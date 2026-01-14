Perheiden hyvinvointi on yhteiskunnan voimavara – vanhemmuuden tukea vahvistetaan valtakunnallisesti
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Opetushallitus (OPH) käynnistävät valtakunnallisen työn vanhemmuuden vahvistamiseksi. Voimaa vanhemmuudesta -hankkeessa tuodaan vanhempien näkökulma palveluiden kehittämiseen ja määritellään vanhemmuuden tuelle yhteiset kansalliset periaatteet.
“Haluamme nostaa keskusteluun riittävän hyvän vanhemmuuden ja etsiä keinoja, joilla vanhempana olemista voidaan tukea sekä yhteisöllisesti että eri palveluissa”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Päivi Varonen THL:stä.
Käytännössä työ perustuu paikallisiin kokeiluihin perhekeskuksissa, varhaiskasvatuksessa ja peruskouluissa.
”Kokeilujen pohjalta kokoamme työkaluja ja toimintamalleja, jotka tukevat sote-alan ja kasvatus- ja opetustyön ammattilaisten yhteistyötä ja vastaavat perheiden erilaisiin tilanteisiin”, Varonen kertoo.
Voimaa vanhemmuudesta hankkeen suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb.
Puhetapa vanhemmuudesta tarvitsee muutosta
Julkista keskustelua vanhemmuudesta värittävät usein vaatimukset tai syyllistävä puhe, mikä vaikuttaa perheiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Arjessa tämä voi näkyä esimerkiksi tilanteissa, joissa yhteys vanhempiin syntyy vasta huolen tai ongelmien kautta.
“Myönteisellä puheella ja tuella on merkitystä: se rakentaa luottamusta ja auttaa perheitä tekemään arkeaan ja tulevaisuuttaan koskevia päätöksiä. Olemme THL:ssä tunnistaneet nuorten tulevaisuudenuskon vahvistamisen ajankohtaiseksi, keskeiseksi tavoitteeksi, ja vanhemmuuden ja perheiden tuki on siinä yksi keskeinen elementti. Vanhemmuus on voimavara, jota meidän tulee yhteiskuntana vahvistaa johdonmukaisesti”, toteaa THL:n pääjohtaja Mika Salminen.
Hankkeen yksi tavoite on tukea yhdenvertaisesti kaikkia vanhempia. Varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten kautta on mahdollista tavoittaa kaikki vanhemmat Suomessa.
Luottamuksellinen yhteistyö vanhempien ja ammattilaisten välillä on myös lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin perusta, painottaa Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä.
“Kun vanhemmat kokevat tulevansa kuulluiksi ja arvostetuiksi, vahvistuvat myös lasten ja nuorten oppimisen edellytykset. Kyse on yhteisestä ratkaisujen etsimisestä. Vanhempien tukeminen on aina myös lasten tukemista. Kun tuemme vanhempia heidän kasvatustyössään, sekä vanhempien että lasten ja nuorten luottamus koulutuksen voimaan vahvistuu”, Kelhä sanoo.
Vanhemmuuden tuki tarvitsee selkeytystä
Vanhemmuuden tuki on nykyisellään pirstaleista. Palvelut ja hallinnonalat tarkastelevat vanhemmuutta omista näkökulmistaan, ja perheet joutuvat usein navigoimaan monimutkaisen ja kuormittavan palvelujärjestelmän läpi.
On tarpeen luoda kansallisesti yhtenäinen ja eri hallinnonalojen jakama näkemys siitä, mitä vanhemmuuden tuki tarkoittaa arjessa, palveluissa ja yhteiskunnan rakenteissa. Palveluita katsotaan nyt vanhempien näkökulmasta.
Hankkeessa otetaan huomioon myös eri sukupolvien näkemykset osana kokonaisuutta.
Hankkeen ohjausryhmässä isovanhemman roolissa toimiva Vappu Taipale korostaa, että isovanhempien äänellä saisi olla enemmän sijaa vanhemmuudesta keskusteltaessa.
“Isovanhemmuus on voimavara, joka kantaa yli sukupolvien. Meillä on aikaa ja mahdollisuus tukea lapsiperheitä arjessa sekä välittää kulttuuria ja kokemusta eteenpäin”, hän toteaa.
THL:n ja OPH:n yhteistyö tukee vanhemmuuden kehittämistä yli sektorirajojen
Marraskuussa 2025 käynnistynyt Voimaa vanhemmuudesta -hanke kokoaa yhteen sote-palvelut, varhaiskasvatuksen, koulut ja järjestöt.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Opetushallitus aloittavat työn yhdessä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja Turun kaupungin kanssa. Mukana on myös Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue sekä valtakunnallisia järjestöjä, kuten Väestöliitto, Vanhempainliitto ja Marttaliitto.
Ensimmäisistä paikallisista kokeiluista saatavia oppeja hyödynnetään hankkeen seuraavissa vaiheissa, joihin kutsutaan mukaan muita hyvinvointialueita, kuntia ja lasten ja perheiden parissa toimivia järjestöjä. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama.
Lisätietoja
Päivi Varonen
projektipäällikkö
THL
puh. 029 524 7957
etunimi.sukunimi@thl.fi
Sofia Hildén
erityisasiantuntija
OPH
puh. 029 533 1081
etunimi.sukunimi@oph .fi
Avainsanat
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
