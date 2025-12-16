Komissio tarkentaa Ukrainan rahoitustukipaketin 2026–2027 sisältöä
Euroopan komissio hyväksyi tänään joukon lainsäädäntöehdotuksia, joilla varmistetaan jatkuva taloudellinen tuki Ukrainalle vuosina 2026 ja 2027.
Lainsäädäntöpaketti koostuu seuraavista:
- uusi ehdotus 90 miljardin euron tukilainasta Ukrainalle
- uusi ehdotus, jolla muutetaan Ukrainan tukivälinettä yhtenä keinona antaa budjettitukea Ukrainalle
- uusi ehdotus monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen muuttamiseksi, jotta Ukrainalle voidaan myöntää lainaa EU:n budjettia vastaan.
Joulukuussa 2025 Eurooppa-neuvosto sopi 90 miljardin euron budjetti- ja sotilaallisen tuen myöntämisestä Ukrainalle tulevien kahden vuoden aikana. Tämä on osoitus Euroopan unionin vankkumattomasta tuesta Ukrainalle.
”Ehdotamme, että 90 miljardin euron laina jaetaan kahteen osaan: Kaksi kolmasosaa eli 60 miljardia euroa käytetään sotilaalliseen tukeen. Varat käytetään puolustushankintoihin, jotka tehdään pääasiassa Ukrainasta, EU:sta ja ETA-/EFTA-kumppaneiltamme. Yksi kolmasosa eli 30 miljardia euroa käytetään yleiseen budjettitukeen”, tarkentaa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lausunnossaan.
”Kuten Eurooppa-neuvostossa joulukuussa sovittiin, tämänpäiväisen paketin lisäksi käsiteltävänä on edelleen sotakorvauslainaa koskeva ehdotus. Tällä muistutamme Venäjää siitä, että pidätämme edelleen oikeuden käyttää niiden jäädytettyjä varoja. Varat pysyvät jäädytettyinä, kunnes sota päättyy ja korvauksia maksetaan.”
