Vaasan Kuorofestivaali järjestetään 32. kerran – kuorojen ilmoittautuminen käynnissä tammikuun loppuun

15.1.2026 15:14:24 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan Kuorofestivaali tuo kuoromusiikin Vaasaan 14.–17. toukokuuta 2026. Nelipäiväisen festivaalin pääesiintyjiin kuuluvat muun muassa a cappella -yhtye Club for Five, Jyväskylän naislaulajat sekä Helsingin kamarikuoro, joka esiintyy yhdessä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa. Kuorojen ilmoittautuminen on avoinna tammikuun loppuun saakka.

Jo 32. kerran järjestettävä festivaali käynnistyy perinteisellä avajaiskonsertilla Vaasan kaupungintalolla. Ohjelmassa on monipuolisia kuorokonsertteja eri puolilla kaupunkia festivaalin ajan.

Club for Five esiintyy Ritzissä lauantaina 16.5. klo 19 ja kuljettaa yleisön suomalaisen musiikin eri aikakausiin aina Katri-Helenasta Nightwishiin, Dingosta Kuumaa-yhtyeeseen ja Georg Malmsténista Juha Tapioon.

Helsingin kamarikuoro ja Vaasan kaupunginorkesteri konsertoivat perjantaina 15.5. klo 18 Vaasan kirkossa, jossa kuullaan teoksia Einojuhani Rautavaaralta ja Ludwig van Beethovenilta.

Suomen Naiskuoroliiton vuoden kuoroksi valittu Jyväskylän naislaulajat esiintyy Vaasan kaupungintalolla lauantaina 16.5. Samana päivänä kuullaan myös lapsille suunnattu Pikku Ankka Vaakkunokka -esitys, kun lavalle nousevat Lapsikuoro Estradi ja Wasa Sinfonietta.

Pääesiintyjien lisäksi Vaasan Kuorofestivaali tarjoaa runsaasti ilmaisohjelmaa monelle eri kohderyhmälle.

Kuorojen ilmoittautuminen tapahtuu 31.1. mennessä Vaasan Kuorofestivaalin verkkosivuilla: vaasa.fi/kuorofestivaali 

Lippuja festivaalin pääkonsertteihin on saatavilla Netticketistä.

https://www.netticket.fi/yhteen-aaneen-vaasa

https://www.netticket.fi/club-for-five

Kulttuurituottaja Ilkka Nyqvist, Kulttuuri- ja kirjastopalvelut, Puh +358400564469, ilkka.nyqvist@vaasa.fi

