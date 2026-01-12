Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote tammikuu 2026

Espoon väkiluku oli marraskuun 2025 lopussa ennakkotietojen mukaan 325 830

Tammi-marraskuussa Espoon väestö kasvoi noin 4 900 asukkaalla tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan, mikä on 1 270 asukasta vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2024. Kuntien välinen nettomuutto oli lähes 310 asukasta pienempi kuin vuosi sitten vastavana aikana. Espoon väestöä lisäsi tammi-marraskuussa 2025 eniten nettosiirtolaisuus (46 prosenttia). Seuraavaksi eniten väestöä lisäsi luonnollinen väestönkasvu (30 prosenttia). Kuntien välinen muutto lisäsi väestöä 24 prosenttia.

Espooseen syntyneiden lasten määrä (noin 3 200 lasta) oli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kuolleiden määrä (noin 1 700 henkeä) oli 60 henkeä suurempi kuin vuotta aiemmin. Luonnollinen väestönmuutos, eli syntyneiden enemmyys, oli edelleen positiivinen (1 510 henkeä), mutta se lisäsi kuitenkin väestöä noin 70 henkeä vuotta aiempaa vähemmän.

Jos Espoon väestönkasvu jatkui vuoden 2025 loppuun asti alkuvuoden tapaan, niin väestö kasvoi noin 5 400 hengellä. Ennustetieto tarkentuu, kun tilastokeskus julkaisee joulukuun 2025 ennakkotiedot tammikuun lopulla.

Työttömyyden kasvu jatkui

Marraskuun 2025 lopulla Espoossa oli työttömiä yhteensä 17 842 ja työttömien osuus työvoimasta oli 10,8 %. Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli 11,8 %. Alle 25-vuotiaita oli Espoossa työttömänä 1609 ja 50 vuotta täyttäneitä 5639. Naisia oli 47,2 % työttömistä. Pitkäaikaistyöttömiä (yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita) oli 7683 eli 43,2 % työttömistä. Espoon työllisyyspalveluissa oli 577 avointa työpaikkaa.

Työttömyys on kasvanut yhtäjaksoisesti vuoden 2023 maaliskuusta lähtien. Verrattuna kuuden vuoden takaiseen tilanteeseen, jolloin koronapandemia ei vaikuttanut työttömyyslukuihin, oli marraskuussa 2025 työttömien osuus työvoimasta 3,6 prosenttiyksikköä korkeampi ja työttömiä oli 7430 enemmän. Kevään 2020 työttömyyshuipun jälkeen työttömyys ei ole kertaakaan palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.

Vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna Espoossa oli marraskuun lopulla työttömiä 9,0 % (1466 henkeä) enemmän ja työttömien osuus työvoimasta oli 0,6 prosenttiyksikköä suurempi. Koko maassa työttömiä oli 9,0 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Espoossa 21,0 % (279 henkeä) enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä oli 32,4 % (1880 henkeä) vuodentakaista enemmän. Avointen työpaikkojen määrä supistui edelleen. Marraskuun lopussa avoimia työpaikkoja oli 21,7 % (160 työpaikkaa) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä on supistunut vuodentakaiseen verrattuna vuoden 2022 marraskuusta lähtien.

