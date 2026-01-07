Suomen Pankki asetti sijoitustoiminnalle uudet ilmastovälitavoitteet ja päivitti vastuullisen sijoittamisen periaatteet
Suomen Pankin johtokunta on päättänyt uusista ilmastovälitavoitteista, jotka ohjaavat pankin sijoitustoimintaa kohti hiilineutraalisuutta viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Päivitys jatkaa aiempien välitavoitteiden linjaa, jotka saavutettuina ohjasivat toimintaa vuoden 2025 loppuun saakka.
Välitavoitteet koskevat eri omaisuuslajeja ja sisältävät sekä laadullisia että määrällisiä tavoitteita. Uudet tavoitteet tulee saavuttaa vuoteen 2030 loppuun mennessä. Keskeiset muutokset koskevat osake- ja yrityslainasijoituksia, kun taas muiden omaisuusluokkien laadulliset tavoitteet pysyvät ennallaan.
Osakesijoitusten päästöintensiteetin vähennystavoite nousee 50 %:sta 60 %:iin vuoden 2030 loppuun mennessä (vertailutasona vuoden 2021 ensimmäinen vuosineljännes). Lisäksi 75 % osakesijoituksista tulee olla rahastoissa, joilla on ilmasto- ja/tai ESG-tavoite. Tämä uusi määrällinen tavoite korvaa aiemman laadullisen tavoitteen.
Yrityslainasijoitusten uutena tavoitteena on lopettaa sijoitukset, jotka liittyvät lämpöhiilen kaivostoimintaan ja kivihiilestä tuotettuun sähköön. Yrityslainasijoitusten aiemmat sektorikohtaiset rajoitukset fossiilisiin polttoaineisiin liittyen jäävät voimaan, mutta ne siirretään osaksi muita vastuullisen sijoittamisen rajoitteita.
Välitavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä raportoidaan säännöllisesti. Seuraavat uudet välitavoitteet asetetaan viimeistään vuoden 2030 aikana.
Suomen Pankin vastuullisen sijoittamisen periaatteet on päivitetty vastaamaan uusia tavoitteita.
Taulukko: Suomen Pankin uudet välitavoitteet
|Omaisuuslajit
|Välitavoitteet
|Osakkeet
|
|Yrityslainat
|
Toimialakohtaiset tavoitteet:
|Valtionlainat
|Ylläpitää julkista keskustelua ilmastonmuutoksesta ja kannustaa siten valtioita asettamaan riittäviä kansallisia tavoitteita Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti
|Valtiosidonnaisten liikkeeseenlaskijoiden velkakirjat
|Kannustaa valtiosidonnaisia liikkeeseenlaskijoita asettamaan ilmastotavoitteita omalle sijoitustoiminnalleen
|Kiinteistösijoitukset
|Varainhoitajalla tai tuotteella on olemassa oleva riittävän laaja ja kunnianhimoinen ilmastotavoite/ - vaikutus (koskee nykyisiä ja uusia varainhoitajia)
|Muut varainhoitajien hallinnoimat sijoitukset
|Varainhoitajalla tai tuotteella on olemassa oleva riittävän laaja ja kunnianhimoinen ilmastotavoite/ - vaikutus (koskee nykyisiä ja uusia varainhoitajia)
