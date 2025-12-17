Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Vuoden riseläinen 2025 on vartija Jussi Vauhkonen Naarajärven vankilasta

15.1.2026 14:08:58 EET | Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten | Tiedote

Rikosseuraamuslaitoksen ensimmäinen Vuoden riseläinen on vartija Jussi Vauhkonen Naarajärven vankilasta. Valintaperusteena on esimerkillisen käyttäytymisen ja hyvien yhteistyötaitojen lisäksi Vauhkosen monipuolinen tapa työskennellä vartijana: hän ohjaa vangeille muun muassa Suuttumuksen hallinta -kurssia ja Omaehtoisen muutoksen ohjelmaa.

Mies seisoo rakennuksen edessä.
Vartija Jussi Vauhkonen Kuva: Päivi Kaikkonen

-Nyt kun henkilöstöresurssit ovat vankiloissa tosi pienet, haluan antaa ison kiitoksen työkavereille, jotka joutuvat myös joustamaan. Esimerkiksi kun hyppään vartijan perustehtävistä pitämään kurssituksia tai muita erillisiä työtehtäviä , sanoo Jussi Vauhkonen.

Vauhkonen toimii Naarajärven vankilassa myös ICT-yhdyshenkilönä, asiakastietojärjestelmä Rotin pääkäyttäjänä sekä hätäensiapukouluttajana ja vastaa ensiapuvälineistön huollosta. Hän on työskennellyt vartijana 16 vuotta.

Vuoden riseläisen valitsivat Rikosseuraamuslaitoksen pääluottamusmiehet sekä operatiivisen vastuualueen ja asiakasprosessien vastuualueen johtajat. Ehdokkaita oli useita. Ensimmäisen vuoden 2025 teemana on ollut esimerkillinen käyttäytyminen ja hyvät yhteistyötaidot. Vuoden riseläinen toimii sisäisen ja ulkoisen työnantajamielikuvan vahvistajana.

Vuoden riseläisen palkitseminen sai alkunsa henkilöstön aloitteesta. Vuosittain palkitaan yksittäinen virkamies Vuoden riseläinen -kunniamaininnalla.

Vuoden riseläinen julkistettiin oikeustoimittajille järjestetyssä tiedotustilaisuudessa 15.1.2026. Pääjohtaja Anna Arola-Järvi kommentoi, että vaikka ajat ovat vaikeat ja monilla aloilla paljon työttömyyttä, vankiloissa työtä riittää ammattilaisille ja tehtävät ovat monipuolisia. Jussi Vauhkonen on erinomainen esimerkki virkamiehestä, joka niin asenteellaan kuin ammattitaidollaankin edistää sekä turvallisuuteen että kuntouttamiseen kiinnittyvien tavoitteiden saavuttamista.

Operatiivisen vastuualueen johtaja Riitta Kari ja rikosseuraamusesimies Tommi Kiiala toivat esiin vankimäärän kasvun vaikutuksia vankiloiden toimintaan ja henkilökunnan jaksamiseen. Erityisasiantuntija Kati Sunimento ja vankilaopettaja Elina Salonen kertoivat koulunkäynnin merkityksestä alaikäisten vankien elämässä. Lisäksi tilaisuudessa kuultiin Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusyksikön arvio vankiloiden turvallisuustilanteesta.

Avainsanat

vuoden riseläinenvanginvartija

Yhteyshenkilöt

Jussi VartiainenRikosseuraamuslaitos, Naarajärven vankila

Puh:029 5685 740

Rikosseuraamuslaitos on oikeusministeriön alaisuudessa toimiva vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanoviranomainen. Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteena on omalta osaltaan ehkäistä uusintarikollisuutta ja lisätä yhteiskunnan turvallisuutta.

