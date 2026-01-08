Ylimysjärven kunnostussuunnitelma on valmistunut (Etelä-Pohjanmaa)

Ylimysjärvi on Karvianjoen latvoilla sijaitseva, rannoiltaan luonnontilainen erämaajärvi, joka umpeenkasvun myötä on menettänyt ison osan pesimälinnustostaan. Järven vedenpintaa laskettiin 1800-luvun lopussa, minkä seurauksena järvi on kasvanut lähes umpeen. Lisäksi järveä kuormittavat sen valuma-alueella sijaitsevat entiset turvetuotantoalueet ja metsäojitukset.

– Kunnostamalla järveä on tarkoitus palauttaa vesi- ja rantalinnuston pesimäalueita, jotta lajit voivat vähitellen levittäytyä tälle erämaiselle järvelle takaisin. Ylimysjärvi on osa Natura 2000 -verkostoa, mutta sen linnuston palauttaminen edellyttää myös ihmisen toteuttamia toimia, kertoo Helmi-elinympäristöohjelmassa työskentelevä lintuvesikoordinaattori Anne Paadar Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksesta.

Järven kunnostus toteutetaan suunnitelman mukaan ruoppaamalla, jonka avulla järven selältä poistetaan kasvillisuuspatjaa ja lisätään avointa vesipintaa. Ruopattava alue on noin 5,7 hehtaaria, ja ruoppauksesta syntyvät massat siirretään maalle tasoitettaviksi. Toimenpiteiden avulla luodaan pesivälle linnustolle avovesialueita sekä suojaisia mättäitä ja saarekkeita, jotka tarjoavat pesäpaikkoja ja turvaa pedoilta.

Ruoppausalue muotoillaan lampareista ja allikoista koostuvaksi mosaiikiksi, joka parantaa poikueiden suojaa ja vaikeuttaa maapetojen pääsyä pesien lähelle. Kunnostus mahdollistaa alueelta aiemmin hävinneiden lintulajien, kuten naurulokin, punasotkan ja telkän, paluun.

Kunnostus osana oikeudenmukaista siirtymää

Kunnostussuunnitelma on toteutettu osana PohjaNeva-hanketta, jonka tavoitteena on aktivoida EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) käyttöä entisten turvetuotantoalueiden ennallistamiseen ja niiden alapuolisten vesistöjen kunnostamiseen. Paikallisia asukkaita on osallistettu ja kuultu suunnittelun aikana muun muassa keväällä 2025 järjestetyissä infotilaisuuksissa.

– Ylimysjärven lähiasukkaat pitävät hanketta hyvin toivottuna keinona palauttaa arvokasta luontoa. Järven rauhallisesta luonnosta käydään nauttimassa myös järven rannan lintutornissa, jolta avautuu kohtalaisen hyvä näköala kunnostettavalle alueelle, kertoo PohjaNeva-hankkeen projektipäällikkö Ari Koski.

Kunnostukselle on haettu lupaa Lupa- ja valvontavirastosta, ja sen suunniteltu toteutusajankohta on talvella 2026–2027. Ylimysjärven hankkeelle tullaan hakemaan JTF-rahaston tukea.