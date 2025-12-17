Suomen Ilmailumuseo

Uuteen Ilmailumuseoon tulee suomalaista avaruustoimintaa esittelevä näyttely

15.1.2026 15:07:41 EET | Suomen Ilmailumuseo | Tiedote

Suomen Ilmailumuseo käynnisti Uuden Ilmailumuseon avaruusavauksen keskiviikkona 14.1.2026 järjestetyssä avaruusteemaisessa kutsuvierastilaisuudessa. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja suomalaisen avaruustoiminnan historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta alan johtavilta asiantuntijoilta.

Havainnekuva museorakennuksen modernista pääjulkisivusta, joka koostuu kaarevasta arkkitehtuurista.
Uusi Ilmailumuseo aukeaa vuodenvaihteessa 2027-2028. Suomalaisen avaruustoiminnan sisällöt ovat osa Uuden Ilmailumuseon laajempaa kehitystyötä. Havainnekuva: PES-Arkkitehdit (kilpailuvaiheen näkemys) Havainnekuva: PES-Arkkitehdit

Uuden Ilmailumuseon ydinnäyttelyyn tulee oma osionsa suomalaisesta avaruustoiminnasta. Kyseessä on merkittävä avaus, sillä Suomessa ei ole aiemmin ollut pysyvää museonäyttelyä, joka kokoaisi samalla tavoin yhteen suomalaisen avaruusosaamisen kokonaistarinan.

“Suomen avaruusala on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana nopeasti. Kun kansallinen avaruusstrategia julkaistiin vuonna 2013, sen kunnianhimoisiin tavoitteisiin ei uskottu ja sille jopa irvailtiin mediassa. Tavoitteet ovat nyt kuitenkin toteutuneet paremmin kuin ennalta edes toivottiin. ICEYEn ja ASROn kaltaiset pelottomat toimijat yhdistävät perinteisiä teknologisia vahvuuksiamme uusiin innovaatioihin ja luovat kokonaan uutta toimialaa maahan, toteaa Ilmailumuseon amanuenssi ja tekniikan historian asiantuntija, Aaro Sahari.

Keskiviikon tilaisuuden teemana oli “Suomalaista avaruushistoriaa luodaan nyt ja tulevaisuudessa”, ja ohjelmaan sisältyi myös paneelikeskustelu suomalaisen avaruusstrategian tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka. Tapahtuma toi yhteen tutkijoita, yrityksiä ja muita keskeisiä toimijoita avaruusalan eri sektoreilta.

Avaruussisällöt ovat osa Uuden Ilmailumuseon laajempaa kehitystyötä, jonka tavoitteena on esitellä ilmailun ja avaruuden historiaa, teknologiaa ja tulevaisuutta yleisölle uudella tavalla.

”Suomi on noussut johtavaksi maaksi avaruusteknologiassa, mutta ala on suurelle yleisölle yhä melko tuntematon. Näemme, että suomalainen avaruustoiminta ansaitsee tulla esitetyksi pysyvässä museonäyttelyssä”, kertoo museonjohtaja ja Uusi Ilmailumuseo -hankejohtaja Pia Illikainen.

Uusi Ilmailumuseo rakentuu laajassa yhteistyössä. Hanke hakee edelleen kumppaneita ja tukijoita. Museon lanseerauskumppaneina toimivat Finavia, Finnair ja Patria. Kumppanuuksien tavoitteena on tukea suomalaisen ilmailuhistorian säilymistä sekä esitellä ilmailun nykytilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia Uudessa Ilmailumuseossa.

Uusi Ilmailumuseo -hanke pähkinänkuoressa:

Uusi Ilmailumuseo valmistuu nykyisen museon viereen Vantaan Aviapoliksen alueen vetonaulaksi vuodenvaihteessa 2027–2028. Uusi museo valmistuu valtion, kaupungin ja yksityisen rahoituksen turvin. Yksityisellä rahoituksella toteutetaan näyttelyt, palvelut, kokoelmien muutto ja varastointi.

Suomen Ilmailumuseo ylläpitää ja hoitaa Suomen laajinta ilmailuaiheista kokoelmaa. Museon kokoelmien painopisteenä on Suomen ilmailu ja suomalaisten suunnittelemat tai käyttämät ilma-alukset. Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja museota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön yhteisöosakkaina ovat Ilmailumuseoyhdistys ry, Finavia Oyj, Finnair Oyj, Suomen Ilmailuliitto ry, Patria sekä Vantaan kaupunki.

Ihmiset istuvat ja kuuntelevat esitelmää valoisassa huoneessa.
Avaruusteemainen kutsuvierastilaisuus kokosi asiantuntijoita ja sidosryhmiä kuulemaan suomalaisen avaruustoiminnan historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta.
Sini Salo Suomen Ilmailumuseo
Museonjohtaja Illikainen esittelee hanketta istuvalle yleisölle kokoustilassa.
Suomen Ilmailumuseon museonjohtaja Pia Illikainen esitteli Uusi Ilmailumuseo -hanketta ja sen tulevaa avaruusteemaa kutsuvierastilaisuudessa.
Sini Salo Suomen Ilmailumuseo
Paneelikeskustelu avaruusstrategian tulevaisuudesta, useita henkilöitä seisoo puhujana tilan etualalla.
Paneelikeskustelussa tarkasteltiin suomalaisen avaruusstrategian tulevaisuutta vuoteen 2050 saakka tutkijoiden ja avaruusalan toimijoiden näkökulmasta. Paneeliin osallistuivat Petteri Alinikula (Saab), Jussi Lehti (ASRO), Arttu Luukanen (Solar Foods), Jarkko Koskinen (Maanmittauslaitos / ESA) sekä Kari Renko (Patria). Keskustelua fasilitoi Aaro Sahari Suomen Ilmailumuseolta.
Sini Salo Suomen Ilmailumuseo
Havainnekuva modernista rakennuksesta, jonka julkisivussa on alumiinia, lasia ja puuta. Rakennuksen muotoilu jäljittelee ilma-alusten liikkeitä kohoavilla ja laskevilla muodoilla.
Rakennus ei ainoastaan esittele ilmailun maailmaa, vaan ilmentää sitä rakenteessaan ja muotokielessään: Rakennuksen julkisivuista löytyy kohoavia ja laskevia muotoja mukaillen ilma-alusten liikkeitä. Julkisivussa käytetyt materiaalit kuten alumiini, lasi ja puu muistuttavat ilmassa liitävistä koneista sekä menneisyydessä että tulevaisuudessa. Havainnekuva: PES-Arkkitehdit (kilpailuvaiheen näkemys)
Havainnekuva: PES-Arkkitehdit Havainnekuva: PES-Arkkitehdit
Havainnekuva museorakennuksen modernista pääjulkisivusta, joka koostuu kaarevasta arkkitehtuurista.
Uusi Ilmailumuseo aukeaa vuodenvaihteessa 2027-2028. Suomalaisen avaruustoiminnan sisällöt ovat osa Uuden Ilmailumuseon laajempaa kehitystyötä. Havainnekuva: PES-Arkkitehdit (kilpailuvaiheen näkemys)
Havainnekuva: PES-Arkkitehdit
Ilmakuva kaupunkimaisemasta yöllä, valaistu rakennus keskellä.
Havainnekuva Uusi Ilmailumuseo, PES-Arkkitehdit
PES-Arkkitehdit PES-Arkkitehdit
Suomen Ilmailumuseo

Suomen Ilmailumuseon missio on lisätä ymmärrystä ilmailusta. Toimintaamme ohjaavat uteliaisuuden, vastuullisuuden ja yhteisöllisyyden arvot. Olemme ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja Trafiikki-museo. Suomen Ilmailumuseota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön Uusi Ilmailumuseo -hankkeessa (2024-27) museokonsepti uudistuu ja Vantaan Aviapolikseen rakentuu uusi museo.

