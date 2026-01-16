Miettinen Collection: Body Politics esittelee kehollisuutta nykytaiteen keinoin - Tiedotustilaisuus pe 23.1. klo 10 Kuntsin modernin taiteen museossa
MEDIAKUTSU
Tervetuloa Miettinen Collection: Body Politics - näyttelyn tiedotustilaisuuteen perjantaina 23.1.2026 klo 10 Kuntsin modernin taiteen museossa, os. Sisäsatama, 65100 Vaasa.
Tilaisuudessa ovat paikalla taidekeräilijä Timo Miettinen, toimitusjohtaja Riina Kylätasku, näyttelypäällikkö Maaria Salo ja amanuenssit Noora Lehtovuori ja Janna Sirén Vaasan museoista.
Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa: Näyttelypäällikkö Maaria Salo, Vaasan museot, p. +358 40 3537377, maaria.salo@vaasa.fi
Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten.
Näyttelyn avajaisviikonloppuna Timo Miettinen pitää Keräilijäkierroksen lauantaina 24.1.2026 klo 12 Kuntsin modernin taiteen museossa.
Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/qSKmoJBYF8ax9RrS
TIEDOTE
Miettinen Collection: Body Politics esittelee kehollisuutta nykytaiteen keinoin – Kuntsin modernin taiteen museo mukana kansainvälisessä näyttelysarjassa
Kuntsin modernin taiteen museo avaa Vaasan museoiden näyttelyvuoden kansainvälisesti kiertäneellä Miettinen Collection -kokoelmalla. Vaasaan toteutettu näyttelykokonaisuus Miettinen Collection: Body Politics tarkastelee ihmisen kehollisuutta, identiteettiä ja yhteiskunnallisia valtarakenteita. Saksassa ja Helsingin Taidehallissa nähty kokoelma esitetään Vaasassa ainutlaatuisena versiona, jossa on esillä yli 120 teosta 52 taiteilijalta.
Ihminen ja alaston keho ovat taiteen vanhimpia tyylilajeja ja klassisimpia aiheita. Miettinen Collection: Body Politics -näyttely luo katsauksen Timo Miettisen taidekokoelmaan, jossa tarkastellaan erityisesti ihmisen kehollisuutta. Näyttelyssä keho näyttäytyy sekä yksilöllisenä, kokevana ja tuntevana olemassaolona että osana laajempaa yhteiskunnallista ja poliittista kehystä.
Näyttelyn nimi viittaa kehoa sääteleviin yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja normeihin. Ghanalaissyntyisen Amoako Boafon (s.1984) nimikkoteos Body Politics 3 tuo esiin teemaan sisältyviä näkemyksiä ja kysymyksiä etnisyyden, identiteetin ja maskuliinisuuden roolista. Kansainvälisiin nykytaiteilijoiden kärkinimiin kuuluvan Boafon omaleimainen sormitekniikkaan perustuva maalaustapa on nostanut hänet laajaan tietoisuuteen.
Eri näkökulmia kehollisuuteen
Näyttely tarkastelee kehollisuutta muun muassa identiteetin näkökulmasta. Identiteetti nähdään jatkuvasti muotoutuvana prosessina. Lapsuudesta aikuisuuteen ulottuvat kokemukset, sosiaaliset odotukset ja digitaalisen kulttuurin luomat kehoihanteet ovat keskeisiä teemoja. Näyttelyssä taiteilijat tulkitsevat myös ihmisyyttä ja sen moninaisuutta, johon kuuluu myös seksuaalisuus, kehon sairastuminen ja lopulta kuolema.
Kansainvälisesti menestyneiden suomalaisten valokuvataiteilijoiden Elina Brotheruksen (s. 1972), Emma Sarpaniemen (s.1993) ja Iiu Susirajan (s.1975) arkiset, leikkisät ja absurdit omakuvat heijastavat henkilökohtaisia pohdintoja kehosta ja erityisesti feminiinisen kehon ihanteista ja traditioista.
Seksuaalisuuden ja eroottisuuden kuvaukset ovat erottamaton osa ihmisen aistillisuutta. Näyttelyssä on esillä nautintoa, muodonmuutosta ja normien haastamista kuvaavia teoksia queer-taiteen pioneereilta, kuten Tom of Finlandilta (Touko Laaksonen, 1920–1991) ja Jürgen Klaukelta (s.1943) sekä nousevia nuoremman polven taiteilijoita, kuten Alexander Basil (s. 1997), Karim Boumjimar (s.1998) ja Brett Charles Seiler (s.1994).
Osa kansainvälistä näyttelysarjaa
Näyttelyssä on esillä yli 120 teosta noin 1500 teoksen kokoelmasta. Kuntsin modernin taiteen museossa nähtävä kokonaisuus on osa kansainvälistä näyttelysarjaa, joka on kiertänyt Saksassa Düsseldorfissa ja Potsdamissa sekä Suomessa Helsingin Taidehallissa. Miettinen Collection on sen perusta, mutta jokainen näyttely on oma kokonaisuutensa.
Kuntsin modernin taiteen museoon on valikoitu ihmisen ja sen kehollisuuteen liittyviä kotimaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden teoksia. Näyttelyssä nähdään piirustuksia, paperileikkauksia, keramiikkaa, esinekoosteita, maalauksia, valokuvia, videoteoksia ja veistoksia. Vanhimman taiteilijan, Louise Bourgeois’n, rinnalla nähdään 1990-luvun lopulla syntyneitä tekijöitä. Näyttelyssä on mukana myös uusimpia hankintoja, kuten Daniel Correa Mejían teos Tiempo Punzante (2024).
Taidekeräilijän kokoelma
Timo Miettinen (s. 1955) on tehnyt uransa perheyrityksen johdossa. Kansainvälisen teknologiayrityksen Enston omistajasukuun kuuluva Miettinen on perheessä toisen polven taiteenkeräilijä, joka altistui taiteelle jo varhaisvuosinaan. Nykyisin hän omistautunut entistä enemmän taidekokoelmalle. Hän asuu Berliinissä, missä sijaitsee myös Salon Dahlmann, joka on suomalaisen taiteen kansainvälistymiseen keskittyvä taiteiden kohtaamispaikka. Vuodesta 2004 lähtien kokoelmaa on laajennettu nykytaiteella. Näyttely asettuu luontevasti Vaasaan, joka tunnetaan vahvasta taidekeräilijöiden perinteestään.
Kuntsin modernin taiteen museon näyttelyn ovat kuratoineet näyttelypäällikkö Maaria Salo ja amanuenssit Noora Lehtovuori ja Janna Sirén.
Taidekeräilijä Timo Miettinen kertoo kokoelman synnystä ja näyttelystä keräilijäkierroksella lauantaina 24. tammikuuta alkaen klo 12. Kierros sisältyy museon pääsylipun hintaan ja on pääosin suomenkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.
Näyttelyn taiteilijat ovat: Eija-Liisa Ahtila, Emma Ainala, Pourea Alimirzaee, Alexander Basil, Filip Berg, Wolfgang Betke, Amoako Boafo, Karim Boumjimar, Louise Bourgeois, Elina Brotherus, André Butzer, Daniel Correa Mejía, Rainer Fetting, Zohar Fraiman, Noora Geagea, Jiri Geller, Paris Giachoustidis, Lennart Grau, Oska Gutheil, Terike Haapoja, Secundino Hernández, Pieter Hugo, Paul Hutchinson, Leiko Ikemura, Ulla Jokisalo, Eemil Karila, Jürgen Klauke, Ola Kolehmainen, Ville Kylätasku, Tom of Finland, Antti Laitinen, Hans-Jörg Mayer, Kirsi Mikkola, Richard Mosse, Jessica Nam Kim, Lydia Pettit, Mikko Rasila, Aurora Reinhard, Achim Riethmann, Janne Räisänen, Julian Röder, Emma Sarpaniemi, Brett Charles Seiler, Paul Mpagi Sepuya, Iiu Susiraja, Barthélémy Toguo, Tommi Toija, Ivana Vladislava, Grace Weaver, Sonya Yakovleva, Zoobs, Murat Önen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Näyttelypäällikkö Maaria Salo, Vaasan museot, p. +358 40 3537377, maaria.salo@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Miettinen Collection: Body Politics presenterar kroppslighet genom samtidskonst - Presskonferens 23.1 kl. 10 på Kuntsi museum för modern konst.16.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
INBJUDAN TILL MEDIERNA Välkommen till presskonferens för utställningen Miettinen Collection: Body Politics fredag 23.1.2026 kl. 10 på Kuntsi museum för modern konst. Adressen: Inre hamnen, 65100 Vasa. På plats är konstsamlaren Timo Miettinen, verkställande direktör Riina Kylätasku, utställningschef Maaria Salo och amanuenserna Noora Lehtovuori och Janna Sirén från Vasas museer. Förfrågningar om intervjuer och mer information: Utställningschef Maaria Salo, Vasas museer, tfn +358 40 3537377, maaria.salo@vasa.fi Efter presskonferensen går det att komma överens om intervjuer. Representanter för medierna kan boka en separat tid för att bekanta sig med utställningen. Under veckoslutet då utställningens vernissage äger rum håller Timo Miettinen en guidad samlarrundtur på finska, lördag 24.1.2026 kl. 12 på Kuntsi museum för modern konst. Pressbilder: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/qSKmoJBYF8ax9RrS MEDDELANDE Miettinen Collection: Body Politics presenterar kroppslighet genom samtidskonst - Kun
Vasa Körfestival nu för 32:a gången – anmälan för körer i januari15.1.2026 15:14:29 EET | Pressmeddelande
Vasa fylls av körmusik under Vasa Körfestival 14–17.5.2026. Huvudartister under den fyra dagar långa festivalen är bland annat a cappella gruppen Club for Five, Jyväskylän naislaulajat och Helsingfors kammarkör, som uppträder med Vasa stadsorkester. Anmälan för körer är öppen till slutet av januari.
Vaasan Kuorofestivaali järjestetään 32. kerran – kuorojen ilmoittautuminen käynnissä tammikuun loppuun15.1.2026 15:14:24 EET | Tiedote
Vaasan Kuorofestivaali tuo kuoromusiikin Vaasaan 14.–17. toukokuuta 2026. Nelipäiväisen festivaalin pääesiintyjiin kuuluvat muun muassa a cappella -yhtye Club for Five, Jyväskylän naislaulajat sekä Helsingin kamarikuoro, joka esiintyy yhdessä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa. Kuorojen ilmoittautuminen on avoinna tammikuun loppuun saakka.
En lagändring påverkar priserna för veterinärtjänster i Vasa15.1.2026 11:13:04 EET | Pressmeddelande
Veterinärvårdslagen ändrades från början av 2026, vilket syns också i form av en höjning av de kommunala veterinärtjänsternas priser.
Lakimuutos vaikuttaa eläinlääkäripalveluiden hintoihin Vaasassa15.1.2026 11:12:15 EET | Tiedote
Valtakunnallinen eläinlääkintähuoltolaki muuttui vuoden 2026 alussa, mikä näkyy myös kunnallisen eläinlääkäripalvelun hintojen nousuna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme