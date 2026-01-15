Sanofin Teizeild hyväksytty EU:ssa potilaille, joilla on vaiheen 2 tyypin 1 diabetes
- Hyväksyntä perustuu faasin II TN-10-tutkimuksen, joka osoitti merkittävää vaiheen 3 alkamisen viivästymistä potilailla, joiden tyypin 1 diabetes oli vaiheessa 2. Vaiheet on kuvattu tiedotteen lopussa.
- Teizeild muuttaa mahdollisesti merkittävästi tyypin 1 diabeteksen hoitoa:
se hidastaa sairauden luonnollista etenemistä ja saattaa suojata beetasolujen toimintaa.
Euroopan komissio on hyväksynyt Teizeild-hoidon (teplitsumabi) viivästyttämään vaiheen 3 tyypin 1 diabeteksen (T1D) alkamista aikuisilla ja vähintään 8-vuotiailla lapsipotilailla, joilla on vaiheen 2 T1D. Teizeild on ensimmäinen EU:ssa hyväksytty tyypin 1 diabeteksen sairautta muokkaava hoito, jota voidaan pitää merkittävänä edistysaskeleena tämän etenevän autoimmuunisairauden hoidossa. Hyväksyntä perustuu faasin II TN-10-tutkimuksen (kliinisen tutkimuksen tunniste: NCT01030861) myönteisiin tuloksiin, jotka osoittivat, että teplitsumabi viivästytti vaiheen 3 T1D:n alkamista kaksi vuotta (mediaani) lumelääkkeeseen verrattuna aikuisilla ja vähintään 8-vuotiailla lapsilla, joilla on vaiheen 2 tyypin 1 diabetes.
”Olemme iloisia, että voimme ensimmäistä kertaa EU:ssa tarjota potilaille ja perheille sairautta muokkaavan hoidon, joka on suunniteltu vaikuttamaan tyypin 1 diabeteksen taustalla olevaan immuuniprosessiin”, sanoo Olivier Charmeil, Executive Vice President, General Medicines, Sanofi. ”Olemme sitoutuneet työskentelemään ulkoisten sidosryhmien kanssa eri puolilla EU:ta tuodaksemme potilaille Teizeild-hoidon edut. Kyseessä on ainutlaatuinen hoito, joka voi estää tyypin 1 diabeteksen luonnollista etenemistä suojaamalla beetasolujen toimintaa.”
Faasin II TN-10-tutkimuksen lopussa niiden potilaiden osuus, jotka pysyivät tyypin 1 diabeteksen vaiheessa 2, oli lähes kaksi kertaa suurempi teplitsumabi-ryhmässä kuin lumelääkeryhmässä (57 % vs. 28 %). Turvallisuusprofiili oli yhdenmukainen aiempien teplitsumabi-tutkimusten kanssa. Yleisimmin havaitut haittatapahtumat olivat vereen tai luuytimeen liittyviä (ohimenevä lymfopenia) 75 %:lla osallistujista ja dermatologisia tai ihoon liittyviä (ihottuma) 36 %:lla osallistujista.
Teizeild (EU:n ulkopuolella Tzield) on hyväksytty myös Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa, Kanadassa, Israelissa, Saudi-Arabiassa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja Kuwaitissa viivästyttämään vaiheen 3 T1D:n alkamista aikuisilla ja vähintään kahdeksanvuotiailla lapsilla, joiden sairaus on vaiheessa 2.
Tietoa TN-10:stä
Keskeinen faasin II TN-10-tutkimus oli satunnaistettu, lumekontrolloitu ja kaksoissokkoutettu. Tutkimuksessa arvioitiin teplitsumabi-hoidon kykyä viivästyttää vaiheen 3 tyypin 1 diabeteksen alkamista aikuisilla ja vähintään kahdeksanvuotiailla lapsilla, joilla oli diagnosoitu vaiheen 2 T1D (todettu dysglykemia sekä vähintään kaksi tyypin 1 diabetekseen liittyvää autovasta-ainetta) ja joiden sukulaisella oli autoimmuunivälitteinen tyypin 1 diabetes. Tutkimukseen osallistui 76 iältään 8–45-vuotiasta henkilöä (teplitsumabi n=44, lumelääke n=32). Heidät satunnaistettiin saamaan joko yksi 14 päivän teplitsumabi- tai lumelääkekuuri.
Ensisijainen päätetapahtuma oli aika satunnaistamisesta autoimmuunivälitteisen vaiheen 3 TD1:n kliiniseen diagnoosiin (eteneminen vaiheesta 2 vaiheeseen 3). Tärkeimmät toissijaiset päätetapahtumat olivat turvallisuus ja siedettävyys.
Tulokset osoittivat, että mediaaniaika vaiheen 3 diagnoosiin oli 48,4 kuukautta teplitsumabi-ryhmässä ja 24,4 kuukautta lumelääkeryhmässä. Sairaus diagnosoitiin 19:llä (43 %) teplitsumabi-hoitoa saaneella osallistujalla ja 23:lla (72 %) lumelääkettä saaneella. Tyypin 1 diabeteksen diagnoosin riskitiheyssuhde (teplitsumabi vs. lumelääke) oli 0,41 (95 % luottamusväli: 0,22–0,78; p=0,006 säädetyllä Coxin suhteellisten riskien mallilla). Odotettuja haittatapahtumia olivat ihottuma ja ohimenevä lymfopenia.
Tietoa Teizeild-hoidosta
Teizeild (teplitsumabi) on CD3-kohdennettu monoklonaalinen vasta-aine. Teplitsumabi on ensimmäinen ja ainoa autoimmuunivälitteisen tyypin 1 diabeteksen sairautta muokkaava hoito.
Tietoa tyypin 1 diabeteksesta (autoimmuunisairaus)
Tyypin 1 diabetes on etenevä autoimmuunivälitteinen sairaus, jossa kehon kyky säädellä verensokeritasoa heikkenee, kun elimistön immuunijärjestelmä hyökkää virheellisesti haiman insuliinia tuottavia beetasoluja vastaan. Tyypin 1 diabeteksen etenemisessä on neljä vaihetta:
- Vaiheessa 1 autoimmuunihyökkäys beetasoluihin on alkanut, ja verestä löytyy vähintään kaksi tyypin 1 diabetekseen liittyvää autovasta-ainetta.
Vaiheessa 1 verensokeritasot ovat normaaleissa rajoissa (normoglykemia) eikä oireita esiinny.
- Vaiheessa 2 (myös oireeton) vähintään kahden todetun autovasta-aineen lisäksi verensokeritasot ovat nyt poikkeavat (dysglykemia) beetasolujen/beetasolutoiminnan etenevän menetyksen vuoksi.
- Vaihe 3 (tunnetaan myös kliinisenä vaiheena) alkaa, kun merkittävä osa haiman beetasoluista on tuhoutunut. Tässä vaiheessa kohoavat verensokeritasot saavuttavat kliinisen hyperglykemian tason (joka määrittelee diabeteksen), ja monet ihmiset alkavat kokea tyypin 1 diabeteksen vaiheen 3 puhkeamiseen liittyviä klassisia oireita: janon tunne, tiheä virtsaaminen, selittämätön painonlasku, näön sumentuminen ja väsymys. Vaiheeseen 3 edenneen tyypin 1 diabeteksen hallinta vaatii päivittäistä ja työlästä insuliinikorvaushoitoa.
- Vaihe 4 määritellään pitkäaikaiseksi autoimmuunivälitteiseksi tyypin 1 diabetekseksi, johon usein liittyy kroonisia diabeettisia komplikaatioita ja jossa beetasolutoimintaa on vähän tai ei lainkaan jäljellä (on arvioitu, että beetasolumassa on vähentynyt jopa 95 %). Tässä vaiheessa tyypin 1 diabetekseen liittyviä autovasta-aineita ei välttämättä enää esiinny veressä, koska autoimmuunihyökkäys on tehnyt useimmista beetasoluista hyödyttömiä.
Yhteyshenkilöt
Riitta VeijolaLT, professori, ylilääkäri, Lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäriOulun yliopisto ja OYSPuh:040 742 2328riitta.veijola@oulu.fi
Mirka RinkinenViestintäjohtaja, Sanofi OyPuh:040 744 6168mirka.rinkinen@sanofi.com
