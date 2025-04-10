Toivomme valtiolta lisäaikaa kuntien päätöksille alueellisesta raideliikenteestä

Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä todellista kilpailua raideliikennemarkkinoilla ja luoda toimivan, kilpailuneutraalin markkinan edellytykset. Tämä edellyttää houkuttelevia, riittävän laajoja ja tasapuolisia hankintakohteita sekä pidemmän aikavälin näkymää ostoliikenteen kehityksestä. Vain tällä tavalla Suomen pienestä markkinasta tulee kiinnostava alan toimijoille. Toimivan markkinan odotetaan muun muassa alentavan kustannustasoa sekä parantavan palvelua.

Valtion nykyinen suunnitelma kilpailutettavasta junaliikenteestä on niukka ja hajanainen, eikä edistä toimivan kilpailun saamista. Epäonnistuminen ensimmäisessä kilpailutuksessa vaarantaisi sekä toimivien henkilöliikenteen markkinoiden syntymisen Suomeen että alueellisen junaliikenteen kehitysmahdollisuudet tulevaisuudessa.

Paras näkymä Suomen henkilöjunaliikenteen tulevaisuudelle saavutetaan, jos valtio ja kaupunkiseudut voivat sitoutua yhteiseen tavoitetilaan liikenteen tarjonnan, junakaluston ja lippujärjestelmien kehittämisestä ja sen rahoittamisesta. Tällaisen vision määrittely vaatii riittävästi valmisteluaikaa ja erinomaista yhteistyötä osapuolten kesken. Jos tilaisuus jää nyt käyttämättä, Suomen junaliikenteen kehitys ei pääse eteenpäin menneisyyden rakenteista ja rajoituksista.

Alueet tarvitsevat aikaa tehdä kestäviä ja käyttäjälähtöisiä ratkaisuja

Monet alueet suunnittelevat hankittavan raideliikenteen palvelutasoa, vuorotarjontaa ja rahoitusratkaisuja parantaakseen matkustajille tarjottavaa palvelua. Kaupunkiseuduilla on jo vahvat näytöt siitä, miten pitkäjänteinen palvelutason, hinnoittelun ja lipputyyppien kehittäminen kasvattaa kysyntää ja tuottaa laadukkaita, luotettavia joukkoliikennepalveluja.

Tulevan raideliikenteen suunnittelussa on huomioitava alueiden nykyinen ja tuleva kehitys, kestävän liikenteen tavoitteet sekä kilpailun lisääminen. Tavoitteena tulee olla palveluverkosto, joka kasvattaa kysyntää ja tukee toimivia matkaketjuja huomattavasti nykyistä laajemmalla alueella ja eri ajankohtina.

Tarvitaan kilpailuneutraali lipunmyynti ja asiakaspalvelu

Lipunmyynnin ja asiakaspalvelun järjestämisellä on merkittävä vaikutus siihen, syntyykö aito kilpailuneutraliteetti vai saako nykyinen toimija etulyöntiaseman.

Viranomaisten mahdollisuudet suunnitella toimivia matkaketjuja ja reagoida kysynnän muutoksiin edellyttävät, että ne hallitsevat lippujärjestelmän kehittämistä, hinnoittelun, jakelukanavat ja asiakaspalvelun.

Paikallisliikenneliitto esittää, että Traficomille annetaan tehtävä ja resurssit järjestää alueellisen raideliikenteen lipunmyynti ja asiakaspalvelu. Tämä turvaisi helpon palvelujen yhdistelyn seuraaviksi 15 vuodeksi ja takaisi asiakkaille aidosti yhtenäisen palvelukokemuksen.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimuksen (1) mukaan ulkomaiset toimijat pitävät kilpailun avautumisen kannalta ratkaisevana yhteistä, tilaajan määrittelemää lipunmyyntikanavaa, joka olisi kaikille tarjoajille kilpailuneutraali ratkaisu.

(1) KKV – Kilpailun vaikutukset henkilöliikenteessä ja tavarajunaliikenteessä, Raideliikenneselvityksen 1. osa. Kilpailu- ja kuluttajaviraston Tutkimusraportteja 6/2022.