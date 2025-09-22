VEENCE-tutkimushanke tuottaa konkreettisia korjaussuosituksia vanhemman rakennuskannan ilmanvaihto- ja energiatehokkuushaasteisiin
Ilmanvaihto on puutteellista tai jopa kokonaan estynyt arvioiden mukaan yli miljoonassa Suomen 3,2 miljoonasta asunnosta. Suurimmat haasteet löytyvät korvausilmaventtiilien puuttumisesta, poistoilmanvaihdon energiatehottomuudesta sekä huoltotarpeiden laiminlyönneistä. Puutteet heikentävät rakennusten kuntoa, energiatehokkuutta ja sisäilman laatua. VEENCE-hanke teki vantaalaiseen rivitaloon intervention, josta saadut tutkimustulokset paljastavat, että jo suhteellisen pienillä ilmanvaihdon parannuksilla saavutetaan merkittävää hyötyä.
Suomen rakennuskanta on suurelta osin ikääntynyttä, ja monissa vanhemmissa rakennuksissa esiintyy merkittäviä ilmanvaihto-ongelmia. Ongelman taustalla olevista korjaustoimenpiteistä ei aina olla tietoisia, minkä vuoksi korvausilmaventtiilien puuttumisesta johtuvia ongelmia pyritään usein paikkaamaan tehostamalla poistoilmanvaihtoa. Liiallinen poisto tekee rakennuksesta kuitenkin alipaineisen. Voimakas alipaine on yksi yleisimmistä ja aliarvioiduimmista sisäilmaongelmien aiheuttajista, sillä se imee pienhiukkasia, radonia, homeita ja muita terveydelle haitallisia yhdisteitä sisäilmaan. Samalla asumismukavuus heikkenee vedon tunteen, lämpötilaerojen ja hajuhaittojen lisääntyessä.
Myös Suomessa ulkoilman hiukkaset muodostavat terveysriskin, jos niitä päätyy sisälle asuinrakennuksiin suodattamattoman korvausilman takia. Ultrapienet hiukkaset voivat tunkeutua syvälle hengityselimiin ja niiden epäillään aiheuttavan erilaisia terveysongelmia, kuten hengityselin-, sydän- ja verisuonitauteja. Toimiva ja hallittu ilmanvaihto vähentää myös radonpitoisuuksia. Suomessa mitatut asuinrakennusten radonarvot kuuluvat maailman korkeimpiin. Onneksi ratkaisu on yksinkertainen: panostamalla laadukkaaseen ilmanvaihtoon, laadukkaisiin suodattimiin sekä säännölliseen huoltoon on sisäilman laatua mahdollista parantaa huomattavasti myös vanhemmissa rakennuksissa.
Ratkaisua ongelmaan etsitään kolmen suomalaisen yrityksen Velco Oy:n, Entos Oy:n ja Cervi Oy:n yhteisessä GIANT (Global Trends in IAQ: Novel technologies, Competence and Business)co-innovationprojektiin kuuluvassa VEENCE- tutkimushankkeessa, joka yhdistää yritysten asiantuntemuksen korvaus- ja poistoilmanvaihdosta sekä kiinteistöjen huolto- ja korjaustarpeista. Hankkeessa tuotetaan tietoa ja ratkaisuja, joiden avulla ilmanvaihdon parantaminen voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti. Vuoden 2025 loppupuolella valmistuneissa tutkimuksissa tarkasteltiin korkeatehoisilla suodattimilla varustettujen korvausilmaventtiilien ja kiinteistön käyttöasteeseen mukautuvan poistoilmanvaihdon yhteisvaikutuksia sisäilman laatuun. Hankkeen kenttämittaukset toteutettiin rivitalokiinteistössä Vantaalla.
Tutkimuksessa havaittiin, että kun korvausilman reittiä parannettiin ohjaamalla ulkoilma sisätiloihin tehokkailla suodattimilla varustettujen korvausilmaventtiilien kautta, sisätiloihin kulkeutuvien hiukkasten määrä väheni merkittävästi ja pienhiukkaspitoisuudet laskivat 65 prosenttia. Lisäksi havaittiin, että riittävällä määrällä korvausilmaventtiileitä saatiin huoneiston vaipan – eli rakennuksen osien, jotka erottavat lämmitetyn tai jäähdytetyn tilan ulkoilmasta, maaperästä tai lämmittämättömästä tilasta – yli olevaa paine-eroa alennettua oleellisesti, eikä korvausilma enää kulkeutunut vaipan vuotojen kautta. Samalla kun rakennuksen alipaine pieneni, myös radonpitoisuudet laskivat sisäilmassa terveydelle haitalliselta 730 Bq/m³ tasolta 11–19 Bq/m³ tasolle. Kenttämittauksissa arvioitiin myös itseoppivan poistoilmanvaihdon ohjausjärjestelmän toimintaa osana kokonaisratkaisua. Järjestelmä mittaa poistoilmasta sisäilman kuormitusta ja säätää ilmanvaihdon määrää tarpeen mukaan. Mittaustulokset osoittivat, että ilmanvaihto tehostui kuormituksen kasvaessa, hiilidioksidipitoisuus pysyi alhaisempana kuin perinteisessä vakiopoistossa. Se myös saavutettiin pienemmällä keskimääräisellä poistoilmavirralla eli energiaa säästäen.
”Tilan käyttäjän näkökulmasta on tärkeää varmistaa, että korvausilma kulkee asianmukaisesti suunniteltua reittiä pitkin. Tutkimusten perusteella poistoilmamäärä pysyy vakiona riippumatta siitä, onko korvausilmalle varattu tarkoituksenmukaista sisääntuloreittiä. Mikäli korvausilman reitti estetään, ilma siirtyy ulkoa sisälle rakennuksen vaipan läpi ja saattaa samalla kuljettaa haitallisia epäpuhtauksia, kuten radonia”, kertoo tutkimusta koordinoiva erikoistutkija Inga Ehder-Gahm VTT:ltä.
Neljä erilaista mittausasetelmaa antoi paljon tietoa sisäilmasta
Tutkimus toteutettiin Vantaalla vuonna 1991 rakennetussa rivitalossa, joka sijaitsi lähellä vilkasta Porvoonväylää. Asunnon ilmavaihto perustui koneelliseen poistojärjestelmään, jossa poistoilma johdettiin ulos asunnosta huippuimurilla liesikuvun sekä kylpyhuoneen ja saunan poistoilmaventtiilien kautta. Korvausilman oli tarkoitus tulla asuntoon ikkunassa olevien karmiventtiilien, eli ikkunakarmeissa sijaitsevien ilmanvaihtoventtiilien kautta, mutta edellinen asukas oli teipannut kyseiset venttiilit kiinni. Tämän takia huoneistossa oli voimakas alipaine, ja korvausilma tuli asuntoon rakenteiden raoista.
Tutkimuksessa oli yhteensä neljä eri mittausasetelmaa. Ensimmäiset mittaukset tehtiin lähtötilanteessa, jossa asukas oli teipannut karmiventtiilit umpeen. Toiset sisäilmamittaukset tehtiin, kun ikkunoiden omat karmiventtiilit olivat auki, eli käytössä. Kolmannessa mittausasetelmassa asuntoon oli asennettu korvausilmaventtiilit, joissa ei ollut vielä suodattimia. Viimeisessä mittausasetelmassa korvausilmaventtiilit taas varustettiin sähköisesti varatuilla hiukkassuodattimilla.
”Mittaukset osoittivat, että selkeä korvausilmareitti, tehokas hiukkassuodatin ja riittävä korvausilmamäärä paine-eron hallintaan parantavat ratkaisevasti sisäilman laatua vähentäen haitallisten hiukkasten ja radonin määrää”, Ehder-Gahm kertoo.
Kun asunnon karmiventtiilit olivat kokonaan suljettuina, ulkoilman hiukkaset eivät päässeet sisätiloihin – ainakaan helposti. Karmiventtiilien sulkeminen aiheutti kuitenkin suuren alipaineen, jonka takia ilmaa virtasi sisään talon rakenteiden kautta. Tällöin sisäilmaan voi päästä muita epäpuhtauksia kuten tässä tapauksessa radonia. Kun karmiventtiilit avattiin, radonpitoisuudet laskivat, mutta ultrapienten hiukkasten määrä sisäilmassa kasvoi, koska ulkoilmaa pääsi sisälle sellaisenaan.
Ilmanlaatu oli parhaimmillaan, kun mittauksissa käytettiin asuntoon asennettuja suodattimellisia korvausilmaventtiilejä. Niiden käyttö vähensi altistumista haitallisille hiukkasille sekä radonille.
”Suosittelemme, että asuinrakennuksissa käytettäisiin suodattimellisia korvausilmaventtiilejä ja varmistettaisiin, että niitä käytetään oikein. Suodatus huolehtii siitä, että ulkoilman epäpuhtaudet eivät pääse sisälle. Koska suodattimien suodatustehokkuuksissa on vaihteluita, on tärkeää käyttää testattuja ja laadukkaita suodattimia, joilla on riittävä hiukkaserotusaste”, kertoo Ehder-Gahm.
Tutkimushanke selvittää ilmanvaihdon merkitystä suhteessa talotekniikan tasoon ja terveyteen
VEENCE-tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka ilmanvaihdon kokonaisvaltaisella parantamisella voidaan nostaa vanhempien rakennusten talotekniikan tasoa ja asumisterveyttä. VEENCE on kolmen suomalaisyrityksen, Velco Oy:n, Entos Oy:n ja Cervi Oy:n, yhteinen tutkimushanke, joka yhdistää yritysten osaamisen korvaus- ja poistoilmanvaihdosta sekä kiinteistöjen huolto- ja korjaustarpeista. Tässä yhteisessä interventiossa Cervi vastasi tutkimuskohteen asennustöistä ja tutkimuksessa käytetyt venttiilit ja suodattimet olivat Velcon. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin Entoksen Senser ilmanvaihdon ohjausjärjestelmän mahdollisuuksia sisäilman laadun ja energiatehokkuuden parantamisessa.
Tutkimusta on tarkoitus seuraavaksi jatkaa selvittämällä, kuinka interventiokohteeseen asennetun ilmanvaihdon säätöyksikön avulla toteutettu tarpeenmukainen ilmanvaihto vähentää energiankulutusta.
VEENCE-hanke on osa kolmivuotista GIANT (Global Trends in IAQ: Novel technologies, Competence and Business) co-innovation-projektia, jossa tutkitaan ilman epäpuhtauksia. Monitieteinen ja korkeatasoinen tutkimus auttaa ymmärtämään paremmin erilaisten sisällä ja ulkona olevien ilmansaastelähteiden merkitystä sisäilman laadulle ja vaikutusta ihmisten terveyteen.
Lisäksi GIANT-projekti pyrkii mukauttamaan WHO:n uusimpia ilmanlaatusuosituksia käytäntöihin ja edistämään kotimaisen korkeatasoisen sisäilmateknologian vientimarkkinoita.
GIANT-projektissa tutkimuksen toteuttavat Tampereen yliopisto, Ilmatieteen laitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Helsingin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Projektikonsortioon kuuluu lisäksi kaupunkeja sekä teknologiseen kehittämiseen, aerosolimittauksiin, ilmanpuhdistukseen, ilmanvaihtoon ja datan visualisointiin erikoistuneita yrityksiä. Hankkeen koordinaattorina toimii Tamlink. GIANT-hankkeen kokonaisbudjetti on 5,7 miljoonaa euroa. Hanke on osittain Business Finlandin rahoittama ja jatkuu vuoden 2026 loppuun.
Yrityksistä
Velco
Velco Oy on korvausilmaratkaisuihin erikoistunut suomalainen perheyritys. Tarjoamme ratkaisuja ilmanvaihdon parantamiseen kehittämällä tuotteita, joissa yhdistyvät hallittu korvausilma, tehokas suodatus ja äänenvaimennus. Tavoitteenamme on tarjota ratkaisuja, jotka tukevat terveellisiä ja energiatehokkaita sisäolosuhteita kestävällä ja vastuullisella tavalla. Yli 40 vuoden kokemuksella palvelemme rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisia sekä loppukäyttäjiä.
Cervi
Cervi on kiinteistöjen olosuhteiden erikoisasiantuntija. Edistämme energiatehokkuutta ja asumismukavuutta kestävästi.
Cervi Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat Cervi-konsernin, joka toimii 13 maakunnassa Uudeltamaalta Pohjois-Pohjanmaalle. Lähes 450 ammattilaisen voimin autamme kiinteistöjä pienentämään energiankulutusta, vähentämään päästöjä ja parantamaan sisäolosuhteita.
Palvelumme keskittyvät ilmanvaihtoon, energiaratkaisuihin ja kylmätekniikkaan. Näiden avulla varmistamme toimivat olosuhteet kaikissa kiinteistöissä – vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti.
Vuonna 2025 konsernin liikevaihto oli noin 80 miljoonaa euroa.
Entos
Entos luo sisäilman laadun läpinäkyväksi mittaamalla, analysoimalla ja ohjaamalla ilmanvaihtoa todellisen tarpeen mukaan.
Entos Oy on suomalainen sisäilman ja ilmanvaihdon mittaus- ja ohjausratkaisuihin erikoistunut teknologiayritys. Yrityksen ratkaisut perustuvat antureihin, dataan ja itseoppivaan ohjaukseen, joiden avulla sisäolosuhteita ja rakennuksen painesuhteita voidaan hallita energiatehokkaasti. Entos keskittyy erityisesti asuin- ja palvelurakennuksiin, joissa terveellinen sisäilma, energiatehokkuus ja olosuhteiden jatkuva seuranta ovat keskeisiä tavoitteita. Entosin ratkaisut ovat käytössä yli tuhannessa asuinkerrostalossa, kattaen kymmeniä tuhansia asuntoja eri puolilla Suomea.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Laura HamppulaMarkkinointi ja viestintäVelco OyPuh:050 599 3350laura.hamppula@velco.fi
Arto SäämänenPrincipal Scientist, Clean air solutionsVTTPuh:+358 43 824 2370arto.saamanen@vtt.fi
Kuvat
Linkit
Tamlink
Tamlink on Suomen vanhin teknologiansiirtoyritys, joka toimii linkkinä erilaisissa tieteen ja teollisuuden välisissä yhteistyöhankkeissa ja -projekteissa.
Tamlinkin koordinoima GIANT-projekti keskittyy sisätilojen aerosoli-ilmiöiden tutkimiseen, WHO:n uusimpien ilmanlaatusuositusten mukauttamiseen käytäntöihin ja suomalaisen korkeatasoisen teknologian markkinoiden edistämiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tuotekehitys Oy Tamlink
Suosittu työkonetapahtuma Future Mobile Work Machine syventyy tänä vuonna datan tarjoamiin mahdollisuuksiin22.9.2025 12:28:34 EEST | Kutsu
Tampereella 7.–8.10.2025 järjestettävä Future Mobile Work Machine -tapahtuma (FMWM) kokoaa alan johtavat yritykset keskustelemaan datan merkityksestä liikkuvien työkoneiden tulevaisuudessa. Osallistujat pääsevät tutustumaan alan nykysuuntauksiin, teknologisiin mahdollisuuksiin ja verkostoitumaan kansainvälisellä areenalla. Median edustajat ovat tervetulleita tapahtumaan.
Vasta käynnistyneen VEENCE-tutkimushankeen tavoitteena on luoda uusia ratkaisuja vanhemman rakennuskannan ilmanvaihto- ja energiatehokkuushaasteisiin28.4.2025 14:04:05 EEST | Tiedote
Lukuisat vanhemmat rakennukset Suomessa kärsivät merkittävistä ilmanvaihto-ongelmista, jotka heikentävät niiden kuntoa, energiatehokkuutta ja sisäilman laatua. Suurimmat haasteet löytyvät korvausilmanvaihdon puutteista, poistoilmanvaihdon energiatehottomuudesta sekä huoltotarpeiden laiminlyönneistä. VEENCE-tutkimushanke on askel kohti energiatehokkaampaa ja terveellisempää rakennuskantaa. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja luoda ilmanvaihtoratkaisuja, jotka tukevat kestävää kiinteistökehitystä.
Käytätkö ilmanpuhdistinta väärin? Katso tästä asiantuntijoiden vinkit21.2.2025 11:13:50 EET | Tiedote
Ilmanpuhdistimien hankinnoista on käyty yleistä keskustelua erilaisilla foorumeilla. Muun muassa eri kaupungeissa ja kunnissa puheissa on noussut esille ilmanpuhdistimien rooli osana ilmalevitteisten tautien torjuntaa. Monitieteisessä *E3 Pandemic Response and Enterprise Solutions -projektissa laadittiin ohjeistus siitä, miten toimia ilmanlaadun parantamista harkittaessa. Lokakuussa 2024 päättyneen E3-projektin päätuloksina vahvistettiin, että virukset leviävät ilmateitse, ja että ilmanpuhdistuksella on merkittävää vaikutusta ilmalevitteisen tautien leviämisen ehkäisemiseen.
Pandemioiden torjumiseen ja sairastumisriskin pienentämiseen keskittyvä monitieteinen projekti julkaisee viimeisimmät tutkimustuloksensa30.10.2024 09:30:00 EET | Kutsu
Miten luodaan terveysturvallisia tiloja? Miten virukset ja muut taudinaiheuttajat leviävät? Miten otetaan ihmisten toiminta huomioon? Näihin kysymyksiin monitieteinen E3 Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions (E3) -projekti on tuonut vastauksia - uutta tieteellisesti todennettua tietoa ja käytännön ratkaisuja. Projekti huipentuu kaikille avoimeen loppuseminaariin Tackling Pandemics (30.10.2024, Helsinki), jossa julkaistaan myös projektin julkinen loppuraportti. Tapahtumassa tuodaan esiin tuoreimmat tutkimustulokset niin virusten diagnostiikkaan, leviämisreitteihin kuin terveysturvallisten tilojen suunnitteluun liittyen sekä keskustellaan, miten näitä asioita saadaan vietyä käytäntöön.
Ilmanpuhdistus vähentää päiväkotilasten sairastamista10.9.2024 15:45:00 EEST | Tiedote
E3 Pandemic Response and Enterprise Solutions -hankkeen tiedote. Pandemioiden torjumiseen ja tartunnanaiheuttajien eri reittien selvittämiseen keskittyvä monitieteinen E3 Excellence in Pandemic Response and Enterprise Solutions (E3) -hanke julkaisee hankkeessa tehtyjen tutkimusten tuloksia kolmen aktiivisen vuoden jälkeen. Merkittävimpiä onnistumisia on muun muassa Helsingin kaupungin päiväkodeissa tehdystä tutkimuksesta saatu tulos, jonka perusteella päiväkodeissa, joissa ilmaa puhdistettiin ilmanpuhdistimilla, lasten sairastavuus aleni peräti 18 prosenttia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme