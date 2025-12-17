Vuoden riseläinen 2025 on vartija Jussi Vauhkonen Naarajärven vankilasta
Rikosseuraamuslaitoksen ensimmäinen Vuoden riseläinen on vartija Jussi Vauhkonen Naarajärven vankilasta. Valintaperusteena on esimerkillisen käyttäytymisen ja hyvien yhteistyötaitojen lisäksi Vauhkosen monipuolinen tapa työskennellä vartijana: hän ohjaa vangeille muun muassa Suuttumuksen hallinta -kurssia ja Omaehtoisen muutoksen ohjelmaa.
-Nyt kun henkilöstöresurssit ovat vankiloissa tosi pienet, haluan antaa ison kiitoksen työkavereille, jotka joutuvat myös joustamaan. Esimerkiksi kun hyppään vartijan perustehtävistä pitämään kurssituksia tai muita erillisiä työtehtäviä , sanoo Jussi Vauhkonen.
Vauhkonen toimii Naarajärven vankilassa myös ICT-yhdyshenkilönä, asiakastietojärjestelmä Rotin pääkäyttäjänä sekä hätäensiapukouluttajana ja vastaa ensiapuvälineistön huollosta. Hän on työskennellyt vartijana 16 vuotta.
Vuoden riseläisen valitsivat Rikosseuraamuslaitoksen pääluottamusmiehet sekä operatiivisen vastuualueen ja asiakasprosessien vastuualueen johtajat. Ehdokkaita oli useita. Ensimmäisen vuoden 2025 teemana on ollut esimerkillinen käyttäytyminen ja hyvät yhteistyötaidot. Vuoden riseläinen toimii sisäisen ja ulkoisen työnantajamielikuvan vahvistajana.
Vuoden riseläisen palkitseminen sai alkunsa henkilöstön aloitteesta. Vuosittain palkitaan yksittäinen virkamies Vuoden riseläinen -kunniamaininnalla.
Vuoden riseläinen julkistettiin oikeustoimittajille järjestetyssä tiedotustilaisuudessa 15.1.2026. Pääjohtaja Anna Arola-Järvi kommentoi, että vaikka ajat ovat vaikeat ja monilla aloilla paljon työttömyyttä, vankiloissa työtä riittää ammattilaisille ja tehtävät ovat monipuolisia. Jussi Vauhkonen on erinomainen esimerkki virkamiehestä, joka niin asenteellaan kuin ammattitaidollaankin edistää sekä turvallisuuteen että kuntouttamiseen kiinnittyvien tavoitteiden saavuttamista.
Operatiivisen vastuualueen johtaja Riitta Kari ja rikosseuraamusesimies Tommi Kiiala toivat esiin vankimäärän kasvun vaikutuksia vankiloiden toimintaan ja henkilökunnan jaksamiseen. Erityisasiantuntija Kati Sunimento ja vankilaopettaja Elina Salonen kertoivat koulunkäynnin merkityksestä alaikäisten vankien elämässä. Lisäksi tilaisuudessa kuultiin Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusyksikön arvio vankiloiden turvallisuustilanteesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Arola-JärviPääjohtajaPuh:0295 688 500anna.arola-jarvi@om.fi
Riitta KariOperatiivisen toiminnan vastuualuejohtajaPuh:0295 688 401riitta.kari@om.fi
Jussi VartiainenRikosseuraamuslaitos, Naarajärven vankilaPuh:029 5685 740
Linkit
Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Reform av brottspåföljdssektorns utbildningssystem påverkar studerande som börjar nästa år17.12.2025 10:36:04 EET | Pressmeddelande
Brottspåföljdsmyndigheten förnyar utbildningssystemet som ett led i organisationsreformen. Förändringarna syns i studierna redan nästa läsår. Studier flyttas över till nätet och tidigare erfarenhet tillgodoräknas.
Rikosseuraamusalan koulutusjärjestelmän uudistuksella on vaikutuksia ensi vuonna aloittavien opiskelijoiden opintoihin17.12.2025 10:36:04 EET | Tiedote
Rikosseuraamuslaitos uudistaa koulutusjärjestelmäänsä osana organisaatiouudistusta. Muutokset näkyvät jo ensi lukuvuoden opinnoissa. Opintoja siirretään verkkoon ja aiempi kokemus huomioidaan opintoja hyväksilukemalla.
Uleåborgs nya fängelse invigdes3.12.2025 13:15:34 EET | Pressmeddelande
I Uleåborg firades invigningen av det nya fängelset. Fängelset tas i reguljär drift i januari 2026. Tillsammans med huvudpolisstationen och tingsrättens rättssal bildar fängelset ett unikt säkerhetscentrum där myndigheterna medverkar på en och samma tomt.
Oulun uusi vankila vihittiin käyttöön3.12.2025 13:15:34 EET | Tiedote
Oulussa vietettiin uuden vankilan vihkiäisiä. Vankila otetaan varsinaiseen käyttöön tammikuussa 2026. Vankila muodostaa yhdessä pääpoliisiaseman ja käräjäoikeuden istuntosalin kanssa ainutlaatuisen turvallisuuskeskittymän, jossa viranomaiset toimivat samalla tontilla.
Verksamhetsstället i Åbo vid samhällspåföljdsbyrån i sydvästra Finland flyttar till Finlandsdisken på statens ämbetshus i Åbo3.12.2025 08:03:28 EET | Pressmeddelande
Åbofilialen till samhällspåföljdsbyrån i sydvästra Finland flyttar den 15 december 2025. Den nya adressen är Kulturgränden 1. Lokalerna finns på statens ämbetshus i Åbo. Den nya adressen är både besöksadress och postadress.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme