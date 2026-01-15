THL viikolla 4/2026
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 15.1. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tiedotteet
- to 22.1. Lasten digisuositukset ovat nyt valmiit - luonnokseen tuli tiukennuksia. Mediatilaisuus järjestetään 22.1. klo 9-10 THL ja teams. Kutsu lähetetään medioille perjantaina 16.1.2026. Tilaisuudessa sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen ja liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala, pääjohtaja Mika Salminen (THL) ja pääjohtaja Minna Kelhä (Opetushallitus) sekä digisuositusten asiantuntijat. Lisätiedot: sanna.wuorio (at)thl.fi, puh. 029 524 6673
Blogit
- ma 19.1. Kanta-palveluilla on keskeinen rooli EHDS-asetuksen toimeenpanossa – yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa. Kirjoittajat: Aija Lähdesmäki, kehittämispäällikkö, THL, Mari Peltola-Nykyri, pääarkkitehti, Kela, Anna Sandberg, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
- to 22.1. Paljonko vammaisia henkilöitä on Suomessa ja maailmalla? Kirjoittaja: Päivi Hömppi, erityisasiantuntija, THL
