Metroliikenteeseen katko vuonna 2027 – Kalasataman metroasema kiinni ennakoitua lyhyemmän ajan
Kaupunkiliikenne Oy uusii Junatien metrosillan Kalasataman ja Sörnäisten välillä vuosina 2026–2028. Hankkeen aikataulut ovat suunnittelun edetessä tarkentuneet. Sillan uusimisen vaatima metroliikenteen katko alkaa loppukeväällä 2027. Kalasataman metroasema on suljettuna noin kahdeksan kuukautta ennakoitua lyhyemmän ajan.
Metroliikenteen katko kestää tämänhetkisen arvion mukaan seitsemän kuukautta. Metroliikenteen katkon vaativat työt käynnistyvät loppukeväällä 2027 ja jatkuvat loppuvuoteen 2027. Katkon aikana metro liikennöi lännen suunnasta Hakaniemeen saakka ja idästä Herttoniemeen.
Kalasataman metroasema on suljettuna metrokatkon ajan, ja lisäksi noin kaksi kuukautta ennen katkoa sekä kaksi kuukautta metron liikennekatkon jälkeen. Metrojunat kulkevat pysähtymättä aseman ohi sekä metrokatkoa edeltävän että katkon jälkeisen ajan.
Kalasataman asema suljetaan metrosillan rakennustöiden vuoksi. Hankkeen kehitysvaiheessa on löydetty nykyisen sillan purkuun liittyen työtekniikoita, jotka ovat lyhentäneet aseman sulkua aikaisemmin arvioidusta. Aiemman arvion mukaan metroasema olisi ollut suljettuna noin kahdeksan kuukautta pidempään. Aseman sulkuaika lyhenee, koska laiturisiltojen purkamiselta pystytään pääosin välttymään purkutöissä hyödynnettävien siirtomenetelmien ansiosta.
Hankkeen suunnittelussa on lisäksi tarkentunut, että metrokatkon aikana metrojunat liikennöivät idän suunnasta vain Herttoniemeen asti.
Kaupunkiliikenne kunnostaa metrokatkon aikana Herttoniemen ja Kulosaaren asemien välillä olevia muita siltoja, ja töiden aikana metro ei voi liikennöidä Kulosaareen.
Korvaava bussi 99 ja ratikat korvaavat puuttuvaa metroyhteyttä
Korvaava bussilinja 99 kulkee Hakaniemen ja Herttoniemen asemien välisellä osuudella metrokatkon aikana tiheimmillään noin kahden minuutin välein. Bussi kulkee metron liikennöintiaikoina.
Bussi kulkee Herttoniemen ja Hakaniemen välisen osuuden Itäväylää ja Sörnäisten rantatietä pitkin. Busseille pyritään järjestämään mahdollisimman sujuva kulku ja bussikaistat linjan koko reitille. Bussi pysähtyy Herttoniemen ja Hakaniemen välillä ainoastaan Kulosaaressa ja Suvilahdessa.
Tämänhetkisen suunnitelman mukaan HSL tihentää lisäksi muuta bussiliikennettä Herttoniemen ja Pasilan välillä sekä Itä-Helsingin ja junaradan (päärata) välillä. Muutokset toteutetaan muokkaamalla olemassa olevia linjoja ja vuorovälejä, ja niistä tiedotetaan myöhemmin tarkemmin.
Kruunusiltojen raitiovaunuliikenteen käynnistyessä alkuvuodesta 2027 tavoitteena on, että uusi linja 12 alkaa ajaa Hakaniemen sijaan Rautatientorille asti ja korvaa osaltaan metroa katkon aikana. Päätepysäkki siirtyy Hakaniemeen, kun Kaivokadun ja Kaisaniemenkadun remontti alkaa Junatien metrosillan uusimistöiden jälkeen.
Kalasataman aseman ollessa suljettuna myös linjan 13 reittiä on tarkoitus jatkaa Nihdistä keskustaan asti.
Kalasataman yhteyksiä Itä-Helsinkiin ja länteen Pasilan suuntaan palvelevat olemassa olevat bussilinjat 59, 500 ja 510. Linjoja on tarkoitus vahvistaa, ja niiden sujuvuutta pyritään parantamaan. Myös Kalasataman kävely- ja pyöräily-ympäristön toimivuuteen ja opastamisen selkeyteen kiinnitetään huomiota rakennustöiden aikana.
Junatien metrosillan uusiminen alkaa valmistelevilla töillä
Kaupunkiliikenne aloittaa metrosillan uusimisen valmistelevilla töillä keväällä 2026. Töiden käynnistäminen aiheuttaa alueella poikkeavia liikennejärjestelyjä, joista tiedotetaan kevään aikana. Ennen metrokatkon alkua rakennetaan muun muassa sillan välitukia ja kansirakenteita.
Metrokatkon yhteydessä kunnostetaan metroasemia ja siltoja
Kaupunkiliikenne hyödyntää Junatien metrosillan uusimisen vaatimaa metroliikenteen katkoa laajasti. Metrokatkon aikana vuonna 2027 kunnostetaan Sörnäisten ja Kulosaaren metroasemia ja metrokatkon alueella olevia muita siltoja. Työt keskitetään metrokatkon ajalle, jotta matkustajille aiheutuisi töistä mahdollisimman vähän haittaa.
Sörnäisten asemalla tehdään paloturvallisuuden ja talotekniikan perusparannustöitä. Samalla uusitaan laituritasolle johtavat liukuportaat ja hissit.
Kulosaaren asemalla uusitaan laiturialueen valaistus ja laiturin pinta kattamattomalla osuudella. Radan vedeneristystä korjataan ja lippuhallissa uusitaan seinäpintoja.
Metrokatkon aikana korjataan Junatien metrosillan lisäksi viisi muuta metrokatkon alueella olevaa siltaa: Kulosaaren metrosilta, Kulosaaren jalankulkutunneli, Kulosaaren aseman pohjoinen metrosilta, Tupasaarentien metrosilta ja Naurissalmen metrosilta.
Hankkeista tiedotetaan tarkemmin suunnitelmien edetessä.
Lisätiedot:
Kaupunkiliikenne Oy (lisätiedot hankkeesta):
omaisuudenhallintayksikön johtaja Antti Nousiainen, p. 040 579 6074, antti.nousiainen@kaupunkiliikenne.fi
HSL (lisätiedot korvaavasta liikenteestä):
projektipäällikkö Teuvo Syrjälä, p. 040 486 7474, teuvo.syrjala@hsl.fi
