Finnvera rahoittamaan maatalouden isoja investointeja ja omistajanvaihdoksia
27.1.2026 14:30:48 EET | Finnvera Oyj | Tiedote
Suurimmissa maatalouden investoinneissa ja omistusjärjestelyissä on mahdollista hyödyntää jatkossa Finnveran tarjoamia rahoitusratkaisuja, kun osakeyhtiömuotoinen maatalousyrittäminen tulee rahoituksen piiriin 1.5.2026 alkaen.
Finnveraa koskevan lainsäädännön muutoksen myötä toimialarajaukset poistuivat ja Finnvera voi rahoittaa myös maatalousyritysten hankkeita, joilla tavoitellaan kasvua ja kilpailukyvyn parantamista.
”On erinomaista, että Finnvera voi olla mahdollistamassa Suomelle tärkeän elintarviketoimialan kasvua aina alkutuotannon investoinneista elintarvikevientiin asti. Nopeampaa kasvua ja tuotannon tehokkuutta tavoittelevien maatalousyritysten rahoituksen saatavuuden varmistaminen on äärimmäisen tärkeää”, toteaa Finnveran toimitusjohtaja Juuso Heinilä.
Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi kaksinkertaistaa elintarvikevienti vuoteen 2031 mennessä.
”Elintarvikesektorin kilpailukyvyn ja myös Suomen huoltovarmuuden turvaamisen kannalta on tärkeää, että maatalousyrityksillä on mahdollisuus nopeampaan kasvuun ja ruokaviennin lisäämiseen. Tämä edellyttää, että rahoitus ulottuu myös alkutuotannon investointeihin", sanoo elinkeinoministeri Sakari Puisto.
Maatilojen omistajanvaihdosten onnistuminen on edellytys toiminnan jatkuvuudelle ja kotimaiselle ruuantuotannolle.
”Rahoituksen saaminen on ollut yksi elintarvikesektorin kasvun pullonkauloista. Tällä hetkellä juuri elintarvikesektori investoi ja ruokasektorin kasvupotentiaali on lähes 5 miljardia euroa. Finnveran rahoituksen esteen purkaminen on yksi niistä tärkeistä toimenpiteistä, joilla tätä pullonkaulaa poistetaan ja kasvupotentiaali saadaan toteutumaan täysimääräisesti”, toteaa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.
Finnveran rahoitus on markkinaehtoista
Finnvera tekee myös maatalouden rahoituksessa läheistä yhteistyötä pankkien kanssa ja toimii yleensä pankkilainan takaajana. Rahoitusta voivat saada osakeyhtiöt sekä osakeyhtiömäisesti toimivat maataloudenharjoittajat muihin kuin maatalouden kausi- ja käyttöpääomatarpeisiin. Luotonsaajilta edellytetään luottokelpoisuutta ja rahoituksen takaisinmaksukykyä, kuten Finnveran muussakin rahoituksessa.
Lisätiedot:
Finnveraa ohjaava lainsäädäntö uudistui - Uusi laki mahdollistaa joustavan reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin (30.12.2025)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Finnvera: Toimitusjohtaja Juuso Heinilä, puh. 029 460 2576
TEM: Elinkeinoministerin erityisavustaja Lars Aikala, puh. 0295 047330
MMM: Neuvotteleva virkamies Sanna Koivumäki, puh. 0295 162437
Tietoja julkaisijasta
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
