suhtautuu tiedepaneelien tutkimukseen pienimmälläkään vakavuudella, Kivelä sanoo.

