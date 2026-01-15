THL viikolla 4/2026

THL viikolla 51/2025 11.12.2025 15:08:44 EET | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 11.12. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Verkkouutiset ma 15.12. THL julkaisee ensimmäiset tiedot tehohoidosta ja tehohoitopotilaista. Lisätiedot: tiina.puhakka(at)thl.fi, puh. 029 524 7673 Blogit ke 17.12. Miten yhä useampi nuori kokisi kuuluvansa? Konkreettisia ratkaisuja osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen. Kirjoittajat: Sofia Hildén, erityisasiantuntija, Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio (ESR+), Opetushallitus, Venla Eirola, kehittämissuunnittelij