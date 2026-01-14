UMK26: Lapsuuden varjoista valokeilaan – Etan UMK-biisi on selviytymistarina ja rakkaudenosoitus äidille

Etta, oikealta nimeltään Emmalotta Kanth, kuvailee itseään laulajaksi, räppäriksi ja suorapuheiseksi tunteiden käsittelijäksi, jonka tarina on kulkenut Vantaan lähiöistä Suomen isoimmille lavoille. Hän varttui yksinhuoltajaäidin kasvattamana yhdessä neljän vanhemman sisaruksensa kanssa.

Lapsuus oli täynnä musiikkia: kotona soi aina musa, vanhemmat veljet olivat todella musikaalisia ja suvun juhlissa pienin sisarus laitettiin aina laulamaan. Koulussa hän vietti päivänsä musaluokassa laulaen ja poikkihuilua soittaen.

“Mä en valinnut musaa, musa valitsi mut”, Etta kuvailee.

10-vuotiaasta ujosta pikkutytöstä listaykköseksi

10-vuotiaana Etta osallistui Aretha Franklinin Respect-kappaleella Talent-ohjelmaan ja lauloi itsensä semifinaaliin asti. Eroperheessä kasvanut Etta löysi Franklinin tuotannon isänsä luona olleen singstarin kautta. Talentin lavalla ujosta pikkutytöstä kuoriutui suuria tunteita tulkitseva esiintyjä, jota oma äiti ylpeänä katsoi yleisöstä.

Yläasteen vaikea teiniaika vei huomion hetkeksi pois musiikista, mutta lukiossa musiikki palasi täysillä kuvioihin ex-poikaystävä Lukas Leonin myötä. Hänen ansiostaan Etta innostui myös räpistä.

Ensimmäinen viraalivideo syntyi veli Vilikasperin yksiössä Viikissä. Vilikasper teki biitin, Etta itse kirjoitti sanat ja sisarukset latasivat sen Facebookiin. Video lähti lentoon, jonka myötä kaikki isot levy-yhtiöt ottivat yhteyttä.

“Se oli ihan sekopäistä. Yhtäkkiä kaikki natsas. Mutta samaan aikaan kommenttikentät oli täyttä myrkkyä. Se oli kylmä suihku.””

Debyyttisingle Ballerina (2018) teki Etasta nopeasti yhden Suomen kiinnostavimmista uusista artisteista. Hän sanoo joutuneensa tekemään kolminkertaisen määrän töitä saadakseen saman arvostuksen kuin miespuoliset kollegat.

“Mut on lokeroitu välillä naisräppäriksi, välillä poppariksi. Mutta oikeesti mä oon artisti. Se että pystyn sekä räppäämään että laulamaan, se on mun supervoima.”

Etta alkoi keikkailla tiiviisti ja julkaisi seuraavana vuonna 10 ja 10+ nimiset EP:t.

Debyyttialbumi Tyttö (2021) sisälsi hitiksi nousseen Ämmä-kappaleen, joka löysi tiensä erityisesti nuorten sydämiin. Seuraavalla albumillaan Tykkäät kummiski (2022) Etta teki suomiräpin historiaa olemalla ensimmäinen nainen, jonka albumi nousi Suomen virallisen albumilistan ykköseksi.

Isoimmat haavat Etta purki vasta vuonna 2023 julkaistussa Demoneista ystävii -kappaleessa ja seuraavana vuonna Tähtisumua-albumillaan.

“Demoneista ystävii oli eka biisi, jossa uskalsin olla ihan paljaana. Sen jälkeen tajusin, että mitä henkilökohtaisemman kappaleen kirjoitan, sitä universaalimpi siitä tulee.”

Vuonna 2024 Etta päätyi lämmittelijäksi PMMP:n areenakiertueelle – bändin kanssa, jota hän oli kuunnellut jo lapsena.

“Kun kuulin, että Paula ja Mira haluaa juuri minut mukaan kiertueelle, oli se niin iso kunnia, et meinas sydän haljeta.”

Saamelaisuus kulkee mukana

Etan äidin puolen juuret ovat Utsjoella. Hän kertoo, että äidin isän äiti oli kotoisin Utsjoelta, ja vaikka saamelaisuus ei näy hänen arjessaan kielen tai tapojen kautta, se on suvulle suuri ylpeyden aihe.

“Se näkyy meidän tarinoissa, estetiikassa ja jopa ulkonäössä. Meillä on kuvissa mummini saamelaispuvuissa, ja äidillä on yhä pieni maapläntti tunturien keskellä. Kalastusluvatkin löytyy”, Etta nauraa.

Saamelaiset juuret ovat hänelle voiman lähde etenkin heikkoina hetkinä.

“Mun suonissa virtaa se Lapin taika. Kun tarvitsen rohkeutta, mä muistan mistä me tullaan.”

Joikuperinne on yhä läsnä Etan suvussa. Daniels Joik -kappale on hänelle erityisen merkityksellinen.

“Kuunneltiin sitä veljen kanssa lavan takana ennen kuin menin esiintymään Blockfestin päälavalle. Siitä sai hirveästi voimaa ja se on osa meitä, vaikka kieli ei olekaan suoraan periytynyt meille.”

Sairaus vei hiukset ja pakotti kasvamaan aikuiseksi

Kymmenvuotiaana Etta sairastui Alopecia universalikseen. Kyseessä on autoimmuunisairaus, jonka johdosta muun muassa hiukset, kulmakarvat ja ripset lähtevät.

Muutos tapahtui nopeasti, ja lapsen identiteetti repesi kertaheitolla.

“Joka aamu peilistä katsoi takaisin joku vieras. Se oli pelottavaa. Mun lapsuus loppui siinä hetkessä aikuiseksi olemisen pakosta”, Etta toteaa.

Sairauden näkyvyys teki koulusta taistelukentän. Katseet, kuiskailut ja suorat kommentit olivat arkipäivää.

“Lapset voivat olla tosi julmia. Joskus tuntui siltä, ettei kukaan nähnyt mua ihmisenä, vaan ainoastaan mun ulkonäön kautta.”

Kun hiukset lähtivät, Etta menetti lapsen silmissä paljon enemmän kuin osasi pukea sanoiksi. Hiusten mukana katosi suojakuori sekä mahdollisuus olla osa ryhmää ja sulautua joukkoon.

Hän oppi nopeasti selviämään yksin.

“Mun toinen kruunu vietiin, mutta se loi sen sisun, joka on kantanut mut tähän päivään asti. Se on se mun oikea kruunu. Se on mun “Million dollar smile”.”

Äidiltä peritty “Million dollar smile”

Etta kertoo, ettei ole koskaan halunnut hakea UMK:hon “väkisin”. Biisin piti olla juuri sopiva.

Kesällä 2025 se hetki koitti, kun Etta oli tekemässä biisiä Kaisa Korhosen, Iiro Paakkarin ja Arttu Istalan kanssa. Teemaksi nousivat lapsuuden kipu ja haasteet, sisäinen lapsi sekä äidin rohkaisevat lauseet.

“Million dollar smile. Se on se hymy, jonka äiti opetti. Se voima, joka ei kaadu vaikka elämä koittaa kuinka kaataa.”

Kappaleen musiikkivideossa noustaan lapsuuden varjoista jättistadionin valokeilaan.

“Tää on ollut pitkä prosessi. Mä haluun antaa mun 10-vuotiaalle itselle sen hetken, jonka hän ansaitsee.”

UMK tuntuu Etan mukaan täydelliseltä hetkeltä kääntää uusi sivu.

“Mulla ei oo enää pelkoa jäljellä. On vaan palo. Ja haluun näyttää suomalaisille kuka mä oon oikeesti.”

Etta toivoo, että Million dollar smile osuu ihmisten sydämeen juuri siksi, mitä se hänelle itselleen merkitsee.

“Mä haluun olla legenda. Mut tärkeintä on se, että voin vanhana kiikkustuolissa sanoa: “Vittu mä elin”.”

UMK-ammattituomaristo kommentoi: “Etta on Suomen kuunnelluimpia pop-tähtiä, joka hallitsee niin räppäämisen kuin kauniisti soivat kertsit. Tämä biisi tarjoileekin molempia sekä todella hitikkään kuuloisen kertosäkeen, jossa on hyvä annos euroviisumaisuutta. Hidastempoinen, mutta erittäin tanssittava poljento tuo mieleen ruotsalaisten tuottamat 90-luvun isoimmat pop-biisit. Biisin voi hyvin kuvitella soivan tänä vuonna isosti niin radioissa kuin kesän festareillakin.”

Kuuntele ja katsele Million Dollar Smile:

Etan UMK-kappale ja musiikkivideo löytyy nyt Yle Areenasta ja YouTubesta sekä Spotifysta ja muista musiikin suoratoistopalveluista. Areena-videot ovat vapaasti upotettavissa mille tahansa nettisivuille. Upotuskoodin saat viemällä hiiren videon päälle ja klikkaamalla "Jaa".



Etta – Million Dollar Smile:

Biisintekijät: Emmalotta Kanth, Kaisa Korhonen, Iiro Paakkari, Arttu Istala, Kyösti Salokorpi

Nelli Kenttä

Katso myös biisin tarina -video.

UMK26-show ja -tapahtuma 28. helmikuuta Nokia Arenalla Tampereella

Uuden Musiikin Kilpailun voittaja valitaan 28.2.2026 Tampereen Nokia Arenan UMK26-show’ssa. Suora lähetys UMK:sta nähdään ja kuullaan suorana Yle TV1:ssä, Yle Areenassa sekä Ylen radiokanavilla. Voittaja selviää laskemalla yleisöäänet ja kansainvälisen raadin antamat pisteet yhteen: katsojien äänten painoarvo on 75 % ja kansainvälisen raadin 25 %.

