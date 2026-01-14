Kotimaista sipulia on nyt runsaasti – teemaviikko nostaa esiin talven arkisuosikin
Sipulin teemaviikko nostaa esiin arjen keittiön tärkeimmän perusraaka-aineen. Viime kesän hyvä sato näkyy nyt runsaana ja monipuolisena kotimaisen sipulin valikoimana ruuanlaittoon keitoista uuniruokiin ja salaateista lisukkeisiin.
Juhlakauden jälkeen kotikeittiöissä mietitään taas nopeita ja keveitä ruokia arkeen. Sipuliviikon sankarit, monipuoliset sipulit sopivat täydellisesti juhlaan ja arkeen ja moneen sydäntalven kotoiseen ruokaan. Sipulit ovat kotimaisia, edullisia ja saatavilla ympäri vuoden. Sipuliviikko (19.-25.1.2026) kannustaa kokeilemaan erilaisia sipuleita ja uusia reseptejä arjen ruuanlaitossa.
Sipulin viljely Suomessa
Sipulia on viljelty Pohjolassa jo pitkään, ja Suomessa sen käytön yleistyminen kulki käsi kädessä muun maanviljelyn kehityksen kanssa. Kartanoiden ja pappiloiden puutarhoista sipuli levisi vähitellen kansan keittiöihin ja ammattimaiseen viljelyyn.
Nykyään sipulia viljellään Suomessa vuosittain noin 1 200 hehtaarilla. Tärkeimpiä sipulintuotantoalueita ovat Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Savo. Viime kesän suotuisat sääolot loivat erinomaiset kasvuolosuhteet, ja sipulia saatiin varastoon poikkeuksellisen runsaasti.
”Sipulisato oli viime kaudella erinomainen, ja varastoissa on runsaasti kotimaista sipulia ennen uuden satokauden alkua. Sipulia voi käyttää ruuanlaitossa huoletta runsaammin”, sanoo MTK:n asiantuntija Mika Virtanen
Hyvän satokauden ansiosta kotimaista ruokasipulia on runsaasti saatavilla, ja viljelijät näkevät sipulin käytössä paljon mahdollisuuksia arjen ruoanlaitossa. Valikoima kattaa tutun keltasipulin lisäksi punasipulin, salottisipulin, valkosipulin, erikoissipulit, luomusipulit sekä ruohosipulin.
Sipulit varastoidaan ja kauppakunnostetaan maatiloilla. Oikeissa olosuhteissa säilytetty laadukas sipuli takaa kotimaisen sipulin hyvän saatavuuden ympäri vuoden.
Sipulin historia ja uskomukset
Sipuli on vanha viljelykasvi ja tunnettu itkettäjä. Se on lähtöisin Keski-Aasiasta, ja sitä on viljelty jo kauan ennen kirjallisia, historiallisia lähteitä. Sipuli on kaksivuotinen kasvi, joka kukkii toisena kasvukautenaan.
Sipulilla on ollut merkittävä asema myös muinaisissa kulttuureissa. Esimerkiksi Egyptissä sipulia on kuvattu hautakaiverruksissa, ja sipuleita on aseteltu vainajien silmien päälle. Sipuli on ollut myös arvokas lahja, ja sen kerroksellisuuden on ajateltu symboloivan elämän monivaiheisuutta.
Kaikkialla sipuliin ei kuitenkaan ole suhtauduttu yhtä myönteisesti. Turkkilaisissa uskomuksissa sipulin on uskottu versoneen jopa saatanan jalanjäljistä.
Sipuli ruuanlaitossa
Sipuli sopii lähes kaikkiin suolaisiin ruokiin. Keltasipuli, punasipuli, salottisipuli ja valkosipuli tuovat ruokaan eri sävyjä ja voimakkuuksia, ja kevätsipuli sekä ruohosipuli sopivat erityisesti annosten viimeistelyyn ja tuomaan väriä.
“Sipuli kannattaa kuullottaa miedolla lämmöllä, kunnes se muuttuu läpikuultavaksi, mutta ei ruskistu. Talvikaudella sipuli sopii erityisesti keittoihin, patoihin ja uuniruokiin. Blinien ja hernekeiton lisukkeena hienonnettu sipuli on klassikko, ja salaateissa marinoidut sipuliviipaleet lisäävät ruokaan makua ja väriä”, sanoo ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen, MTK.
Sipulin ravintosisältö
Sipuli sisältää C-, B1-, B6- ja K-vitamiineja, foolihappoa, kuitua ja flavonoideja sekä tärkeitä kivennäisaineita, kuten kaliumia, magnesiumia ja kalsiumia. Sipuli on kasvisten tapaan kevyttä, mutta ravintorikasta.
Säilytysvinkit
Kaupassa kotimaisen sipulin tunnistaa Sirkkalehtimerkistä. Kaupassa kannattaa valita kiinteitä, napakoita ja ehjiä sipuleita. Sipuli säilyy parhaiten viileässä ja pimeässä, esimerkiksi ilmavassa verkkopussissa. Kuorittu tai silputtu sipuli säilyy jääkaapissa, ja sipulisilpun voi myös pakastaa.
Miksi sipuli itkettää?
Sipulikyynelten taustalla on kemiallinen reaktio, joka käynnistyy, kun sipulia leikattaessa sen solukko rikkoutuu. Tällöin muodostuu propeenisulfeenihappoja, joista syntyy kaasua, joka ärsyttää silmän sarveiskalvoa. Ärsytys aktivoi aivot, jotka käynnistävät kyynelrauhasten toiminnan ärsytyksen lievittämiseksi.
Sipulin leikkaaminen terävällä veitsellä ja sen huuhtelu kylmän veden alla kuorimisen jälkeen saattavat vähentää silmien ärsytystä.
Herkulliset sipuliohjeet!
Paahdettu palsternakka-valkosipulikeitto - MTK
Kolmen sipulin juurespyttipannu makkaralla - MTK
Sipulin teemaviikko
Sipulin teemaviikkoa vietetään viikolla 4, 19.-25.1.2026
Lisätietoja
Heidi Siivonen, ruokamarkkina-asiantuntija, MTK, heidi.siivonen (at) mtk.fi, 040 568 8802
Mika Virtanen, asiantuntija, MTK, mika.virtanen (at) mtk.fi, 040 054 4728
Avainsanat
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Maaseutumatkailuyritykset hakevat kasvua yli kolminkertaisesti muihin pk-yrityksiin verrattuna14.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
MTK:n ja Lomalaidun ry:n kyselyn mukaan joka viides maaseutumatkailuyritys tavoittelee voimakasta kasvua, vaikka yleinen taloustilanne on epävarma. Alan kasvuhalu erottuu selvästi muusta suomalaisesta yrityskentästä. Lisäksi yli puolet vastaajista kertoo hakevansa kasvua mahdollisuuksien mukaan. Tulokset julkistettiin Matkalla kasvuun -tapahtumassa 14.1.2026 Lopella.
MTK: Ilmasto- ja luontopaneeleilta puuttuu kokonaiskuva metsistä14.1.2026 06:00:00 EET | Tiedote
MTK tyrmää ilmasto- ja luontopaneelien ehdotukset hakkuiden rajoittamisesta. Paneelien esitykset perustuvat totuttuun tapaan kapeaan tarkasteluun. Ne sivuuttavat metsien kasvun ja hoidon merkityksen sekä ovat ilmasto- ja talousvaikutuksiltaan haitallisia.
Suomalainen metsäkuusi tuo joulun – ota talteen kuusenhakureissun muistilista!17.12.2025 15:21:13 EET | Tiedote
Suomalaisessa metsässä kasvanut kuusi on monelle jouluperinne, joka tuo joulun kotiin. MTK kokosi näppärän muistilistan, jolla joulupuun haku onnistuu sujuvasti.
Teillä tulet, Rautatieasemalla omput – MTK:n joulutervehdykset suomalaisille17.12.2025 10:19:00 EET | Tiedote
Maaseutunuorten perinteiset Joulutulet syttyvät jälleen teiden varsille lauantaina 20.12.2025. Tapahtuma on vakiintunut yhdeksi maaseutunuorten tärkeimmistä ja rakkaimmista joulun ajan perinteistä. Joulutulet juhlistavat kotimaista alkutuotantoa ja maaseudun elinvoimaa sekä kiittävät kuluttajia, jotka valinnoillaan arvostavat suomalaista ruokaa ja sen tuottajia. Joulutulien lisäksi MTK ilahduttaa kaupunkilaisia jakamalla kotimaisia jouluomenoita Helsingin Rautatieasemalla 19.12.
MTK: Alkutuotannon kannattavuus ratkaisee kansallisen ruokastrategian onnistumisen16.12.2025 12:34:39 EET | Tiedote
MTK:n tuleva puheenjohtaja Tero Hemmilä kiittää ruokastrategian visiota, mutta vaatii nopeita toimia alkutuotannon kannattavuuden vahvistamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme