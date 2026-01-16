Miettinen Collection: Body Politics presenterar kroppslighet genom samtidskonst - Presskonferens 23.1 kl. 10 på Kuntsi museum för modern konst.

INBJUDAN TILL MEDIERNA

Välkommen till presskonferens för utställningen Miettinen Collection: Body Politics fredag 23.1.2026 kl. 10 på Kuntsi museum för modern konst. Adressen: Inre hamnen, 65100 Vasa.

På plats är konstsamlaren Timo Miettinen, verkställande direktör Riina Kylätasku, utställningschef Maaria Salo och amanuenserna Noora Lehtovuori och Janna Sirén från Vasas museer.

Förfrågningar om intervjuer och mer information: Utställningschef Maaria Salo, Vasas museer, tfn +358 40 3537377, maaria.salo@vasa.fi

Efter presskonferensen går det att komma överens om intervjuer. Representanter för medierna kan boka en separat tid för att bekanta sig med utställningen.

Under veckoslutet då utställningens vernissage äger rum håller Timo Miettinen en guidad samlarrundtur på finska, lördag 24.1.2026 kl. 12 på Kuntsi museum för modern konst.

Pressbilder: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/qSKmoJBYF8ax9RrS

MEDDELANDE

Miettinen Collection: Body Politics presenterar kroppslighet genom samtidskonst - Kuntsi museum för modern konst deltar i den internationella utställningsserien

Kuntsi museum för modern konst öppnar utställningsåret på Vasas museer med samlingen Miettinen Collection som turnerat internationellt. Utställningshelheten Miettinen Collection: Body Politics som visas i Vasa betraktar människans kroppslighet, identitet och samhälleliga maktstrukturer. Samlingen som visats i Tyskland och Helsingfors konsthall presenteras som en unik version i Vasa med över 120 verk av 52 konstnärer.

Människan och den nakna kroppen hör till de äldsta stilarterna och mest klassiska motiven inom konsten. Utställningen Miettinen Collection: Body Politics ger en översikt över Timo Miettinens konstsamling med särskild fokus på människans kroppslighet. I utställningen framställs kroppen som en individuell, upplevande och kännande gestalt samt som en del av ett större socialt och politiskt sammanhang.

Namnet på utställningen hänvisar till de sociala förfaranden och normer som reglerar människokroppen. Amoako Boafos (f.1984, Ghana) verk Body Politics 3 som utställningen har uppkallats efter, lyfter fram frågor och perspektiv som ingår i temat kring etnicitet, identitet och maskulinitetens roll. Boafo som hör till de främsta namnen bland internationella samtidskonstnärer har blivit vida känd hos allmänheten för sitt säregna sätt att måla med fingrarna.

Olika perspektiv på kroppslighet

Utställningen undersöker kroppsligheten bland annat ur ett identitetsperspektiv. Identiteten betraktas som en process som ständigt utformas. Erfarenheter som sträcker sig från barndomen till vuxenlivet, sociala förväntningar och kroppsideal som skapats av den digitala kulturen är centrala teman. I utställningen tolkar konstnärerna också mänskligheten och dess mångfald, vilket inkluderar sexualitet, kroppslig sjukdom och till slut döden.

De internationellt framgångsrika finländska fotokonstnärerna Elina Brotherus (f.1972), Emma Sarpaniemi (f.1993) och Iiu Susiraja (f.1975) visar i sina vardagliga, lekfulla och absurda självporträtt personliga reflektioner om kroppen, med särskilt fokus på ideal och traditioner kopplade till den feminina kroppen.

Skildringar av sexualitet och erotik är en oskiljaktig del av mänsklig sensualitet. Utställningen presenterar verk som skildrar njutning och förvandling samt utmanar normerna. Representerade är pionjärer inom queerkonsten såsom Tom of Finland (Touko Laaksonen, 1920–1991) och Jürgen Klauke (f.1943) och danande konstnärer från den yngre generationen såsom Alexander Basil (f. 1997), Karim Boumjimar (f.1998) och Brett Charles Seiler (f.1994).

Del av internationell utställningsserie

I utställningen visas över 120 verk från samlingen på cirka 1500 verk. Helheten som visas på Kuntsi museum för modern konst är en del av en internationell utställningsserie som har turnerat både i Düsseldorf och Potsdam i Tyskland samt visats i Helsingfors konsthall i Finland. Utställningen utgår från samlingen Miettinen Collection, men varje utställning utgör en egen helhet.

Till Kuntsi museum för modern konst har verk av finländska och internationella konstnärer som berör människan och hennes kroppslighet valts ut. Utställningen omfattar teckningar, pappersklipp, keramik, assemblage, målningar, fotografier, videoverk och skulpturer. Vid sidan av den äldsta konstnären, Louise Bourgeois, visas också konstnärer födda i slutet av 1990-talet. I utställningen ingår även nyare förvärv såsom Daniel Correa Mejías verk Tiempo Punzante (2024).

En konstsamlares samling

Timo Miettinen (f. 1955) har gjort sin karriär inom familjeföretagets ledning. Miettinen, som hör till ägarsläkten av det internationella teknologiföretaget Ensto, kom i tidig ålder i kontakt med konsten, och är familjens andra generations konstsamlare. Numera ägnar han sigt sig alltmer åt konstsamlingen. Han bor i Berlin, där även Salon Dahlmann ligger. Det är en mötesplats för konstvärlden med fokus på internationalisering av finländsk konst. Sedan 2004 har samlingen utökats med samtidskonst. Utställningen placerar sig naturligt i Vasa då staden är känd för sin starka tradition av konstsamlare.

Utställningen på Kuntsi museum för modern konst är kuraterad av utställningschef Maaria Salo och amanuenserna Noora Lehtovuori och Janna Sirén.

På den guidade samlarrundturen lördag 24.1 från kl. 12 berättar konstsamlare Timo Miettinen om utställningen och hur samlingen kom till. Rundturen ingår i museets inträdesavgift och hålls huvudsakligen på finska, men frågor kan också ställas på svenska, engelska eller tyska.

Konstnärerna i utställningen är: Eija-Liisa Ahtila, Emma Ainala, Pourea Alimirzaee, Alexander Basil, Filip Berg, Wolfgang Betke, Amoako Boafo, Karim Boumjimar, Louise Bourgeois, Elina Brotherus, André Butzer, Daniel Correa Mejía, Rainer Fetting, Zohar Fraiman, Noora Geagea, Jiri Geller, Paris Giachoustidis, Lennart Grau, Oska Gutheil, Terike Haapoja, Secundino Hernández, Pieter Hugo, Paul Hutchinson, Leiko Ikemura, Ulla Jokisalo, Eemil Karila, Jürgen Klauke, Ola Kolehmainen, Ville Kylätasku, Tom of Finland, Antti Laitinen, Hans-Jörg Mayer, Kirsi Mikkola, Richard Mosse, Jessica Nam Kim, Lydia Pettit, Mikko Rasila, Aurora Reinhard, Achim Riethmann, Janne Räisänen, Julian Röder, Emma Sarpaniemi, Brett Charles Seiler, Paul Mpagi Sepuya, Iiu Susiraja, Barthélémy Toguo, Tommi Toija, Ivana Vladislava, Grace Weaver, Sonya Yakovleva, Zoobs, Murat Önen.