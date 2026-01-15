Sanofin Teizeild hyväksytty EU:ssa potilaille, joilla on vaiheen 2 tyypin 1 diabetes

Euroopan komissio on hyväksynyt Teizeild-hoidon (teplitsumabi) viivästyttämään vaiheen 3 tyypin 1 diabeteksen (T1D) alkamista aikuisilla ja vähintään 8-vuotiailla lapsipotilailla, joilla on vaiheen 2 T1D. Teizeild on ensimmäinen EU:ssa hyväksytty tyypin 1 diabeteksen sairautta muokkaava hoito, jota voidaan pitää merkittävänä edistysaskeleena tämän etenevän autoimmuunisairauden hoidossa. Hyväksyntä perustuu faasin II TN-10-tutkimuksen (kliinisen tutkimuksen tunniste: NCT01030861) myönteisiin tuloksiin, jotka osoittivat, että teplitsumabi viivästytti vaiheen 3 T1D:n alkamista kaksi vuotta (mediaani) lumelääkkeeseen verrattuna aikuisilla ja vähintään 8-vuotiailla lapsilla, joilla on vaiheen 2 tyypin 1 diabetes.

”Olemme iloisia, että voimme ensimmäistä kertaa EU:ssa tarjota potilaille ja perheille sairautta muokkaavan hoidon, joka on suunniteltu vaikuttamaan tyypin 1 diabeteksen taustalla olevaan immuuniprosessiin”, sanoo Olivier Charmeil, Executive Vice President, General Medicines, Sanofi. ”Olemme sitoutuneet työskentelemään ulkoisten sidosryhmien kanssa eri puolilla EU:ta tuodaksemme potilaille Teizeild-hoidon edut. Kyseessä on ainutlaatuinen hoito, joka voi estää tyypin 1 diabeteksen luonnollista etenemistä suojaamalla beetasolujen toimintaa.”

Faasin II TN-10-tutkimuksen lopussa niiden potilaiden osuus, jotka pysyivät tyypin 1 diabeteksen vaiheessa 2, oli lähes kaksi kertaa suurempi teplitsumabi-ryhmässä kuin lumelääkeryhmässä (57 % vs. 28 %). Turvallisuusprofiili oli yhdenmukainen aiempien teplitsumabi-tutkimusten kanssa. Yleisimmin havaitut haittatapahtumat olivat vereen tai luuytimeen liittyviä (ohimenevä lymfopenia) 75 %:lla osallistujista ja dermatologisia tai ihoon liittyviä (ihottuma) 36 %:lla osallistujista.

Teizeild (EU:n ulkopuolella Tzield) on hyväksytty myös Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa, Kanadassa, Israelissa, Saudi-Arabiassa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja Kuwaitissa viivästyttämään vaiheen 3 T1D:n alkamista aikuisilla ja vähintään kahdeksanvuotiailla lapsilla, joiden sairaus on vaiheessa 2.

Tietoa TN-10:stä

Keskeinen faasin II TN-10-tutkimus oli satunnaistettu, lumekontrolloitu ja kaksoissokkoutettu. Tutkimuksessa arvioitiin teplitsumabi-hoidon kykyä viivästyttää vaiheen 3 tyypin 1 diabeteksen alkamista aikuisilla ja vähintään kahdeksanvuotiailla lapsilla, joilla oli diagnosoitu vaiheen 2 T1D (todettu dysglykemia sekä vähintään kaksi tyypin 1 diabetekseen liittyvää autovasta-ainetta) ja joiden sukulaisella oli autoimmuunivälitteinen tyypin 1 diabetes. Tutkimukseen osallistui 76 iältään 8–45-vuotiasta henkilöä (teplitsumabi n=44, lumelääke n=32). Heidät satunnaistettiin saamaan joko yksi 14 päivän teplitsumabi- tai lumelääkekuuri.

Ensisijainen päätetapahtuma oli aika satunnaistamisesta autoimmuunivälitteisen vaiheen 3 TD1:n kliiniseen diagnoosiin (eteneminen vaiheesta 2 vaiheeseen 3). Tärkeimmät toissijaiset päätetapahtumat olivat turvallisuus ja siedettävyys.

Tulokset osoittivat, että mediaaniaika vaiheen 3 diagnoosiin oli 48,4 kuukautta teplitsumabi-ryhmässä ja 24,4 kuukautta lumelääkeryhmässä. Sairaus diagnosoitiin 19:llä (43 %) teplitsumabi-hoitoa saaneella osallistujalla ja 23:lla (72 %) lumelääkettä saaneella. Tyypin 1 diabeteksen diagnoosin riskitiheyssuhde (teplitsumabi vs. lumelääke) oli 0,41 (95 % luottamusväli: 0,22–0,78; p=0,006 säädetyllä Coxin suhteellisten riskien mallilla). Odotettuja haittatapahtumia olivat ihottuma ja ohimenevä lymfopenia.

Tietoa Teizeild-hoidosta

Teizeild (teplitsumabi) on CD3-kohdennettu monoklonaalinen vasta-aine. Teplitsumabi on ensimmäinen ja ainoa autoimmuunivälitteisen tyypin 1 diabeteksen sairautta muokkaava hoito.

Tietoa tyypin 1 diabeteksesta (autoimmuunisairaus)

Tyypin 1 diabetes on etenevä autoimmuunivälitteinen sairaus, jossa kehon kyky säädellä verensokeritasoa heikkenee, kun elimistön immuunijärjestelmä hyökkää virheellisesti haiman insuliinia tuottavia beetasoluja vastaan. Tyypin 1 diabeteksen etenemisessä on neljä vaihetta: