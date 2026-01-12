Keskustan puoluesihteeri väläyttää ratkaisua hallitukselle suurtyöttömyyteen: Selittelyt eivät enää auta
Keskustan puoluesihteerin Antti Siika-ahon mielestä hallituspuolueen johtavan edustajan lausunnot työllisyystavoitteen epäonnistumisesta pakottaa Petteri Orpon hallituksen tunnustamaan talouspolitiikkansa karille ajamisen.
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen myönsi Ylellä, että hallitus ei tule pääsemään kärkitavoitteeseensa työllisyyden vahvistumisesta yli 100 000 henkilöllä.Siika-aho huomauttaa, että kokoomus näyttää olevan viimeinen, joka on huomannut sen minkä kaikki ovat jo nähneet.
- Totuus on, että työttömyys on kasvanut Euroopan huippulukemaan ja Orpon hallituksen näpräily vain pahentaa tilannetta. Hallituspuolueiden edustajat ovat yrittäneet kaikin keinoin selittää työttömyyslukuja parhain päin. Työttömiä nämä selitykset eivät ole lämmittäneet yhtään – päinvastoin.
Siika-aho huomauttaa, että kokoomuksen hampaaton kasvupolitiikka ja valtiovarainministeripuolue-perussuomalaisten yritykset syyllistää nykytilanteesta maahanmuuttoa johtavat työllisyystilanteen pahenemiseen entisestään.
- Selittelyt eivät enää auta. Orpon ja Purran politiikasta kovimman laskun maksavat työllistävät yrittäjät ja kaikki työntekijäryhmät. On irvokasta, kuinka välinpitämättömästi hallitus suhtautuu työttömiin. Heitä ei lämmitä yhtään se, että hallitus kertoo työttömyyden helpottavan pitkällä aikajänteellä. Tällaiset selitykset vain lisäävät pettymystä.
Keskustan puoluesihteerin Antti Siika-ahon mukaan Keskusta on valmis tekemään puoluerajat ylittävää yhteistyötä talouden karmean tilan korjaamiseksi. Samalla Siika-aho peräänkuuluttaa hallitukselta keskittymistä oikeisiin asioihin jatkuvan sekoilun sijaan.
- Keskusta pureutuisi työttömyyteen parantamalla yritysten toimintaedellytyksiä esimerkiksi verottamalla yrityksen sisään jätettäviä voittoja vähemmän, vahvistamalla yrittäjävähennystä ja kotitalousvähennystä sekä toteuttamalla investointihyvityksen myös pienemmille yrityksille. Kasvu ei synny työttömiä kepittämällä ja rikkaita hellimällä, vaan rehellisten yritysten kautta.
- Joutuu kysymään, onko hallituksessa tärkeysjärjestys kohdallaan. Valtava määrä suomalaisia on ilman töitä, mutta hallitus käyttää aikansa milloin rasismista, milloin viinasta riitelemiseen. Ihmisten aliarvioimista on suurtyöttömyyden vähättely, kaunistelu ja sysääminen muiden syyksi. Hallituksella on valta ja vastuu pyytää myös apua silloin, kun se ei osaa itse valita oikeaa suuntaa.
Yhteyshenkilöt
Antti Siika-ahoPuoluesihteeriPuh:+358 50 5754 118antti.siika-aho@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
