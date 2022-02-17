Kevään voimauttavin esitys valloittaa Valtimonteatterin lavan naisten tarinoilla, jotka ovat yhtä aikaa tunnistettavia, teräviä ja vapauttavia. Esitys ei sievistele eikä tarjoa valmiita vastauksia vaan se näyttää elämän sellaisena kuin se eletään.

Nainen herättää mielipiteitä.

Häntä katsotaan, arvioidaan ja määritellään.

Hänen kehoaan kommentoidaan, ikäänsä ihmetellään ja valintojaan punnitaan.

Usein odotetaan, että hän sopeutuu, joustaa ja hymyilee, mielellään kaikkea samaan aikaan.

NAINEN – normaali on tylsää kuljettaa katsojan arjen tilanteisiin, joissa välillä ei näytä tapahtuvan mitään ja välillä tapahtuu enemmän kuin ehtii käsitellä. Katseisiin, kysymyksiin ja oletuksiin, joissa ei ole kyse kohteliaisuudesta vaan vallasta: siitä, kuka otetaan vakavasti, kuka ohitetaan ja kenen odotetaan joustavan.

Esitys antaa äänen eri ikäisille naisille ja elämänvaiheille; työelämälle, ihmissuhteille, äitiydelle, seksuaalisuudelle ja omille valinnoille. Hetkille, joissa ristiriita syntyy siitä, mitä odotetaan ja siitä, mitä oikeasti halutaan.

Osa kohtauksista on ratkiriemukkaita ja tarkkanäköisiä, osa koskettavia ja kipeän todellisia. NAINEN – normaali on tylsää on kuin elämä itse: rosoinen, ristiriitainen ja täynnä särmää.

HUOM! Saattaa aiheuttaa tunnistamisen vaaraa.

Kantaesityksen ensi-ilta 14.2.2026 klo:15.00

Työryhmä:

Teksti: Carita Drew ja Mona Kortelampi

Ohjaus: Carita Drew

Puvustus: Teija Paananen

Valosuunnittelu: Jyrki Sinisalo

Lavastus: Ari Kortelampi

Laulun sävellys: Eeppi Ursin

Graafinen ilme: Katja Medarhri

Valokuvaus: Inka Maijala

Lavalla:

Naistarinoita on lähes kaksikymmentä. Illan emäntänä toimii Mona Kortelampi, joka johdattaa illan kulkua ja muuntautuu lavalla, yleisön edessä, näiksi eri hahmoiksi roolista, iästä ja elämänvaiheesta toiseen.

Esitykset:

14.2.–28.3.2026

Paikka:

Valtimonteatteri, Aleksis Kiven katu 22, sisäpiha, 00500 Helsinki

www.valtimonteatteri.com

Esityksen kesto n.2h, sisältää väliajan.

Pressiliput ja lisätiedot:

toimisto@valtimonteatteri.com / p.045-195 8355 / Mona Kortelampi

Valtimonteatteri on Suomen ainoa feministinen ammattiteatteri, joka tarjoaa intiimejä ja ajatuksia herättäviä esityksiä. Teatterissa yhdistyvät lämminhenkinen katsomokokemus ja kantaa ottava kulttuurinen ilmaisu, joka nostaa esiin naisten tai naiseksi itsensä mieltävien tarinoita eri ikä- ja elämänvaiheista.





