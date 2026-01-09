Raskas lumikuorma voi vaurioittaa kattorakenteita – asiantuntijoiden vinkit turvalliseen lumenpudotukseen
Joulun jälkeen koko Suomeen satanut runsas lumi kuormittaa rakennusten kattorakenteita ja lisää vaurioriskiä. Siksi lumen poistaminen katoilta ajoissa on tärkeää. Keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harju korostaa, että turvallinen ja rakenteita säästävä lumenpudotus on syytä antaa ammattilaisen tehtäväksi.
Tammikuun lumisateet ja torstaina aikana lähes koko Suomeen lankeava lumipyry voi paikoin tuoda kattorakenteille jo sen verran lumimassaa, että katon kunto on hyvä käydä tarkastamassa. Rakennuksen ikä ja ennen kaikkea katon kunto vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka se kestää talven lumikuormat.
”Uudemmissa, 2000-luvulla rakennetuissa taloissa lumipeitteen paksuus aiheuttaa harvemmin kriittisiä tilanteita, sillä suunnittelussa on huomioitu myös epätavalliset lumien pakkautumiset taitoskohtiin, syvänteisiin ja jiireihin”, kertoo Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja (HTT), rakennusmestari Juhani Leijamaa.
Leijamaan mukaan myös kestävällä katolla on rajansa: noin 500 millimetrin tiivistyneen suojalumikerroksen alla olevan kattopinnan kuormitusta on syytä keventää. Vanhemmissa rakennuksissa riskit ovat vielä suuremmat. Erityisesti tasakattoiset ja loivakattoiset rakennukset voivat ylikuormittua jo noin 200 millimetrin tiivistyneestä suojalumesta.
”Tällaisilta katoilta joudutaan usein pudottamaan lunta pois henkilö- ja omaisuusturvallisuuden varmistamiseksi lumivaipan paksuudesta riippumatta. Erityisen tärkeää se on alaräystään alueella, jossa jää- ja lumimassat voivat irrota vähäisimmänkin lumisateen tai pakkasjakson aikana”, Leijamaa sanoo.
Suojakelien aikana lumivaipan kasaan painuminen johtaa helposti harhaan arvioitaessa lumikuorman aiheuttamia ongelmia, koska lumen paino ei vähene lumivaipan paksuuden mukaan. Erityisesti tulee huomioida, että räntälumikelin yhteydessä kasaan painuneen lumivaipan paksuus ei juurikaan lisäänny, mutta kokonaispaino kylläkin.
”Näin ollen pelkän lumipeitteen paksuutta seuraamalla ei voi turvallisesti arvioida painorajan ylittymistä”, huomauttaa Leijamaa.
Lumenpudotukseen tarvitaan ammattilainen
Kattolumien ja jäiden pudotuksiin kannattaa valita yritys, joilla on kokemusta lumenpudotustöistä. Asiansa osaava yritys tekee lumenpudotustyöt huolellisesti rakenteita rikkomatta ja ottaa huomioon ensisijaisesti henkilöturvallisuuden, niin ulkopuolisten kuin oman henkilökuntansakin osalta.
“Kun tilaaja on valinnut lumenpudottajaksi urakoitsijan, on ennen töiden aloittamista syytä laatia vielä kirjallinen sopimus, jossa sovitaan pelisäännöt ja korvausvastuut tilaajaa kohtaan sekä mahdollisesti kolmannelle osapuolelle syntyneisiin henkilö- ja omaisuusvahinkoihin”, sanoo Keskuskauppakamarin Raisa Harju.
Ammattitaitoinen lumenpudotusyritys tietää myös, minkälaisilla työvälineillä lunta tulee pudottaa, jotta kattomateriaali ei vaurioidu. Mikäli lumenpudotus on kuitenkin aiheuttanut vaurioita kattoon, saattaa syntyä tilanne, jossa tilaaja ja lumenpudotusyrittäjä eivät ole samaa mieltä siitä, milloin vahinko on sattunut tai kuka sen on aiheuttanut.
“Mikäli asioiden selvittäminen keskustelemalla ei tuota tulosta, on syytä kutsua paikalle ulkopuolinen tavarantarkastaja. Tavarantarkastajan erityisosaamisella ja puolueettomalla toiminnalla syntyy tarkastuskertomus, joka omalta osaltaan avustaa osapuolia pääsemään totuudenmukaiseen ja oikeaan lopputulokseen”, kertoo Harju.
HTT-tavarantarkastajat ovat puolueettomia ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, jotka suorittavat palveluiden ja tavaroiden teknisiä tarkastuksia eri asiantuntemusalueilla.
