UMK26: Kansainvälinen viulisti Linda Lampenius ja suomalainen pop-tähti Pete Parkkonen yhdistävät voimansa UMK26:ssa

Poptähti Pete Parkkonen ja kansainvälisillä areenoilla loistanut viulistilegenda Linda Lampenius muodostavat yhdessä näyttävän UMK-duon.

Vasta hetki sitten yhteistyön aloittaneiden artistien urapolut ovat olleet hyvin erilaiset, mutta molempia yhdistää syvä rakkaus musiikkiin ja esiintymiseen.

“Meillä on molemmilla se fiilis, että lava on meidän koti. Kun astutaan sinne, me omistetaan se paikka”, Parkkonen sanoo.

Lampenius on innoissaan duon tulevasta UMK-matkasta ja kuvaa yhteistyötä Parkkosen kanssa saumattomaksi.

“Me ollaan molemmat monipuolisia artisteja, se on meidän vahvuus. Uskalletaan mennä sinne, mikä tuntuu oikealta.”

Juuri nyt UMK tuntuu Lampeniukselle ja Parkkoselle oikealta. Kilpailukappale Liekinheitin syntyi heidän ensitapaamisensa myötä vain kuukausi ennen kilpailun määräaikaa.

Maailmanluokan viulisti ja kotimaan pop-suosikki

Lampenius on tehnyt tähän asti mittavaa uraa Suomessa ja ulkomailla. Hänen juurensa ovat kuitenkin Lapinjärven maatilalla.

“Olen sekä teatteriperheen lapsi Helsingistä että maalaistyttö Lapinjärveltä. Mun koti maapallolla ei ole Helsinki vaan Petaksen maatila Lapinkylässä”, Lampenius kuvailee.

Linda Lampenius tunnetaan maailmalla ennen kaikkea klassisena viulistina.

Kahdeksanvuotiaana hän pääsi The Helsinki Junior Strings -orkesteriin ja kiersi jo teini-ikäisenä Pohjois-Amerikassa, Euroopassa sekä Aasiassa. Myöhemmin Andrew Lloyd Webber pyysi hänet henkilökohtaisesti solistiksi teokseensa Englannissa, ja EMI Classicsin julkaisema klassinen soololevy teki hänestä aikansa myydyimmän suomalaisen klassisen artistin.

Lampenius opiskeli Sibelius-Akatemiassa vuosina 1985–1997 mm viulunsoittoa ja oopperalaulua.

“Klassinen muusikko unohtaa oman egon ja välittää säveltäjän tunteen yleisölle. Jokaisen äänen pitää olla tunne, ei pelkkä ääni”, Lampenius kuvailee.

Samalla vuosikymmenellä kansainvälinen media nosti vahvasti esiin myös Lampeniuksen pop- ja Baywatch-kuvaa. Klassisen musiikin levy-yhtiö vaati samaa seksikkyyttä kuin viihdemaailma.

“Klassisella levyllä soitan Sibeliusta ja Griegia, mutta lehtikuvauksissa oltiin yhtäkkiä alasti, kangaspala ympärillä ja tuulikone päällä. Koin, että mulla ei ollut valtaa niissä tilanteissa ja se opetti, miten julmasti bisnes voi esineellistää naisen”, Lampenius muistelee.

Lampenius on sittemmin käsitellyt kokemuksiaan mm. Kesytön elämäni -omaelämäkerrassaan sekä Kultaisen Venlan voittaneessa Linda-dokumenttisarjassa.

Sittemmin Lampenius on keikkaillut, tehnyt TV-esiintymisiä sekä pitänyt esillä klassisen crossoverin perinnettä, josta hänet maailmalla tunnetaan.

2020-luvulla Lampenius teki näyttävän paluun Suomessa. Vuoden 2025 UMK:n Shanghain valot -väliaikanumero keräsi valtavasti huomiota, ja erityisesti nuorempi yleisö löysi hänet uudelleen.

Sosiaalinen media täyttyi kiitoksista ja ihailusta, ja Lampenius nousi hetkessä ilmiöksi.

Rumpalista pop-tähdeksi

Myös monipuolista uraa uurtanut Pete Parkkonen on kasvanut artistiksi bändien ja keikkalavojen kautta.

“Mä olen Pihtiputaalta, Elämäjärven pikkukylästä. Meillä kaikki perheessä on laulanut tai soittanut, musiikki on kulkenut käsi kädessä lapsesta asti”, Pete Parkkonen kertoo.

Parkkonen aloitti rumpalina jo lapsena ja päätyi teinivuosina laulajaksi, kun ystävien bändin solisti ei yhtenä päivänä päässyt treeneihin.

“Pihtiputaalla tuntui olevan enemmän bändejä kuin muusikoita. Jos ei ollut tapahtumia, nuoriso järjesti ne itse. Sieltä se nälkä syntyi”, Parkkonen kertoo.

Suurelle yleisölle Parkkonen tuli tutuksi Idols-laulukilpailusta, jossa hän sijoittui kolmanneksi vuonna 2008. Sen jälkeen hän on julkaissut useita albumeja, kiertänyt lähes kaikki Suomen klubit ja festarilavat, ja vakiinnuttanut asemansa suomalaisena pop- ja soul-artistina. Vuonna 2014 Parkkonen voitti Tanssii tähtien kanssa -ohjelman yhdessä Katri Riihilahden (ent. Mäkinen) kanssa.

Vuonna 2018 ilmestynyt albumi PETE ylitti platinarajan, ja sen hitit kuten Mitä mä teen feat. JVG sekä Kohta sataa virittivät Parkkosen aseman suomalaisten pop- ja soul-artistien terävimpään kärkeen.

Menestyksen taakse on silti mahtunut myös uupumusta. Parkkonen kertoo, että erityisesti vuosien 2017–2018 intensiivinen keikka- ja levytysrumba johti pisteeseen, jossa oli pakko pysähtyä.

“Ymmärsin ensimmäistä kertaa, kuinka raskasta tämä ala on. Romahdin ja tajusin, että 29-vuotiaana ei pidä olla näin väsynyt. Lähdin puoleksi vuodeksi ulkomaille, Los Angelesiin. Siellä tajusin, että on kaksi asiaa: bisnes ja minä”, Parkkonen kertoo.

2020-luvulla hän on jatkanut tasaista julkaisutahtia.

Vuonna 2020 ilmestyneet singlet Voimaa ja valoa ja Portaat toivat Parkkoselle lisää radiosoittoa, ja vuonna 2022 julkaistu Oon tässä vahvisti hänen asemaansa tunteikkaan ja suuresti yleisöön vetoavan popin tulkitsijana.

Seuraavaksi edessä on kuitenkin hänen uransa tähänastisista suurin koitos: UMK.

UMK-duo syntyi yhdestä puhelusta

Lampeniuksen ja Parkkosen yhteinen projekti käynnistyi, kun tuottaja Antti “DJ RZY” Riihimäki soitti Parkkoselle kesken tämän keikkatauon. Lampenius oli jo studiossa tekemässä kappaleen runkoa yhdessä Vilma Alina Lähteenmäen, Lauri Halavaaran ja Antti Riihimäen kanssa ja pohtinut, kenen kanssa biisi pitäisi esittää.

“Olin kuunnellut paljon suomalaista musiikkia kansainvälisin korvin. Ykkösnimi, jonka sanoin levy-yhtiössä, oli Pete Parkkonen. Ajattelin, että tässä on tyyppi, jossa on kansainvälistä energiaa”, Lampenius kertoo.

Pete muistaa puhelun hyvin.

“Olin syvällä oman levyn teossa, jota olin tehnyt jo vuoden ilman keikkoja. Kun Antti sanoi, että ‘me ollaan studiossa Lindan kanssa ja haluttaisiin sut mukaan’, aivot raksuttivat hetken. Sitten sanoin vaan, että ‘okei, käykö huomenna?’”, Parkkonen nauraa.

Duo tapasi ensimmäisen kerran suoraan studiossa musan parissa.

“Tunsin heti, että Pete on juuri sellainen artisti, jonka kanssa haluan olla tekemisissä. Ollaan molemmat perfektionisteja ja kovia viilaamaan, joten tämä projekti meni tehokkaasti.”

Liekinheitin-biisin ytimessä on rakkaussuhde, jossa toinen on yhtä aikaa vastustamaton ja tavoittamaton.

“Halusin kirjoittaa ihmisestä, joka on tulikuuma mutta muuttuu yhtäkkiä jääkylmäksi. Olen itse ollut se, joka häviää suhteesta”, Lampenius kertoo.

Lampenius kertoo suojelleensa itseään ihmissuhteissa koko elämänsä.

“Joskus olen ollut suhteessa todella rakastunut, mutta tiennyt, että tästä ei tule mitään. En ole uskaltanut odottaa, että toinen saattaisi jättää minut”, Lampenius sanoo.

Parkkosen mukaan kappaleessa kuuluu kahden eri ihmisen tarina.

“Usein kuullaan vain sen näkökulma, jota on satutettu. Tässä biisissä äänessä ovat molemmat: se, joka haluaa lähelle, ja se, joka ei uskalla päästää irti. Linda laulaa viulunsa kautta, mä ääneni kautta”, Parkkonen kuvaa.

Kokonaisuudessaan duon UMK-kappale on kolmeminuuttinen vuoristorata.

“Biisissä on monta eri kerrosta. Välillä ollaan tosi intiimisti, välillä villisti ja yhdessä kohtaa ihan kuin toisessa maailmassa. Se on kuin lyhytelokuva, jonka aikana ehdit kokea monta tunnetta”, Lampenius sanoo.

“Torilla ja Torgetilla tavataan”

UMK-lavalla ja musiikkivideossa Parkkonen ja Lampenius haluavat tuoda esiin Liekinheitin-kappaleen tarinan ja tunteen.

“Tärkeintä on, että kamera pääsee lähelle ja katsoja näkee, mitä meissä tapahtuu, kun esitetään tätä biisiä”, Parkkonen sanoo.

Euroviisut ja viisuartistit ovat Lampeniukselle ennestään tuttuja. Hän on esiintynyt ja ollut kiertueella muun muassa kolme kertaa Euroviisut voittaneet Johnny Loganin ja Norjan kenties tunnetuimman viisuvoittajan, Alexander Rybakin, kanssa.

Häntä on myös pyydetty osallistumaan Ruotsin Melodifestivaleniin.

“En lähde kisaan, jos biisi ei synny tunteista, jotka olen itse tuntenut. Nyt tuntuu siltä, että kaikki lähtee oikeista tunteista ja oikeista ihmisistä, mikä tekee biisin sisällöstä vahvan ja aidon”, Lampenius sanoo.

Miltä tuntuisi edustaa Suomea Euroviisuissa?

“Sanotaan vaikka näin, että Torilla ja Torgetilla tavataan, jos kaikki menee nappiin”, Lampenius naurahtaa.

UMK-ammattituomaristo kommentoi: “Tässä on kahden hyvin erilaisen artistin loistavasti toimiva duetto. Laulun ja viulun hieno vuoropuhelu sekä sitä ympäröivä, sopivalla tavalla kreisi, tuotanto pitävät intensiivisesti hyppysissä koko kolme minuuttia huipentuen huimaan kliimaksiin. Pete ja Linda molemmat kuulostavat upeilta omilla instrumenteillaan. Liekinheitin on samaan aikaan rohkea ja yllättävä, mutta suoraviivainen ja helposti mukaansa nappaava kappale.”

UMK26-show ja -tapahtuma 28. helmikuuta Nokia Arenalla Tampereella

Uuden Musiikin Kilpailun voittaja valitaan 28.2.2026 Tampereen Nokia Arenan UMK26-show’ssa. Suora lähetys UMK:sta nähdään ja kuullaan suorana Yle TV1:ssä, Yle Areenassa sekä Ylen radiokanavilla. Voittaja selviää laskemalla yleisöäänet ja kansainvälisen raadin antamat pisteet yhteen: katsojien äänten painoarvo on 75 % ja kansainvälisen raadin 25 %.

