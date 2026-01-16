Miettinen Collection: Body Politics esittelee kehollisuutta nykytaiteen keinoin - Tiedotustilaisuus pe 23.1. klo 10 Kuntsin modernin taiteen museossa

MEDIAKUTSU

Tervetuloa Miettinen Collection: Body Politics - näyttelyn tiedotustilaisuuteen perjantaina 23.1.2026 klo 10 Kuntsin modernin taiteen museossa, os. Sisäsatama, 65100 Vaasa.

Tilaisuudessa ovat paikalla taidekeräilijä Timo Miettinen, toimitusjohtaja Riina Kylätasku, näyttelypäällikkö Maaria Salo ja amanuenssit Noora Lehtovuori ja Janna Sirén Vaasan museoista.

Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa: Näyttelypäällikkö Maaria Salo, Vaasan museot, p. +358 40 3537377, maaria.salo@vaasa.fi

Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten.

Näyttelyn avajaisviikonloppuna Timo Miettinen pitää Keräilijäkierroksen lauantaina 24.1.2026 klo 12 Kuntsin modernin taiteen museossa.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/qSKmoJBYF8ax9RrS

TIEDOTE

Miettinen Collection: Body Politics esittelee kehollisuutta nykytaiteen keinoin – Kuntsin modernin taiteen museo mukana kansainvälisessä näyttelysarjassa

Kuntsin modernin taiteen museo avaa Vaasan museoiden näyttelyvuoden kansainvälisesti kiertäneellä Miettinen Collection -kokoelmalla. Vaasaan toteutettu näyttelykokonaisuus Miettinen Collection: Body Politics tarkastelee ihmisen kehollisuutta, identiteettiä ja yhteiskunnallisia valtarakenteita. Saksassa ja Helsingin Taidehallissa nähty kokoelma esitetään Vaasassa ainutlaatuisena versiona, jossa on esillä yli 120 teosta 52 taiteilijalta.

Ihminen ja alaston keho ovat taiteen vanhimpia tyylilajeja ja klassisimpia aiheita. Miettinen Collection: Body Politics -näyttely luo katsauksen Timo Miettisen taidekokoelmaan, jossa tarkastellaan erityisesti ihmisen kehollisuutta. Näyttelyssä keho näyttäytyy sekä yksilöllisenä, kokevana ja tuntevana olemassaolona että osana laajempaa yhteiskunnallista ja poliittista kehystä.

Näyttelyn nimi viittaa kehoa sääteleviin yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja normeihin. Ghanalaissyntyisen Amoako Boafon (s.1984) nimikkoteos Body Politics 3 tuo esiin teemaan sisältyviä näkemyksiä ja kysymyksiä etnisyyden, identiteetin ja maskuliinisuuden roolista. Kansainvälisiin nykytaiteilijoiden kärkinimiin kuuluvan Boafon omaleimainen sormitekniikkaan perustuva maalaustapa on nostanut hänet laajaan tietoisuuteen.

Eri näkökulmia kehollisuuteen

Näyttely tarkastelee kehollisuutta muun muassa identiteetin näkökulmasta. Identiteetti nähdään jatkuvasti muotoutuvana prosessina. Lapsuudesta aikuisuuteen ulottuvat kokemukset, sosiaaliset odotukset ja digitaalisen kulttuurin luomat kehoihanteet ovat keskeisiä teemoja. Näyttelyssä taiteilijat tulkitsevat myös ihmisyyttä ja sen moninaisuutta, johon kuuluu myös seksuaalisuus, kehon sairastuminen ja lopulta kuolema.

Kansainvälisesti menestyneiden suomalaisten valokuvataiteilijoiden Elina Brotheruksen (s. 1972), Emma Sarpaniemen (s.1993) ja Iiu Susirajan (s.1975) arkiset, leikkisät ja absurdit omakuvat heijastavat henkilökohtaisia pohdintoja kehosta ja erityisesti feminiinisen kehon ihanteista ja traditioista.

Seksuaalisuuden ja eroottisuuden kuvaukset ovat erottamaton osa ihmisen aistillisuutta. Näyttelyssä on esillä nautintoa, muodonmuutosta ja normien haastamista kuvaavia teoksia queer-taiteen pioneereilta, kuten Tom of Finlandilta (Touko Laaksonen, 1920–1991) ja Jürgen Klaukelta (s.1943) sekä nousevia nuoremman polven taiteilijoita, kuten Alexander Basil (s. 1997), Karim Boumjimar (s.1998) ja Brett Charles Seiler (s.1994).

Osa kansainvälistä näyttelysarjaa

Näyttelyssä on esillä yli 120 teosta noin 1500 teoksen kokoelmasta. Kuntsin modernin taiteen museossa nähtävä kokonaisuus on osa kansainvälistä näyttelysarjaa, joka on kiertänyt Saksassa Düsseldorfissa ja Potsdamissa sekä Suomessa Helsingin Taidehallissa. Miettinen Collection on sen perusta, mutta jokainen näyttely on oma kokonaisuutensa.

Kuntsin modernin taiteen museoon on valikoitu ihmisen ja sen kehollisuuteen liittyviä kotimaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden teoksia. Näyttelyssä nähdään piirustuksia, paperileikkauksia, keramiikkaa, esinekoosteita, maalauksia, valokuvia, videoteoksia ja veistoksia. Vanhimman taiteilijan, Louise Bourgeois’n, rinnalla nähdään 1990-luvun lopulla syntyneitä tekijöitä. Näyttelyssä on mukana myös uusimpia hankintoja, kuten Daniel Correa Mejían teos Tiempo Punzante (2024).

Taidekeräilijän kokoelma

Timo Miettinen (s. 1955) on tehnyt uransa perheyrityksen johdossa. Kansainvälisen teknologiayrityksen Enston omistajasukuun kuuluva Miettinen on perheessä toisen polven taiteenkeräilijä, joka altistui taiteelle jo varhaisvuosinaan. Nykyisin hän omistautunut entistä enemmän taidekokoelmalle. Hän asuu Berliinissä, missä sijaitsee myös Salon Dahlmann, joka on suomalaisen taiteen kansainvälistymiseen keskittyvä taiteiden kohtaamispaikka. Vuodesta 2004 lähtien kokoelmaa on laajennettu nykytaiteella. Näyttely asettuu luontevasti Vaasaan, joka tunnetaan vahvasta taidekeräilijöiden perinteestään.

Kuntsin modernin taiteen museon näyttelyn ovat kuratoineet näyttelypäällikkö Maaria Salo ja amanuenssit Noora Lehtovuori ja Janna Sirén.

Taidekeräilijä Timo Miettinen kertoo kokoelman synnystä ja näyttelystä keräilijäkierroksella lauantaina 24. tammikuuta alkaen klo 12. Kierros sisältyy museon pääsylipun hintaan ja on pääosin suomenkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.

Näyttelyn taiteilijat ovat: Eija-Liisa Ahtila, Emma Ainala, Pourea Alimirzaee, Alexander Basil, Filip Berg, Wolfgang Betke, Amoako Boafo, Karim Boumjimar, Louise Bourgeois, Elina Brotherus, André Butzer, Daniel Correa Mejía, Rainer Fetting, Zohar Fraiman, Noora Geagea, Jiri Geller, Paris Giachoustidis, Lennart Grau, Oska Gutheil, Terike Haapoja, Secundino Hernández, Pieter Hugo, Paul Hutchinson, Leiko Ikemura, Ulla Jokisalo, Eemil Karila, Jürgen Klauke, Ola Kolehmainen, Ville Kylätasku, Tom of Finland, Antti Laitinen, Hans-Jörg Mayer, Kirsi Mikkola, Richard Mosse, Jessica Nam Kim, Lydia Pettit, Mikko Rasila, Aurora Reinhard, Achim Riethmann, Janne Räisänen, Julian Röder, Emma Sarpaniemi, Brett Charles Seiler, Paul Mpagi Sepuya, Iiu Susiraja, Barthélémy Toguo, Tommi Toija, Ivana Vladislava, Grace Weaver, Sonya Yakovleva, Zoobs, Murat Önen.