Yrittäjät: Merkittävä ratkaisu EU-tuomioistuimelta – julkisten kilpailutusten kiertämistä rajoitetaan

Hankintadirektiivin mukaan kunta voi ostaa tuotteita ja palveluita omistamaltaan osakeyhtiöltä ilman kilpailutusta. Tähän yksi keskeinen kriteeri on, että yhtiön markkinaehtoisen toiminnan osuus on enintään 20 prosenttia sen kokonaisliikevaihdosta. Suomessa raja on asetettu kilpailun edistämiseksi direktiiviä tiukemmaksi: yleinen raja on 5 prosenttia ja 500 000 euroa, ja jätehuollon toimialalla 10 prosenttia.

– Suomessa on perinteisesti katsottu, ettei kuntaomisteisen emoyhtiön tytäryhtiöiden liikevaihtoa lasketa mukaan markkinaehtoisen toiminnan prosenttiosuuteen. EUT:n ratkaisu muuttaa tämän tulkinnan, johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä sanoo.

Tuomioistuimen ennakkoratkaisussa C-692/23 linjataan, että myös in house -yhtiön tytäryhtiöiden liikevaihto on otettava huomioon laskettaessa markkinaehtoisen toiminnan osuutta. Ratkaisua perustellaan sillä, että kuntaomisteisten yhtiöiden toiminta markkinoilla voi muutoin vääristää kilpailua suhteessa yksityisiin yrityksiin.

Suomen tulee toimia nopeasti – ratkaisu vahvistaa reilua kilpailua

– Ratkaisu on merkittävä yrittäjille ja reilulle kilpailulle, Toivonen sanoo.

– EU:ssa halutaan selkeästi korostaa reilun kilpailun merkitystä, mikä näkyy myös tuomioistuimen ratkaisussa. Suomen pienen kotimarkkinan alueena on oltava edelläkävijä siinä, että korjaamme nopeasti omia kilpailun vääristymiä, kuten viime vuosina yleistyneitä in house -yhtiöitä on purettava pikavauhtia, Jaskari lisää.

Kyse on laajemmasta kulttuurin muutoksesta

– Tämä ei ole vain lainsäädännön tulkintamuutos, vaan osa laajempaa yhteiskunnallista uudistusta. Jatkossa olisi syytä muuttaa yhteiskunnan sääntöjä muiden Pohjoismaiden suuntaan. Muissa Pohjoismaissa julkisen sektorin yhtiöt eivät vääristä kilpailua sellaisilla toimialoilla, joissa on jo paljon yksityisen sektorin toimijoita, Jaskari toteaa.