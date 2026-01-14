Kotimaista sipulia on nyt runsaasti – teemaviikko nostaa esiin talven arkisuosikin

Juhlakauden jälkeen kotikeittiöissä mietitään taas nopeita ja keveitä ruokia arkeen. Sipuliviikon sankarit, monipuoliset sipulit sopivat täydellisesti juhlaan ja arkeen ja moneen sydäntalven kotoiseen ruokaan. Sipulit ovat kotimaisia, edullisia ja saatavilla ympäri vuoden. Sipuliviikko (19.-25.1.2026) kannustaa kokeilemaan erilaisia sipuleita ja uusia reseptejä arjen ruuanlaitossa.

Sipulin viljely Suomessa

Sipulia on viljelty Pohjolassa jo pitkään, ja Suomessa sen käytön yleistyminen kulki käsi kädessä muun maanviljelyn kehityksen kanssa. Kartanoiden ja pappiloiden puutarhoista sipuli levisi vähitellen kansan keittiöihin ja ammattimaiseen viljelyyn.

Nykyään sipulia viljellään Suomessa vuosittain noin 1 200 hehtaarilla. Tärkeimpiä sipulintuotantoalueita ovat Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Savo. Viime kesän suotuisat sääolot loivat erinomaiset kasvuolosuhteet, ja sipulia saatiin varastoon poikkeuksellisen runsaasti.

”Sipulisato oli viime kaudella erinomainen, ja varastoissa on runsaasti kotimaista sipulia ennen uuden satokauden alkua. Sipulia voi käyttää ruuanlaitossa huoletta runsaammin”, sanoo MTK:n asiantuntija Mika Virtanen

Hyvän satokauden ansiosta kotimaista ruokasipulia on runsaasti saatavilla, ja viljelijät näkevät sipulin käytössä paljon mahdollisuuksia arjen ruoanlaitossa. Valikoima kattaa tutun keltasipulin lisäksi punasipulin, salottisipulin, valkosipulin, erikoissipulit, luomusipulit sekä ruohosipulin.

Sipulit varastoidaan ja kauppakunnostetaan maatiloilla. Oikeissa olosuhteissa säilytetty laadukas sipuli takaa kotimaisen sipulin hyvän saatavuuden ympäri vuoden.

Sipulin historia ja uskomukset

Sipuli on vanha viljelykasvi ja tunnettu itkettäjä. Se on lähtöisin Keski-Aasiasta, ja sitä on viljelty jo kauan ennen kirjallisia, historiallisia lähteitä. Sipuli on kaksivuotinen kasvi, joka kukkii toisena kasvukautenaan.

Sipulilla on ollut merkittävä asema myös muinaisissa kulttuureissa. Esimerkiksi Egyptissä sipulia on kuvattu hautakaiverruksissa, ja sipuleita on aseteltu vainajien silmien päälle. Sipuli on ollut myös arvokas lahja, ja sen kerroksellisuuden on ajateltu symboloivan elämän monivaiheisuutta.

Kaikkialla sipuliin ei kuitenkaan ole suhtauduttu yhtä myönteisesti. Turkkilaisissa uskomuksissa sipulin on uskottu versoneen jopa saatanan jalanjäljistä.

Sipuli ruuanlaitossa

Sipuli sopii lähes kaikkiin suolaisiin ruokiin. Keltasipuli, punasipuli, salottisipuli ja valkosipuli tuovat ruokaan eri sävyjä ja voimakkuuksia, ja kevätsipuli sekä ruohosipuli sopivat erityisesti annosten viimeistelyyn ja tuomaan väriä.

“Sipuli kannattaa kuullottaa miedolla lämmöllä, kunnes se muuttuu läpikuultavaksi, mutta ei ruskistu. Talvikaudella sipuli sopii erityisesti keittoihin, patoihin ja uuniruokiin. Blinien ja hernekeiton lisukkeena hienonnettu sipuli on klassikko, ja salaateissa marinoidut sipuliviipaleet lisäävät ruokaan makua ja väriä”, sanoo ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen, MTK.

Sipulin ravintosisältö

Sipuli sisältää C-, B1-, B6- ja K-vitamiineja, foolihappoa, kuitua ja flavonoideja sekä tärkeitä kivennäisaineita, kuten kaliumia, magnesiumia ja kalsiumia. Sipuli on kasvisten tapaan kevyttä, mutta ravintorikasta.

Säilytysvinkit

Kaupassa kotimaisen sipulin tunnistaa Sirkkalehtimerkistä. Kaupassa kannattaa valita kiinteitä, napakoita ja ehjiä sipuleita. Sipuli säilyy parhaiten viileässä ja pimeässä, esimerkiksi ilmavassa verkkopussissa. Kuorittu tai silputtu sipuli säilyy jääkaapissa, ja sipulisilpun voi myös pakastaa.

Miksi sipuli itkettää?

Sipulikyynelten taustalla on kemiallinen reaktio, joka käynnistyy, kun sipulia leikattaessa sen solukko rikkoutuu. Tällöin muodostuu propeenisulfeenihappoja, joista syntyy kaasua, joka ärsyttää silmän sarveiskalvoa. Ärsytys aktivoi aivot, jotka käynnistävät kyynelrauhasten toiminnan ärsytyksen lievittämiseksi.

Sipulin leikkaaminen terävällä veitsellä ja sen huuhtelu kylmän veden alla kuorimisen jälkeen saattavat vähentää silmien ärsytystä.

Sipulin teemaviikko

Sipulin teemaviikkoa vietetään viikolla 4, 19.-25.1.2026

Lisätietoja

