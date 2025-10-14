Kauneutta ja elämäniloa pursuavaa taidetta Villa Gyllenbergin kesänäyttelyssä
Villa Gyllenbergin kesän 2026 näyttely esittelee suomalaista ja ranskalaista taidetta, muotia ja muotoilua 1920–1940-luvuilta. Runollinen todellisuus -nimeä kantava näyttely nostaa esiin sekä tunnettuja taiteilijoita ja rakastettuja teoksia, että unohduksiin jääneitä nimiä ja ilmiöitä. Näyttely on esillä 22.4.–13.9.2026.
Kauneudenkaipuuta
1920–1940-lukujen taide ja muoti vie monen ajatukset pelkistettyyn ilmaisuun, poikatyttömäiseen tyyliin ja kiihkeään kaupunkielämään. Sotienvälisenä aikana ja sodan aikana kaivattiin kuitenkin myös kauneutta ja elämäniloa. Paratiisilliset puutarhamaisemat sekä historiasta inspiraatiota saaneet sisustukset ja romanttiset tyylipuvut paljastavat uuden puolen aikakaudesta. Taiteessa näkyi voimakkaana hehkuvia värejä ja seesteisiä arkielämän kuvauksia sekä puutarha- ja piknikaiheita.
”1900-luvun taidehistoriankirjoituksessa virtaviivainen modernismi on nähty taiteen ainoana oikeana kehityssuuntana, mikä on jättänyt varjoonsa taiteilijoita ja tyylejä, jotka olivat aikanaan todella suosittuja ”, kertoo näyttelyn kuraattori ja Villa Gyllenbergin intendentti Lotta Nylund.” Näyttelyyn tulee maalaustaiteen lisäksi huonekaluja, sekä pukuja. Saamme muun muassa lainaan harvinaisia tyylipukuja, jollaisia on suomalaisissa kokoelmissa vain muutama. Myös Villa Gyllenbergin puutarhaa on tutkittu ja kunnostettu, ja se nostetaan osaksi näyttelyä.”
Ranskalaista värimaalausta
Sisällissodan jälkeisessä Suomessa ilmapiiri oli ahdistava ja kaikesta oli pulaa, mutta Pariisissa ilmapiiri oli vapaampi ja kulttuuri kansainvälisempää. Näyttelyn suomalaistaiteilijat viettivät paljon aikaa Ranskassa, ja saivat vaikutteita ranskalaisilta jälki-impressionistisilta taiteilijoilta, kuten Maurice Brianchonilta, Jules Cavaillès’lta sekä Marie Laurenciniltä. Suomalaistaiteilijoista näyttelyyn tulee teoksia muun muassa Tove Janssonilta, Birger Kaipiaiselta sekä Hjalmar Hagelstamilta, jonka vaikuttavia ja värikylläisiä teoksia on ollut harvoin esillä. Suomalaistaiteilijoiden teosten rinnalla nähdään kolmentoista ranskalaistataiteilijan teoksia.
Näyttelyn yhteydessä julkaistaan myös uutta tutkimustietoa sisältävä julkaisu suomeksi ja ruotsiksi. Julkaisun kirjoittajat ovat Janne Arensen, Julia Donner, Ville Lukkarinen ja Maija Mäkikalli ja Lotta Nylund.
Museon aukioloaikoja laajennetaan näyttelyn alusta alkaen, ja 22.4.2026 lähtien museon on keskiviikon, lauantain ja sunnuntain lisäksi auki myös torstaisin klo 12–17.
Näyttelyssä on esillä teoksia seuraavilta taiteilijoilta ja muotoilijoilta: Väinö Blomstedt, Carl-Johan Boman, Maurice Brianchon, Rut Bryk, Yngve Bäck, Birger Carlstedt, Jules Cavaillès, Marcus Collin, Gösta Diehl, Magnus Enckell, Arthur Fages, Hjalmar Hagelstam, Adrien Holy, Tove Jansson, Unto Kaipainen, Birger Kaipiainen, Marie Laurencin, Raymond Legueult, Jacques Lestrille, Roger Limouse, Marguerite Louppe, Armas Mikola, Roland Oudot, André Planson, Maurice-George Poncelet, Émile Sabouraud, Juho Salminen, Helene Schjerfbeck, Vilho Sjöström, Venny Soldan-Brofeldt, Paavo Tynell, Sam Vanni, Carl Wargh.
Yhteydenotot
Intendentti Lotta Nylund, lotta.nylund@gyllenbergs.fi, 040 576 1753
Yleisöpalveluvastaava Siiri Oinonen, siiri.oinonen@gyllenbergs.fi, 040 825 4763
Opastusvaraukset
Osoite
Kuusisaarenpolku 11
00340 Helsinki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lotta NylundIntendenttiVilla GyllenbergPuh:+358 40 576 1753lotta.nylund@gyllenbergs.fi
Siiri OinonenYleisöpalveluvastaavaVilla GyllenbergPuh:+358 40 825 4763siiri.oinonen@gyllenbergs.fi
Kuvat
Linkit
Villa Gyllenberg
Villa Gyllenberg on Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön ylläpitämä koti- ja taidemuseo Helsingin Kuusisaaressa. Ajankohtaiset tiedot aukiolosta ja lipuista sekä näyttelyistä ja tapahtumista löydät museon kotisivuilta.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Villa Gyllenberg
Ett spanskt konstverk som man antagit vara försvunnet i århundraden finns på Granö i Helsingfors14.10.2025 12:05:00 EEST | Pressmeddelande
Målningen Petrus Martyren (ca 1650–1655) som visas på konstmuseet Villa Gyllenberg har bekräftats vara ett verk av den spanske barockmästaren Antonio del Castillo y Saavedra (1616–1668). Forskning och internationellt samarbete har visat att verket hör till en serie föreställande helgon från klostret San Pablo.
Vuosisatoja kadonneeksi luultu espanjalainen taideteos sijaitsee Helsingin Kuusisaaressa14.10.2025 12:05:00 EEST | Tiedote
Villa Gyllenbergin taidemuseossa esillä oleva maalaus Pietari Marttyyri (n. 1650–1655) on vahvistunut espanjalaisen barokkitaiteen mestari Antonio del Castillo y Saavedran (1616–1668) teokseksi. Tutkimuksen ja kansainvälisen yhteistyön tuloksena on selvinnyt, että teos on osa San Pablon luostariin kuulunutta pyhimyksiä esittävää sarjaa.
Spanish painting thought lost for centuries found in Finland14.10.2025 12:05:00 EEST | Press release
The painting Saint Peter Martyr (c. 1650–1655) on display at Villa Gyllenberg Art Museum has been confirmed to be a work by the Spanish Baroque master Antonio del Castillo y Saavedra (1616–1668). Research and international cooperation have revealed that the work is part of a series of paintings depicting saints that originally belonged to the Dominican monastery of San Pablo in Córdoba, Spain.
Villa Gyllenbergs konstmuseum efterlyser verk av kvinnliga finländska skulptörer3.6.2025 08:55:00 EEST | Pressmeddelande
Konstmuseet Villa Gyllenberg kartlägger skulpturer av kvinnliga finländska skulptörer från 1800-talet och början av 1900-talet som ingår i inhemska offentliga och privata samlingar. Kartläggningen görs inför en utställning Villa Gyllenberg planerar för 2027. Finska kvinnors arbete med skulptur har inte presenterats i denna omfattning tidigare, och den kommande utställningen baseras på ny forskning. Utställningens kurator är FD Liisa Lindgren.
Villa Gyllenbergin taidemuseo etsii suomalaisten kuvanveistäjänaisten teoksia3.6.2025 08:55:00 EEST | Tiedote
Taidemuseo Villa Gyllenberg kartoittaa suomalaisten 1800-luvun ja 1900-luvun alun naiskuvanveistäjien teoksia, jotka kuuluvat kotimaisiin julkisiin ja yksityisiin kokoelmiin. Teoskartoitus liittyy Villa Gyllenbergiin vuodelle 2027 suunnitteilla olevaan näyttelyyn. Kuvanveiston parissa työskennelleiden suomalaisten naisten töitä ei ole aiemmin esitelty tässä laajuudessa, ja tuleva näyttely perustuu uuteen tutkimukseen. Kuraattorina toimii FT Liisa Lindgren.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme