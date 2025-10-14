Kauneutta ja elämäniloa pursuavaa taidetta Villa Gyllenbergin kesänäyttelyssä

Kauneudenkaipuuta

1920–1940-lukujen taide ja muoti vie monen ajatukset pelkistettyyn ilmaisuun, poikatyttömäiseen tyyliin ja kiihkeään kaupunkielämään. Sotienvälisenä aikana ja sodan aikana kaivattiin kuitenkin myös kauneutta ja elämäniloa. Paratiisilliset puutarhamaisemat sekä historiasta inspiraatiota saaneet sisustukset ja romanttiset tyylipuvut paljastavat uuden puolen aikakaudesta. Taiteessa näkyi voimakkaana hehkuvia värejä ja seesteisiä arkielämän kuvauksia sekä puutarha- ja piknikaiheita.

”1900-luvun taidehistoriankirjoituksessa virtaviivainen modernismi on nähty taiteen ainoana oikeana kehityssuuntana, mikä on jättänyt varjoonsa taiteilijoita ja tyylejä, jotka olivat aikanaan todella suosittuja ”, kertoo näyttelyn kuraattori ja Villa Gyllenbergin intendentti Lotta Nylund.” Näyttelyyn tulee maalaustaiteen lisäksi huonekaluja, sekä pukuja. Saamme muun muassa lainaan harvinaisia tyylipukuja, jollaisia on suomalaisissa kokoelmissa vain muutama. Myös Villa Gyllenbergin puutarhaa on tutkittu ja kunnostettu, ja se nostetaan osaksi näyttelyä.”

Ranskalaista värimaalausta

Sisällissodan jälkeisessä Suomessa ilmapiiri oli ahdistava ja kaikesta oli pulaa, mutta Pariisissa ilmapiiri oli vapaampi ja kulttuuri kansainvälisempää. Näyttelyn suomalaistaiteilijat viettivät paljon aikaa Ranskassa, ja saivat vaikutteita ranskalaisilta jälki-impressionistisilta taiteilijoilta, kuten Maurice Brianchonilta, Jules Cavaillès’lta sekä Marie Laurenciniltä. Suomalaistaiteilijoista näyttelyyn tulee teoksia muun muassa Tove Janssonilta, Birger Kaipiaiselta sekä Hjalmar Hagelstamilta, jonka vaikuttavia ja värikylläisiä teoksia on ollut harvoin esillä. Suomalaistaiteilijoiden teosten rinnalla nähdään kolmentoista ranskalaistataiteilijan teoksia.

Näyttelyn yhteydessä julkaistaan myös uutta tutkimustietoa sisältävä julkaisu suomeksi ja ruotsiksi. Julkaisun kirjoittajat ovat Janne Arensen, Julia Donner, Ville Lukkarinen ja Maija Mäkikalli ja Lotta Nylund.

Museon aukioloaikoja laajennetaan näyttelyn alusta alkaen, ja 22.4.2026 lähtien museon on keskiviikon, lauantain ja sunnuntain lisäksi auki myös torstaisin klo 12–17.

Näyttelyssä on esillä teoksia seuraavilta taiteilijoilta ja muotoilijoilta: Väinö Blomstedt, Carl-Johan Boman, Maurice Brianchon, Rut Bryk, Yngve Bäck, Birger Carlstedt, Jules Cavaillès, Marcus Collin, Gösta Diehl, Magnus Enckell, Arthur Fages, Hjalmar Hagelstam, Adrien Holy, Tove Jansson, Unto Kaipainen, Birger Kaipiainen, Marie Laurencin, Raymond Legueult, Jacques Lestrille, Roger Limouse, Marguerite Louppe, Armas Mikola, Roland Oudot, André Planson, Maurice-George Poncelet, Émile Sabouraud, Juho Salminen, Helene Schjerfbeck, Vilho Sjöström, Venny Soldan-Brofeldt, Paavo Tynell, Sam Vanni, Carl Wargh.

