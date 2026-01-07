Iida Vakkuri johtamaan Swecon Vastuullisuus ja resilienssi –toimialaa

"Swecon uuden toimialan ydinliiketoimintaa on vastuullisuuden strateginen konsultointi ja yhteiskunnan resilienssiin liittyvien haasteiden ratkaiseminen. Iidan johdolla olemme jo useamman vuoden ajan tehneet omia kestävyystoimenpiteitämme ja kehittäneet vastuullisuuspalveluitamme, joiden osalta yhteiskunnan resilienssin varmistaminen on yhä merkittävämmässä roolissa”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto sanoo.

Uusi toimiala kokoaa yhteen kestävyyden, ilmastojohtamisen ja yhteiskunnan resilienssin johtavat asiantuntijat ja osaamisen. Swecon tavoitteena on tukea asiakkaitaan entistä vaikuttavammin vihreän siirtymän, ilmastoriskien hallinnan, luonnon monimuotoisuuden ja kriisinkestävyyden vahvistamisessa sekä tarjoamalla ympäristö- ja biodiversiteettipalveluita, yhdistäen ne Swecon muuhun tarjontaan.

”Asiantuntijamme työskentelevät tällä hetkellä yritysten ja organisaatioiden toimintakyvyn varmistamisen parissa. Epävarmassa maailmassa, jossa ympäristö- ja vastuullisuuslainsäädäntö poukkoilee, tarvitsemme selkeitä näkymiä yrityksille kestävän kasvun luomiseksi. Uusi toimialamme vahvistaa asiakkaidemme vastuullisuutta ja resilienssiä erilaisissa hankkeissa toimialasta riippumatta”, Iida Vakkuri kertoo.

Vakkuri on toiminut Swecolla vuodesta 2021 alkaen erilaisissa strategisen liiketoiminnan kehitys- ja johtotehtävissä sekä vastuullisuusjohtajana vuodesta 2024 alkaen. Vakkuri jatkaa uuden tehtävänsä lisäksi Sweco Finlandin vastuullisuusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.