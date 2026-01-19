Lupa- ja valvontavirasto

Nuorisotyön ja -toiminnan kehittämiseen myönnettiin viime vuonna lähes kolme miljoonaa euroa

21.1.2026 11:00:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Aluehallintovirastot myönsivät vuonna 2025 nuorisoalan kehittämisavustuksia valtakunnallisesti 2,8 miljoonaa euroa yhteensä 79 hankkeelle. Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämisavustuksilla tuetaan nuorisolain tavoitteiden toimeenpanoa nuorisotyössä ja –toiminnassa. 

Ihmisiä kävelemässä ja asioimassa valoisassa ostoskeskuksessa

Kehittämisavustusta myönnettiin myös kunnallisen nuorisotyön alueelliseen koordinaatioon kuudentoista maakunnan alueelle. Alueellisella koordinaatiolla pyritään edistämään alueen kunnallisen nuorisotyön suunnitelmallista kehittämis- ja verkostoyhteistyötä, tiedonvaihtoa sekä nuorisotyön toimijoiden tukemista.

”Nuorisoalan kehittämisavustukset perustuvat vahvasti alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin. Avustuksien avulla on mahdollista reagoida ajankohtaisiin ilmiöihin nuorisotyön keinoin. Hankkeissa kehittämistyötä nuorten asioiden eteen tehdään yhä enemmän verkostomaisesti, monialaisesti ja kunta- ja maakuntarajat ylittäen”, kertoo nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi Kohonen.

Aluehallintovirastojen toimivaltaan kuuluneet valtionavustusasiat siirtyivät 1.1.2026 alkaen toimintansa aloittaneelle valtakunnalliselle Lupa- ja valvontavirastolle. Myönnetyt valtionavustukset alueittain ovat nähtävissä lvvavustukset.fi-sivustolla.

Hankeavustukset nuorisoalan kehittämishankkeisiin vuonna 2026 ovat haettavissa 5.1.2026 – 8.11.2026. Avustukset haetaan Lupa- ja valvontavirastosta. Kehittämishankehakemukset käsitellään kootusti 2–4 kertaa vuodessa. Lisätietoa avustushausta on koottu lvvavustukset.fi-sivustolle.

