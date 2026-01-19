Veera Salmen uutuuskirjoissa seikkaillaan Astrid Lindgrenin jalanjäljissä ja opetellaan eskarielämää

Veljeni Valentin ilmestyy 29.1., Heippakamun eskari – Tänään tuntuu 12.3.

Monipuolisena ja kiiteltynä lasten- ja nuortenkirjailijana tunnettu Veera Salmi julkaisee tänä keväänä kaksi uutta valloittavaa kirjaa, joista ensimmäinen, Veljeni Valentin ilmestyy tammikuussa.

Veljeni Valentin kertoo kahdesta sisaruksesta, Valentinista ja Ramonasta. Rauhallisesta Valentinista pitävät kaikki, kun taas riehakasta Ramonaa syytetään kaikesta. Vain Valentin on aina siskonsa puolella. Kun Valentin jää auton alle, Ramona jää yksin.

Sisarukset kohtaavat jälleen Antraluusiassa, valon kaupungissa, kaiken toisella puolella. Siellä on ihanaa: heistä tulee Valentin Puu ja Ramona Tuulinen, joilla on oma herttainen koti koirineen. Ja Unimaatti tekee kaikille sopivan suloisia unia.

Mutta sitten pimeys ja painajaiset tunkeutuvat kaupunkiin. Tarvitaan niin Valentinin juurevaa rauhallisuutta kuin Ramonan villiä tuulisuutta, jotta valo ja hyvät unet saadaan palautettua takaisin.

Veljeni Valentin sai alkunsa, kun Salmi halusi kirjoittaa omien sanojensa mukaan kunnon sadun, sellaisen, jossa seikkaillaan ihmeellisyyksien ja vaarallisten mörköjen maailmassa. Kirjan tarina on inspiroitunut Astrid Lindgrenin rakastetusta Veljeni Leijonamielestä, joka on myös kirja, jonka ansiosta Salmi itse koululaisena toden teolla innostui lukemisesta.

”Tarinoissa on jonkin verran samaa, molemmissa on sisarukset, jotka kuolevat ja siirtyvät kuolemanjälkeiseen paratiisiin, jonne pahat voimat alkavat pian valua. Sisarusten on molemmissa teoksissa oltava rohkeita ja kohdattava omat pelkonsa ja heikkoutensa”, Salmi kertoo.

Veljeni Valentinin tarinan ytimessä on ajatus siitä, kuinka kaikkien pitäisi saada olla vapaasti juuri sellaisia kuin ovat.

”Jotkut ovat mörköjä ja toiset iloisia auringonpaisteita, mutta kukaan ei ole toista parempi tai huonompi. Niin kuin valolla ja pimeydellä on paikkansa, myös omille tunnetiloille ja omalle persoonalle pitää olla maailmassa tilaa.”

Veljeni Valentinin mustavalkokuvitukset ovat Nelli Långstedin käsialaa, ja kirja ilmestyy myös Esme Kaislakarin lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.

Päiväkoti Heippakamun eskarin ovet aukeavat

Ennen kirjailijanuraansa päiväkodissa työskennelleen Salmen suositussa Päiväkoti Heippakamussa käynnistyy alkuvuodesta uusi kausi, kun ensimmäinen Heippakamun eskari -kirja ilmestyy.

Tänään tuntuu -utuuskirjassa Päiväkoti Heippakamun Abdi on siirtynyt eskariin. Hänellä on salaisuus, jota hän ei ole kertonut vielä kenellekään. Salaisuus sävyttää päivää, se tuntuu ihmeellisen hienolta.

Onneksi Abdilla on hyviä ystäviä, joille salaisuuden voi kertoa.

Heippakamun eskari kertoo Abdin salaisuuteen liittyvien tunteiden lisäksi myös ihan tavallisen eskarilaisen arjesta, siitä, miltä tuntuu olla eskarilainen.

Uuden sarjan kuvituksista vastaa Mari Ahokoivu. Salmi kiittelee Ahokoivun kuvituksia erityisesti siitä, kuinka hyvin niissä kuvataan eskarin vauhdikasta arkea – jokaisella lapsella on koko ajan jotakin mielessä tai tekeillä.

Heippakamun eskari -sarjan kirjat on tarkoitettu lukemaan opettelevan lapsen ja aikuisen yhteiseksi luettavaksi. Kirjojen tekstit on kirjoitettu hieman eri tavalla kuin perinteisen lastenkirjan: mukana on niin tikkukirjaimilla kuin pienin kirjaimin kirjoitettuja osuuksia. Aikuinen lukee pienillä kirjaimilla kirjoitetut kohdat, ja tikkukirjaimilla kirjoitettuja sanoja voi opetella lukemaan itse.

”Lukemista harjoittelevien osuuksia piti miettiä tarkasti. Piti pohtia mikä palvelisi eri vaiheisia lukijoita, millaisia sanoja ja virkkeitä lapsen olisi helppo harjoitella, ja miten niissä riittäisi myös vähän haastetta. Isoilla kirjaimilla kirjoitetusta tekstistä tuli myös hauskalla tavalla ”painokkaita”. Ne ovat kuin otsikoita tavallisen tekstin lomassa”, Salmi kuvailee.

Veera Salmi on kirjoittanut sekä lapsille, nuorille että aikuisille. Salmi tunnetaan mm. Puluboi ja Poni -kirjoistaan sekä Oboi-sarjastaan.

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi