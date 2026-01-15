Kustannusosakeyhtiö Otava

Lumoavassa lukuromaanissa seikkailu, mytologia ja unohtumaton rakkaus tempaavat lukijan merensuolaisiin aaltoihin.

Meren lapsi kuljettaa lukijan tuuliselle Cornwallin rannikolle, missä vaara, menneisyyden salaisuus ja kaiken mullistava rakkaus koputtavat mainettaan paenneen Isabelin oveen. Linda Wilgusin rannikkokulttuurista ja kansanperinteestä inspiroituneessa romaanissa tunteet hehkuvat vahvoina ja meren kutsu yltyy myrskyn mittoihin.

Linda Wilgus: Meren lapsi

Julkaisuvapaa 9.2.

Napoleonin sotien aikaan leskeksi jäänyt Isabel Henley palaa karunkauniiseen kotikyläänsä rahansa, vanhempansa ja kunniallisen maineensa menettäneenä. 19 vuotta aiemmin hän käveli kylään rannalta läpimärkänä ja kylmissään, kuin suoraan merestä nousseena. Taikauskoiset kuiskaukset ”merenväen tyttärestä” seuraavat moisista puheista kiusaantunutta Isabelia.

Salakuljetus tarjoaa uhkarohkean, mutta liian houkuttelevan mahdollisuuden sodan kurittamalle rannikkoväelle. Eräänä yönä tullikahakassa haavoittunut salakuljettaja Jack Carlyon tuodaan turvaan hänen vuokramökkiinsä. Tästä alkaa huumaava, sovinnaisuuksia uhmaava rakkaustarina — vaarallinen, intensiivinen ja yhtä arvaamaton kuin meri itse.

Outo meren kutsu vetää Isabelia puoleensa, nyt voimakkaammin kuin koskaan. Mutta voiko hän valita sekä rakkauden että vapauden maailmassa, jossa naisen odotetaan pysyvän kotona? Meren lapsi kysyy, millainen hinta omasta identiteetistä ja unelmista on lopulta maksettava.

Linda Wilgus kasvoi Alankomaissa kirjojen keskellä ja on asunut Italiassa, Belgiassa ja Yhdysvalloissa ennen asettumistaan Isoon‑Britanniaan. Amsterdamin yliopistosta valmistunut Wilgus on kirjoittanut novelleja, joita on julkaistu useissa kirjallisuuslehdissä. Paikallishistoria, rannikkokulttuuri ja kansanperinne toimivat vahvoina kirjallisina inspiraationlähteinä Linda Wilgukselle, joka asuu Cambridgen seudulla perheensä kanssa.

Ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana.
Kirjan on suomentanut Satu Loitsu.

