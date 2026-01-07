Iida Vakkuri johtamaan Swecon Vastuullisuus ja resilienssi –toimialaa
Iida Vakkuri on nimitetty Swecon uuden Vastuullisuus ja resilienssi –toimialan johtajaksi 1.1.2026 alkaen. Vakkuri jatkaa Sweco Finlandin vastuullisuusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.
"Swecon uuden toimialan ydinliiketoimintaa on vastuullisuuden strateginen konsultointi ja yhteiskunnan resilienssiin liittyvien haasteiden ratkaiseminen. Iidan johdolla olemme jo useamman vuoden ajan tehneet omia kestävyystoimenpiteitämme ja kehittäneet vastuullisuuspalveluitamme, joiden osalta yhteiskunnan resilienssin varmistaminen on yhä merkittävämmässä roolissa”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto sanoo.
Uusi toimiala kokoaa yhteen kestävyyden, ilmastojohtamisen ja yhteiskunnan resilienssin johtavat asiantuntijat ja osaamisen. Swecon tavoitteena on tukea asiakkaitaan entistä vaikuttavammin vihreän siirtymän, ilmastoriskien hallinnan, luonnon monimuotoisuuden ja kriisinkestävyyden vahvistamisessa sekä tarjoamalla ympäristö- ja biodiversiteettipalveluita, yhdistäen ne Swecon muuhun tarjontaan.
”Asiantuntijamme työskentelevät tällä hetkellä yritysten ja organisaatioiden toimintakyvyn varmistamisen parissa. Epävarmassa maailmassa, jossa ympäristö- ja vastuullisuuslainsäädäntö poukkoilee, tarvitsemme selkeitä näkymiä yrityksille kestävän kasvun luomiseksi. Uusi toimialamme vahvistaa asiakkaidemme vastuullisuutta ja resilienssiä erilaisissa hankkeissa toimialasta riippumatta”, Iida Vakkuri kertoo.
Vakkuri on toiminut Swecolla vuodesta 2021 alkaen erilaisissa strategisen liiketoiminnan kehitys- ja johtotehtävissä sekä vastuullisuusjohtajana vuodesta 2024 alkaen. Vakkuri jatkaa uuden tehtävänsä lisäksi Sweco Finlandin vastuullisuusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iida VakkuritoimialajohtajaSweco FinlandPuh:050 531 3765iida.vakkuri@sweco.fi
Tiina VarheePR- ja mediasuhteetPuh:040 723 1231ext.tiina.varhee@sweco.fi
Kuvat
Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 23 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme yhteiskunnan resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2024 oli noin 2,7 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi
Lue lisää julkaisijalta Sweco Finland Oy
Sweco ostanut Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymän7.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Sweco on ostanut Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa täydentää Swecon maisema-arkkitehtuurin palveluita ja vahvistaa Swecon asemaa erityisesti suurissa kaupungeissa ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa kohteissa.
Sweco acquires Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä7.1.2026 10:00:00 EET | Press release
Sweco has acquired the entire share capital of Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy. The acquisition complements Sweco's landscape architecture services and strengthens Sweco's position, especially in large cities as well as historically and culturally valuable sites.
Luontokadon pysäyttäminen pelastaisi biljoonien arvosta bisnestä – luonnon lisäksi22.12.2025 11:27:41 EET | Blogi
Luontokato eli luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, ekosysteemien romahtaminen, ilmastonmuutos ja maapallon järjestelmien kriittiset muutokset ovat suurimpia globaaleja riskejä, joita kohtaamme seuraavan vuosikymmenen aikana. Luontokatoon on puututtava välittömästi kaikkialla maailmassa.
Mikko Turunen nimitetty Sweco PM:n toimitusjohtajaksi11.12.2025 10:15:00 EET | Tiedote
Mikko Turunen on nimitetty Sweco PM Oy:n toimitusjohtajaksi ja Sweco Finlandin johtoryhmän jäseneksi 1.1.2026 alkaen.
Mikko Turunen appointed CEO of Sweco PM11.12.2025 10:15:00 EET | Press release
Mikko Turunen has been appointed CEO of Sweco PM Oy and a member of Sweco Finland's Management Team as of 1 January 2026.
