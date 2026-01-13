Paikoillanne, valmiit, Oulu! Euroopan kulttuuripääkaupungin avaushetki koettavissa Oulun torilla ja striimin kautta
Oulun keskusta muuttuu kolmen päivän ajaksi monipuolisten tapahtumien näyttämöksi. Oulu2026-Avajaisfestareiden ohjelmasta suurin osa on pääsymaksutonta ja kaikille avointa. Paikoillanne, valmiit, Oulu! on Avajaisfestareiden ja samalla koko juhlavuoden avaushetki perjantaina 16.1. klo 16 Oulun kauppatorilla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb pitää puheen avaushetkessä. Tilaisuutta voi seurata livenä Oulun torilla, striimauksen kautta Oulu2026-verkkosivuilla sekä Rotuaarin aukion ja Kauppakeskus Valkean näytöiltä.
Oulun keskusta muuttuu kolmen päivän ajaksi monipuolisten tapahtumien näyttämöksi. Oulu2026-Avajaisfestareiden ohjelmasta on pääsymaksutonta ja kaikille avointa. Perjantain avaushetki ja muita viikonlopun tapahtumia striimataan koettavaksi myös etänä.
Paikoillanne, valmiit, Oulu!
Tasavallan presidentti Alexander Stubb avaa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden perjantaina 16.1. klo 16 Oulun kauppatorilla. Turun pormestari Piia Elo ja Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossava pitävät tilaisuudessa puheen, jossa kulttuuripääkaupungin kapula siirtyy eteenpäin. Turusta kauppatorin lavalle nousee myös Mika Akkanen, joka julistaa kaupunkiin Oulu-rauhan. Turku on edellinen suomalainen Euroopan kulttuuripääkaupunki vuodelta 2011.
Lavalle nousevat myös Mieskuoro Huutajat, tulitaideduo Tuluxxia ja Saara Aalto. Siitä alkaa koko viikonlopun kestävä Oulu2026-Avajaisfestarit.
Avaushetki striimataan ja sitä voi seurata Oulu2026-verkkosivujen lisäksi Valkean ja Rotuaarin näytöiltä. Avaushetki puhutaan suomeksi ja englanniksi ja tulkataan suomalaiselle viittomakielelle.
Lähes 200 tapahtumaa koettavissa Avajaisfestareilla
Avajaisfestareilla on luvassa valtavasti ohjelmaa useassa eri tapahtumapaikassa, joten vierailla kannattaa useamman kerran. Kävijöille löytyy vaihtoehtoja konserteista kiekkoiluun, akrobatiasta autojen tuunaamiseen, paneeleista pubivisaan ja taidenäyttelyistä tamppausbileisiin.
Festareilla voi liikkua esityksestä toiseen, poiketa mukaan vain hetkeksi tai viipyillä yhdessä paikassa kaikessa rauhassa pitempään. Ohjelmaan kannattaa tutustua etukäteen ja suunnitella omat reittinsä juuri itselle mielenkiintoisimpien tapahtumien mukaan. Avajaisfestareiden aikana keskustassa on mahdotonta olla törmäämättä juhlahumuun.
Avajaisfestareille saapuvaa yleisöä kehotetaan hyödyntämään julkisia kulkuyhteyksiä ja varaamaan riittävästi aikaa liikkumiseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annu HöttönenOulu2026Puh:+358447034021annu.hottonen@oulu2026.eu
Samu ForsblomOhjelmajohtajaOulu2026Puh:044 703 7558samu.forsblom@oulu2026.eu
Linkit
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026
Inbjudan till journalister: Oulu2026 Opening Festival – Europas kulturhuvudstad13.1.2026 18:05:00 EET | Pressinbjudan
Oulu2026 Opening Festival i Uleåborg, Finland, den 16–18 januari 2026 förvandlar stadskärnan till ett levande firande av kultur, gemenskap och nordisk kreativitet. Festivalen markerar starten på ett historiskt år och bjuder in invånare, besökare och samarbetspartner från Finland, Europa och resten av världen att delta i ett unikt ögonblick för Uleåborg och dess 39 partnerkommuner. Journalister är varmt välkomna!
Oulu2026 suurtuotanto Climate Clock Euronewsin listalla12.1.2026 19:30:39 EET | Tiedote
Euronews on nostanut Ouluun valmistuvan julkisen taiteen kokonaisuuden ensivuoden The 10 unmissiable exhibitions and art events of 2026 -listalle (Tove, Frida and Schiaparelli: The 10 unmissable exhibitions and art events of 2026 | Euronews).
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki - Avajaisfestarit tarjoilee kurkkauksen koko vuoden ohjelmistoon5.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Oulun keskusta muuttuu kolmen päivän ajaksi monipuolisten tapahtumien näyttämöksi. Oulu2026-Avajaisfestareilla on ohjelmaa kaiken ikäisille yli 20 paikassa 16.–18.1.2026. Valtaosa ohjelmasta on pääsymaksutonta ja kaikille avointa. Oulu2026-kumppanikunnat ovat mukana ohjelmistossa omilla tapahtumapisteillään.
Kutsu toimittajille: Paikoillanne, valmiit, Oulu! – Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden Avajaisfestarit 16.-18.1.20262.1.2026 08:00:00 EET | Kutsu
Monipuolisella ohjelmalla ja laajalla tekijäjoukolla tarjoillaan maistiaisia siitä, mitä kulttuuripääkaupunkivuosi tuo tullessaan. Koettavaa on perjantaista sunnuntaihin koko perheelle. Lähes kaikki Avajaisfestareiden tapahtumat ovat pääsymaksuttomia, ikärajattomia ja kaikille avoimia. Toimittajat kutsutaan mukaan!
Koko Suomen kulttuurivuosi alkaa nyt Euroopan kulttuuripääkaupungissa Oulussa1.1.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Oulu ja 39 kumppanikuntaa ovat valmiina historialliseen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026. Alkava kulttuuripääkaupunkivuosi on vasta kolmas kerta tittelin historiassa, kun sitä kantaa suomalainen kaupunki.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme