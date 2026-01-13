Paikoillanne, valmiit, Oulu! Euroopan kulttuuripääkaupungin avaushetki koettavissa Oulun torilla ja striimin kautta

Oulun keskusta muuttuu kolmen päivän ajaksi monipuolisten tapahtumien näyttämöksi. Oulu2026-Avajaisfestareiden ohjelmasta on pääsymaksutonta ja kaikille avointa. Perjantain avaushetki ja muita viikonlopun tapahtumia striimataan koettavaksi myös etänä.

Paikoillanne, valmiit, Oulu!

Tasavallan presidentti Alexander Stubb avaa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden perjantaina 16.1. klo 16 Oulun kauppatorilla. Turun pormestari Piia Elo ja Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossava pitävät tilaisuudessa puheen, jossa kulttuuripääkaupungin kapula siirtyy eteenpäin. Turusta kauppatorin lavalle nousee myös Mika Akkanen, joka julistaa kaupunkiin Oulu-rauhan. Turku on edellinen suomalainen Euroopan kulttuuripääkaupunki vuodelta 2011.

Lavalle nousevat myös Mieskuoro Huutajat, tulitaideduo Tuluxxia ja Saara Aalto. Siitä alkaa koko viikonlopun kestävä Oulu2026-Avajaisfestarit.

Avaushetki striimataan ja sitä voi seurata Oulu2026-verkkosivujen lisäksi Valkean ja Rotuaarin näytöiltä. Avaushetki puhutaan suomeksi ja englanniksi ja tulkataan suomalaiselle viittomakielelle.

Lähes 200 tapahtumaa koettavissa Avajaisfestareilla

Avajaisfestareilla on luvassa valtavasti ohjelmaa useassa eri tapahtumapaikassa, joten vierailla kannattaa useamman kerran. Kävijöille löytyy vaihtoehtoja konserteista kiekkoiluun, akrobatiasta autojen tuunaamiseen, paneeleista pubivisaan ja taidenäyttelyistä tamppausbileisiin.

Festareilla voi liikkua esityksestä toiseen, poiketa mukaan vain hetkeksi tai viipyillä yhdessä paikassa kaikessa rauhassa pitempään. Ohjelmaan kannattaa tutustua etukäteen ja suunnitella omat reittinsä juuri itselle mielenkiintoisimpien tapahtumien mukaan. Avajaisfestareiden aikana keskustassa on mahdotonta olla törmäämättä juhlahumuun.

Avajaisfestareille saapuvaa yleisöä kehotetaan hyödyntämään julkisia kulkuyhteyksiä ja varaamaan riittävästi aikaa liikkumiseen.