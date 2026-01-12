Uuden Musiikin Kilpailun kauden 2026 artistit ovat nyt julki

UMK26-kilpailun biisit julkistetaan arkipäivisin yksi kerrallaan huomisesta 15.1. alkaen. Biisit ovat kuunneltavissa artistien omina biisipäivinä keskiyöstä lähtien Yle Areenassa, YouTubessa, Spotifyssa sekä muissa musiikin suoratoistopalveluissa.

UMK26-biisien julkaisupäivät:

to 15.1: Etta – Million Dollar Smile

pe 16.1: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

ma 19.1: Komiat – Lululai

ti 20.1: Sinikka Monte – Ready To Leave

ke 21.1: Antti Paalanen – Takatukka

to 22.1: CHACHI – Cherry Cake

pe 23.1: KIKI – Rakkaudenkipee

“Tästä UMK-kaudesta on tulossa monella tavalla ainutlaatuinen, sillä hakijaennätyksestä valikoitunut kattaus ulottuu popista kansanmusiikin kautta danceen ja tanssilavojen iskelmään”, UMK:n ammattilaisraadin puheenjohtaja Tapio Hakanen kommentoi. “UMK:ssa biisi todella ratkaisee eli kisaamaan voi päästä niin omakustanneartisti kuin kokenut legendakin. Olen todella innoissani siitä, että tänä vuonna mukana on myös useimmille suomalaisille täysin uusia artisteja ja osansa instrumenttipalettiin tuovat viulu, haitari, vihellys, herkkä laulu, klubibassorumpu ja räppäys”, Hakanen jatkaa.

Ammattilaisraati ja yleisöraadit tekivät esivalinnan

Kauden 2026 biisihaussa elokuussa 2025 UMK:hon lähetettiin yhteensä 491 kappaletta. UMK26:ssa kisaavien artistien ja biisien valintaan osallistui YleX:n musiikkipäällikkö Tapio Hakasen vetämän musiikkialan ammattilaisraadin lisäksi myös viisi yleisöraatia, joihin kutsuttiin monipuolinen joukko eri alojen edustajia.

Ammattilaisraatiin kuuluivat tänä vuonna Hakasen lisäksi Johan Lindroos (Radio Suomen musiikkipäällikkö), Amie Borgar (Svenska Ylen Yle Svenskan musiikkipäällikkö), Katri Norrlin (YleX:n musiikkitoimittaja), Samuli Väänänen (musiikkialan asiantuntija), Pietu Sepponen (Sunborn Liven promoottori), Jussi Mäntysaari (Nelonen Median musiikkipäällikkö), Stella Kylä-Liuhala (Project Director, Ohlogy), Aija Puurtinen (Sibelius-Akatemian lehtori ja UMK:n vocal coach).

UMK26-artistit:

Etta – Million Dollar Smile

Etta, oikealta nimeltään Emmalotta Kanth, kuvailee itseään laulajaksi, räppäriksi ja suorapuheiseksi tunteiden käsittelijäksi, jonka tarina on kulkenut Vantaan lähiöistä Suomen isoimmille lavoille. Hän varttui yksinhuoltajaäidin kasvattamana yhdessä neljän vanhemman sisaruksensa kanssa.

Lapsuus oli täynnä musiikkia: kotona soi aina musa, vanhemmat veljet olivat todella musikaalisia ja suvun juhlissa pienin sisarus laitettiin aina laulamaan. Koulussa hän vietti päivänsä musaluokassa laulaen ja poikkihuilua soittaen.

”Mä en valinnut musaa, musa valitsi mut”, Etta kuvailee.

Debyyttisingle Ballerina (2018) teki Etasta nopeasti yhden Suomen kiinnostavimmista uusista artisteista. Hän sanoo joutuneensa tekemään kolminkertaisen määrän töitä saadakseen saman arvostuksen kuin miespuoliset kollegat.

”Mut on lokeroitu välillä naisräppäriksi, välillä poppariksi. Mutta oikeesti mä oon artisti. Se että pystyn sekä räppäämään että laulamaan, se on mun supervoima”, Etta sanoo.

Etta alkoi keikkailla tiiviisti ja julkaisi seuraavana vuonna 10 ja 10+ nimiset EP:t.

Debyyttialbumi Tyttö (2021) sisälsi hitiksi nousseen Ämmä-kappaleen, joka löysi tiensä erityisesti nuorten sydämiin. Seuraavalla albumillaan Tykkäät kummiski (2022) Etta teki suomiräpin historiaa olemalla ensimmäinen nainen, jonka albumi nousi Suomen virallisen albumilistan ykköseksi.

Isoimmat haavat Etta purki vasta vuonna 2023 julkaistussa Demoneista ystävii -kappaleessa ja seuraavana vuonna Tähtisumua-albumillaan.

”Demoneista ystävii oli eka biisi, jossa uskalsin olla ihan paljaana. Sen jälkeen tajusin, että mitä henkilökohtaisemman kappaleen kirjoitan, sitä universaalimpi siitä tulee”, Etta kommentoi.

Vuonna 2024 Etta päätyi lämmittelijäksi PMMP:n areenakiertueelle – bändin kanssa, jota hän oli kuunnellut jo lapsena.

Million Dollar Smile julkaistaan torstaina 15.1. klo 00.00.

Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Poptähti Pete Parkkonen ja kansainvälisillä areenoilla loistanut viulistilegenda Linda Lampenius muodostavat yhdessä näyttävän UMK-duon.

Vasta hetki sitten yhteistyön aloittaneiden artistien urapolut ovat olleet hyvin erilaiset, mutta molempia yhdistää syvä rakkaus musiikkiin ja esiintymiseen.

”Meillä on molemmilla se fiilis, että lava on meidän koti. Kun astutaan sinne, me omistetaan se paikka”, Parkkonen sanoo.

Linda Lampenius tunnetaan maailmalla ennen kaikkea klassisena viulistina.

Kahdeksanvuotiaana hän pääsi The Helsinki Junior Strings -orkesteriin ja kiersi jo teini-ikäisenä Pohjois-Amerikassa, Euroopassa sekä Aasiassa. Myöhemmin Andrew Lloyd Webber pyysi hänet henkilökohtaisesti solistiksi teokseensa Englannissa, ja EMI Classicsin julkaisema klassinen soololevy teki hänestä aikansa myydyimmän suomalaisen klassisen artistin.

Samalla vuosikymmenellä kansainvälinen media nosti vahvasti esiin myös Lampeniuksen pop- ja Baywatch-kuvaa. Klassisen musiikin levy-yhtiö vaati samaa seksikkyyttä kuin viihdemaailma.

Lampenius on sittemmin käsitellyt kokemuksiaan mm. Kesytön elämäni -omaelämäkerrassaan sekä Kultaisen Venlan voittaneessa Linda-dokumenttisarjassa.

Sittemmin Lampenius on keikkaillut, tehnyt TV-esiintymisiä sekä pitänyt esillä klassisen crossoverin perinnettä, josta hänet maailmalla tunnetaan.

2020-luvulla Lampenius teki näyttävän paluun Suomessa. Vuoden 2025 UMK:n Shanghain valot -väliaikanumero keräsi valtavasti huomiota, ja erityisesti nuorempi yleisö löysi hänet uudelleen.

Myös monipuolista uraa uurtanut Pete Parkkonen on kasvanut artistiksi bändien ja keikkalavojen kautta. Parkkonen aloitti rumpalina jo lapsena ja päätyi teinivuosina laulajaksi, kun ystävien bändin solisti ei yhtenä päivänä päässyt treeneihin.

Suurelle yleisölle Parkkonen tuli tutuksi Idols-laulukilpailusta, jossa hän sijoittui kolmanneksi vuonna 2008. Sen jälkeen hän on julkaissut useita albumeja, kiertänyt lähes kaikki Suomen klubit ja festarilavat, ja vakiinnuttanut asemansa suomalaisena pop- ja soul-artistina. Vuonna 2014 Parkkonen voitti Tanssii tähtien kanssa -ohjelman yhdessä Katri Mäkisen kanssa.

Vuonna 2018 ilmestynyt albumi PETE ylitti platinarajan, ja sen hitit kuten Mitä mä teen feat. JVG sekä Kohta sataa virittivät Parkkosen aseman suomalaisten pop- ja soul-artistien terävimpään kärkeen. Vuonna 2020 ilmestyneet singlet Voimaa ja valoa ja Portaat toivat Parkkoselle lisää radiosoittoa, ja vuonna 2022 julkaistu Oon tässä vahvisti hänen asemaansa tunteikkaan ja suuresti yleisöön vetoavan popin tulkitsijana.

Liekinheitin julkaistaan perjantaina 16.1. klo 00.00.

Komiat – Lululai

Komiat-yhtye koostuu laulaja Aleksi Yli-Sissalasta, kitaristi-laulaja Samuel Järvisestä, harmonikansoittaja Antero Lindenistä, rumpali Eero Nummelasta ja basisti Juho Eskolasta.

Jokaisen jäsenen tausta on erilainen, mutta yhdessä he muodostavat yhtyeen, jonka musiikkia he itse kuvaavat “suoraviivaiseksi haitarihumpaksi hyvällä fiiliksellä”.

”Meidän musiikki ja keikat ovat oiva tapa irtautua hetkeksi arjen pyörteestä. Sä voit vaan hengittää, olla läsnä ja nauttia hetkestä”, Eskola kuvailee.

Nyt bändi tähtää tanssilavoilta kohti Suomen suurimman musiikkishow’n voittoa.

Komiat syntyi 2010-luvun keskitienoilla ideasta perustaa haitarivetoinen tanssimusiikkiyhtye, joka tekisi perinteistä iskelmää ilman turhaa kikkailua. Vuonna 2016 sovittiin ensimmäiset soitettavat lainabiisit, ja heinäkuussa 2017 bändi soitti ensimmäisen keikkansa.

Nopea nousu alkoi 2018, kun Komiat voitti tanssiorkestereiden SM-kilpailun Tangomarkkinoilla. Se toi näkyvyyttä, lisää keikkoja ja yhteistyön säveltäjä Esa Niemisen kanssa.

Ensimmäinen albumi, Komiat, julkaistiin vuonna 2020. Koronapandemian aikana bändi keskittyi oman musiikin tekemiseen, pitämään yhteyttä faneihin somen avulla ja kun keikkailu taas avautui, tahti kiihtyi.

Vuosina 2022–2024 syntyivät hittikappaleet Pakka sekaisin, Soittajat soittaa ja Minähän vien. Vuonna 2025 julkaistun Kaihosielu-albumin isoin hitti oli albumin nimeä kantava kappale Kaihosielu, joka on striimannut platinaa, viihtynyt radioiden soittolistoilla yli puoli vuotta ja ollut parhaimmillaan Suomen neljänneksi eniten soitettu kappale.

Nostamalla lavatanssit sometrendiksi Komiat nousi valtavirtaan, keikkoja myytiin loppuun ja bändiä pyydettiin yhä isommille lavoille.

Viime vuosien suurin merkkipaalu oli esiintyminen Katri Helenan stadionkonsertissa kesällä 2025.

Vuonna 2025 Komiat noteerattiin myös neljällä Emma-ehdokkuudella ja palkittiin Kullervo Linna -palkinnolla.

Lululai julkaistaan maanantaina 19.1. klo 00.00.

Sinikka Monte – Ready To Leave

UMK-kilpailija Sinikka Monte on 23-vuotias artisti, jonka juuret ulottuvat kolmeen maahan ja kulttuuriin. Hän syntyi Skotlannissa, kasvoi Itävallassa ja on puoliksi suomalainen, puoliksi eteläafrikkalainen.

“Olen ihan älyttömän ylpeä siitä, että osaan puhua suomea. Niin vaikean kielen osaaminen tuntuu supervoimalta”, Monte nauraa.

Monte sanoo tekevänsä musiikkia “ihmisille, jotka ovat surullisia ja tarvitsevat halauksen”.

Hänen UMK-kappaleensa Ready to leave on tumma, elokuvamainen balladi, jossa eletään kipeää hetkeä: suhde on jatkunut liian pitkään, kunnes jäljellä on enää katkeruus ja irti päästäminen.

Sinikan perheessä ei ollut muusikoita, mutta esiintyminen kiinnosti jo lapsuudessa. Hän tanssi balettia 5-vuotiaasta teini-ikään, ja esiintyminen lavalla tuntui nopeasti oikealta paikalta.

Baletin jälkeen painopiste siirtyi lauluun. Varsinainen debyyttisingle It Ain’t You ilmestyi vuonna 2019. Sen jälkeen syntyi toinen single Play Pretend, ja rinnalle löytyi pitkäaikainen luottotuottaja, Florian “Flo” Spies.

Uran toistaiseksi parhaimmat muistot liittyvät hetkeen, kun Sinikan musiikki päätyi reality-sarjaan Love is Blind. Biisi oli lisensoitu synkkää, draamantäyteistä kohtausta varten.

“Katsoin jaksoa läppäri auki ja meikkasin samalla. Yhtäkkiä kuulin oman biisini soivan. Hypin ympäri kämppää ja soitin äidille. Se tuntui ihan käsittämättömältä”, hän muistelee.

Sinikka kuvailee itseään tunteelliseksi artistiksi, jolle musiikki toimii terapiana. Useimmat biisit syntyvät niin, että hän kirjoittaa ensin itselleen ja vasta myöhemmin ajattelee kuulijaa.

Uran vaikeimmat hetket ovat liittyneet epävarmuuteen ja vertailuun, jotka ovat välillä syöneet kirjoitusiloa. Silti hän tietää tarkalleen, kenelle haluaa musiikkia tehdä.

”Teen biisejä ihmisille, jotka ovat surullisia ja tarvitsevat halauksen.”

Monte kutsuu tyyliään “crying in the club” -fiilikseksi: kappaleet voivat olla surullisia, mutta niitä pitää voida tanssia kyynel silmäkulmassa.

Monelle suomalaiselle Sinikka on ennen UMK:ta ollut tuntematon. Nyt asiaan on tulossa muutos.

”Toivon, että ihmiset näkevät minut sellaisena kuin olen: intohimoisena, tunteellisena ja aidosti kiitollisena tästä mahdollisuudesta. Kaikkea ei voi kontrolloida. Tärkeintä on, että pystyn seisomaan lavalla itsenäni ja laulamaan tarinani”, Monte kuvailee.

Ready To Leave julkaistaan tiistaina 20.1. klo 00.00.

Antti Paalanen – Takatukka

Kokkolassa asuva, Alavudelta kotoisin oleva Antti Paalanen on pelimanni, haitaristi ja kurkkulaulaja.

Paalasen luottosoitin on diatoninen kaksirivinen haitari, jonka hän nosti kainaloonsa jo 8-vuotiaana: sama instrumentti soi aikanaan myös hänen molempien isoisiensä käsissä.

Paalasta kiehtoo ajatus siitä, että sekä eteläpohjalainen pelimanniperinne että Mongoliasta juontuva kurkkulaulun traditio voivat istua luontevasti pop- ja rockmusiikin viitekehykseen.

Nyt hän aikoo tuoda sen suuren yleisön tietoisuuteen.

“Mua kiehtoo juuri se, miten traditio voi elää osana tällaista nykymusaa”, Paalanen kuvailee.

Paalasen tie vei lapsuudessa kansalaisopiston haitaripiireistä rockbändeihin. Kaverin nauhoittamilta MusicTelevision -videoilta hän näki ensimmäistä kertaa W.A.S.P.:in ja Kissin, ja kotona hän kolusi isoveljien levyhyllyjä läpi.

“Aika pian sieltä löytyi AC/DC, joka on mun kaikkien aikojen lemppari. Angus Youngin lavaenergia teki muhun ihan valtavan vaikutuksen”, Paalanen muistelee.

Armeijan jälkeen Paalanen aloitti opinnot Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastolla ja uppoutui traditioihin runonlaulusta improvisaatioon. Tohtoriopinnoissaan hän sävelsi uutta musiikkia diatoniselle haitarille ja rakensi soolotaiteilijuuttaan määrätietoisesti.

Paalasen tuotantoon kuuluukin useita levytyksiä. Huuliharpun soittaja Eero Turkan kanssa vuonna 2006 tehty Halituli-albumi palkittiin Etno-Emmalla vuonna 2007. Samana vuonna julkaistiin Paalasen debyyttialbumi Äärelä. Paalasen uran muihin käännekohtiin lukeutuvat vuonna 2010 julkaistu, Kimmo Pohjosen tuottama Breathbox-albumi sekä vuonna 2014 julkaistu albumi Meluta, joka ylsi sekä Teosto-palkinnon että Pohjoismaiden neuvoston musiikkipalkinnon ehdokkaaksi.

Kansainvälinen läpimurto tapahtui vuonna 2011 WOMEX-showcase-konsertissa Kööpenhaminassa. Rujo-albumin (2019) julkaisu nosti Antin kansainvälisen tunnettuuden uudelle tasolle, ja keikkoja on ollut eri puolilla Eurooppaa, USA:ssa, Japanissa ja etenkin Ranskassa.

Paalasen tunnusmerkki laulajana on örinä, joka pohjautuu kurkkulaulutekniikkaan. Kyseessä on laulutapa, jolle on ominaista erityinen äänenmuodostus kurkussa. Paalasen käyttämällä kargyraa-tekniikalla kurkkulaulaja saa aikaan syvän, mörisevän äänen.

Kurkkulaulun hän kokee kanavaksi, joka avaa primitiivisen energian sekä itsessä että yleisössä. Paalanen kertoo törmänneensä kurkkulauluun ensimmäistä kertaa opiskeluvuosinaan. Paalaselle kurkkulaulutekniikka avasi uuden ilmaisun ja fyysisyyden tason.

”Aina kun alan laulamaan, niin mä itse myös rentoudun. Se on tosi terapeuttinen tapa laulaa, siinä on jotain todella puhdistavaa ja henkistä", Paalanen kuvailee.

Takatukka julkaistaan keskiviikkona 21.1. klo 00.00.

CHACHI – Cherry Cake

CHACHI, oikealta nimeltään Chachi Hildén, kuvailee itseään meksikolais-amerikkalaiseksi perheihmiseksi ja esiintyjäksi, joka on elänyt koko elämänsä musiikin ja tanssin keskellä.

Chachi syntyi Houstonissa, Teksasissa ja oli perheen viidestä lapsesta nuorin. Vaikean lapsuuden pelasti 4-vuotiaana aloitettu tanssiharrastus.

”Kasvoin lapsuuteni ja teinivuoteni sellaisessa paikassa, jossa olin suurimman osan ajasta peloissani ja hukassa. Mutta tanssi piti minut järjissäni. Sen kautta pystyin sanomaan kaiken ilman sanoja”, Chachi kertoo.

Yhdeksänvuotiaana baletti vaihtui hiphoppiin. Musiikkikanava MTV:llä esiintynyt Michael Jackson ja R&B tekivät nuoreen Chachin vaikutuksen.

Chachin ura räjähti käyntiin teini-iässä. Hän oli 15-vuotias, kun päätyi mukaan tanssiohjelmaan America’s Best Dance Crew. Kyseessä oli ensimmäinen kausi, johon alaikäiset saivat osallistua. Tiimi voitti koko kilpailun, ja Chachista tuli kilpailun nuorin voittaja.

Chachi alkoi itse opettaa tanssia jo 12-vuotiaana. Hänen mentorinsa pyysi häntä sijaiseksi tunnille, ja siitä tuli alku tiiviille kansainväliselle opetus- ja esiintymisuralle.

2010-luvun puolivälissä ura laajeni myös TV:hen ja näyttelemiseen. Hänellä oli oma realitysarja Chachi’s World ja rooleja eri tuotannoissa.

Musiikki on kulkenut Chachin mukana koko ajan: lapsuuden pianotunneista 7-vuotiaana aloitettuun musan ohjelmointiin ja teiniajan artistikokeiluihin.

Silti oma artistius pelotti vuosikausia. CHACHI kuvaa nuoruuden musiikkikokeiluja epäautenttisiksi, koska ympärillä oli liikaa toisten odotuksia.

Vuonna 2017 Chachin elämä muuttui äkisti. Hän oli Perussa kuvaamassa Ultimate Expedition -sarjaa ja kiipeämässä yli viiden kilometrin korkuiselle Ishinca-vuorelle.

Ishincan huiputtaminen oli Chachille paljon enemmän kuin fyysinen suoritus. Hän kertoo saaneensa vuorelta rohkeutta ja uudenlaista itsevarmuutta.

Vuoren päällä Chachi löysi myös rakkauden. Mukana oli nimittäin myös Duudsoneista tunnettu Jukka Hildén. Chachi kertoo, että Jukan poikkeuksellinen lempeys ja valoisa olemus vetivät häntä puoleensa.

Rakkaus johti muuttoon toiselle puolelle maailmaa. Ensi kertaa hän tunsi löytäneensä paikan, jota voi rehellisesti kutsua kodiksi. Chachi kertoo omaksuneensa suomalaisen arjen niin syvästi, että pitää itseään suomalaisena.

CHACHI laittoi perheen ja äitiyden vuosiksi etusijalle. Vuonna 2020 Chachi päätti kuitenkin osallistua Masked Singer Suomi -ohjelmaan. Ohjelma johti vuonna 2023 solmittuun levytyssopimukseen.

“Maskin takaa pystyin täydellisesti testaamaan, miltä tuntuu laulaa ja miten ihmiset ottavat ääneni vastaan.”

Cherry Cake julkaistaan torstaina 22.1. klo 00.00.

KIKI – Rakkaudenkipee

UMK-kilpailija KIKI, oikealta nimeltään Petra Gavalas, rakentaa uransa kahden kulttuurin, herkkyyden ja vahvan oman sisäisen maailman varaan. KIKIn äiti on suomalainen, isä kreikkalainen.

Vaikka KIKIn musiikki tunnetaan dramaattisuudesta, sen ytimessä on empatia ja halu saada kuulija tuntemaan olonsa vähemmän yksinäiseksi.

“Mä toivon, että mun musiikki herättäisi tunteita ja toisi ihmisille turvaa”, KIKI kuvailee.

Lapsuudessa kodin seinien läpi soi vierekkäin pop ja rap. Pikkuveljen, rap-artisti Lukas Leonin, huoneesta kuului hiphopia, KIKIn huoneesta poppia. Musiikki ja laulu olivat KIKIlle kanava tunteisiin heti varhaisista vuosista.

Artistin polku alkoi toden teolla parikymppisenä, kun hän tapasi veljensä kautta tuottaja Jimi Pääkallon. Kikin ensimmäinen single 666 julkaistiin syksyllä 2021. Biisi nousi hitiksi seuraavana vuonna ja hänet valittiin YleX:n läpimurtoartistiksi.

KIKI kuvailee artistiminäänsä kolmella sanalla: aito, tunteellinen ja dramaattinen.

Hänen musiikissaan yhdistyvät suomalainen melankolia ja kreikkalainen tummuus.

KIKI ammentaa inspiraatiota erityisesti vahvoista ja suuritunteisista naisartisteista. Idoleihin lukeutuvat muun muassa Rosalía, Lady Gaga ja Rihanna.

Esikuviensa tavoin KIKI haluaa kasvaa, kehittyä ja tehdä yhä suurempia show-numeroita.

KIKIn taiteilijanimi juontaa juurensa lapsuudesta.

”Mun vanhemmat luulivat, että mulla oli mielikuvitusystävä, kun puhuin aina KIKIstä, mutta se oli mun oma keksimä lempinimi itselleni.”

Kreikaksi “Petra” tarkoittaa kiveä. Lapsena Gavalas oli osoittanut saunassa kiuaskiviä, mutta v-kirjaimen lausuminen tuotti hankaluuksia.

KIKI kuvailee itseään henkiseksi ihmiseksi, joka uskoo johonkin suurempaan. Siihen, että asioilla on tarkoitus.

Omat kokemukset ovat myös muuttaneet artistin suhtautumisen manifestointiin.

”UMK on mun onnistunein manifestointi. Sanoin itselleni vuoden ajan, että mä pääsen mukaan. Itkin onnesta, kun sain tietää, että mut on valittu kilpailijaksi.”

Rakkaudenkipee julkaistaan perjantaina 23.1. klo 00.00.

UMK26-show ja -tapahtuma 28. helmikuuta Nokia Arenalla Tampereella

Uuden Musiikin Kilpailun voittaja valitaan 28.2.2026 Tampereen Nokia Arenan UMK26-show’ssa. Suora lähetys UMK:sta nähdään ja kuullaan suorana Yle TV1:ssä, Yle Areenassa sekä Ylen radiokanavilla. Voittaja selviää laskemalla yleisöäänet ja kansainvälisen raadin antamat pisteet yhteen: katsojien äänten painoarvo on 75 % ja kansainvälisen raadin 25 %.

