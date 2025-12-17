Uuteen Ilmailumuseoon tulee suomalaista avaruustoimintaa esittelevä näyttely

Uuden Ilmailumuseon ydinnäyttelyyn tulee oma osionsa suomalaisesta avaruustoiminnasta. Kyseessä on merkittävä avaus, sillä Suomessa ei ole aiemmin ollut pysyvää museonäyttelyä, joka kokoaisi samalla tavoin yhteen suomalaisen avaruusosaamisen kokonaistarinan.

“Suomen avaruusala on kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana nopeasti. Kun kansallinen avaruusstrategia julkaistiin vuonna 2013, sen kunnianhimoisiin tavoitteisiin ei uskottu ja sille jopa irvailtiin mediassa. Tavoitteet ovat nyt kuitenkin toteutuneet paremmin kuin ennalta edes toivottiin. ICEYEn ja ASROn kaltaiset pelottomat toimijat yhdistävät perinteisiä teknologisia vahvuuksiamme uusiin innovaatioihin ja luovat kokonaan uutta toimialaa maahan, toteaa Ilmailumuseon amanuenssi ja tekniikan historian asiantuntija, Aaro Sahari.

Keskiviikon tilaisuuden teemana oli “Suomalaista avaruushistoriaa luodaan nyt ja tulevaisuudessa”, ja ohjelmaan sisältyi myös paneelikeskustelu suomalaisen avaruusstrategian tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka. Tapahtuma toi yhteen tutkijoita, yrityksiä ja muita keskeisiä toimijoita avaruusalan eri sektoreilta.

Avaruussisällöt ovat osa Uuden Ilmailumuseon laajempaa kehitystyötä, jonka tavoitteena on esitellä ilmailun ja avaruuden historiaa, teknologiaa ja tulevaisuutta yleisölle uudella tavalla.

”Suomi on noussut johtavaksi maaksi avaruusteknologiassa, mutta ala on suurelle yleisölle yhä melko tuntematon. Näemme, että suomalainen avaruustoiminta ansaitsee tulla esitetyksi pysyvässä museonäyttelyssä”, kertoo museonjohtaja ja Uusi Ilmailumuseo -hankejohtaja Pia Illikainen.

Uusi Ilmailumuseo rakentuu laajassa yhteistyössä. Hanke hakee edelleen kumppaneita ja tukijoita. Museon lanseerauskumppaneina toimivat Finavia, Finnair ja Patria. Kumppanuuksien tavoitteena on tukea suomalaisen ilmailuhistorian säilymistä sekä esitellä ilmailun nykytilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia Uudessa Ilmailumuseossa.

Uusi Ilmailumuseo -hanke pähkinänkuoressa:

Uusi Ilmailumuseo valmistuu nykyisen museon viereen Vantaan Aviapoliksen alueen vetonaulaksi vuodenvaihteessa 2027–2028. Uusi museo valmistuu valtion, kaupungin ja yksityisen rahoituksen turvin. Yksityisellä rahoituksella toteutetaan näyttelyt, palvelut, kokoelmien muutto ja varastointi.

Suomen Ilmailumuseo ylläpitää ja hoitaa Suomen laajinta ilmailuaiheista kokoelmaa. Museon kokoelmien painopisteenä on Suomen ilmailu ja suomalaisten suunnittelemat tai käyttämät ilma-alukset. Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo ja museota ylläpitää Suomen Ilmailumuseosäätiö. Säätiön yhteisöosakkaina ovat Ilmailumuseoyhdistys ry, Finavia Oyj, Finnair Oyj, Suomen Ilmailuliitto ry, Patria sekä Vantaan kaupunki.