Talentia: Kaksivuotinen esiopetuskokeilu osoittaa päiväkotien henkilöstöratkaisujen merkityksen – sosionomien osaaminen hyödynnettävä paremmin
Kaksivuotisesta esiopetuskokeilusta tehty tutkimus tuo esille varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen merkityksen. Varhaiskasvatuksen sosionomien roolia päiväkotien arjessa on vahvistettava.
Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi keskiviikkona tutkimuksen, jonka tulosten mukaan kaksivuotinen esiopetus ei ollut kokeilujaksolla vaikuttavampi kuin nykyjärjestelmän mukaisesti toteutettu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen yhdistelmä.
Huomionarvoista on, että tutkimuksessa esitettyjen tietojen mukaan kunnat reagoivat kaksivuotiseen esiopetuskokeiluun kohdentamalla kelpoisia opettajia kokeiluryhmiin.
Sen seurauksena kokeiluun osallistuneilla lapsilla oli verrokkiryhmiin verrattuna yhdeksän prosenttiyksikköä suurempi todennäköisyys olla ryhmässä, jossa työskenteli vähintään yksi muodollisesti pätevä opettaja.
Myös henkilöstörakenne muuttui kokeiluryhmissä: niissä oli enemmän kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon suorittaneita opettajia ja vastaavasti vähemmän sosionomitaustaisia opettajia kuin verrokkiryhmissä. Tämä viittaa siihen, että kokeilun toteutuksessa painotettiin erityisesti opettajakoulutusta ja akateemista pedagogista osaamista.
– Sosionomien osaaminen on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa lasten ja perheiden tuen tarpeet ovat moninaistuneet. Tätä osaamista ei pidä sivuuttaa, vaan se on nähtävä keskeisenä osana laadukasta varhaiskasvatusta, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio korostaa.
Varhaiskasvatuksen sosionomin roolia vahvistettava
Moniammatillisessa varhaiskasvatuksessa sosionomi toimii yhteistyössä opettajien, lastenhoitajien ja perheiden kanssa siten, että lapsen yksilölliset tarpeet tulevat kuulluiksi ja huomioiduiksi. Sosionomin työssä korostuvat myös yhdenvertaisuuden, inkluusion ja lapsen oikeuksien edistäminen – tekijät, jotka ovat keskeisiä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumiselle.
Sosionomi tuntee koulutuksensa pohjalta lasten ja perheiden elämäntilanteita, osallisuutta ja hyvinvointia tukevia menetelmiä sekä palvelujärjestelmän. Kaikki tämä rikastaa varhaiskasvatuksen pedagogista työtä ja vahvistaa lapsen turvallisuuden ja osallisuuden kokemusta kokonaisuudessaan.
– Varhaiskasvatuksen sosionomin osaaminen ei rajoitu vain lapsiryhmän päivittäiseen ohjaamiseen vaan sisältää laaja-alaista sosiaalipedagogista asiantuntemusta, Karsio huomauttaa.
Talentia painottaa, että sosionomien tehtäväkuvaa ja roolia varhaiskasvatuksessa on edelleen selkeytettävä.
– Kun sosionomien osaaminen tunnistetaan ja sitä hyödynnetään täysimääräisesti, koko varhaiskasvatuksen laatu paranee. Kyse ei ole ammattiryhmien vastakkainasettelusta, vaan lasten edusta, Karsio toteaa.
Yhteyshenkilöt
Jenni KarsioPuheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 27 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
