Saila Susiluodon runokokoelmassa kesä ja vapaus vallitsevat

19.1.2026

Kiitetyn kotimaisen runouden mestarin Saila Susiluodon uusi runoteos summerhill puhuu vapaudesta, kesästä, muutoksista ja aistivoimaisimmista hetkistä.

Saila Susiluoto: summerhill (Otava)
Saila Susiluoto: summerhill (Otava)

Runoteos summerhill puhuu kesän kauneudesta, hetkestä kun kukoistus on voimakkaimmillaan. Kukat ja kasvit, lapsuus, nuoruus ja kaupungit, menneen ja nykyhetken kerrostumat kulkevat runoissa aistivoimaisesti, täydesti. Suru kaiken katoamisesta ja toivo vuorottelevat.

Saila Susiluodon huumaava kieli on kuin vaatteissa puhaltava helle. Kokoelma asettaa kysymyksen siitä, mitä vapaus on ja mitä sillä teemme. 

"lapset joivat lisää viskinväristä mehua
katsoivat piirrettyjä joissa värit ja muodot
sumentuivat toisiinsa
nyt kuvista tulee yhä terävämpiä
se mikä on kaukana häviää kuvasta kokonaan
aurinko, koska on kulman takana juuri nyt"

Saila Susiluoto on palkittu Kalevi Jäntin palkinnolla, Suomi-palkinnolla ja Einari Vuorela -runopalkinnolla. Carmen (2010) oli Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkintoehdokas. Hän on julkaissut myös kiitetyn romaanin Kehrä (2021), ja hänen runojaan on käännetty 15 kielelle.

Summerhill on arvosteluvapaa 23.1.2026. 

Haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet ja PDF-vedokset: ilmo.muuronen@otava.fi 

