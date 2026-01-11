Kokoomuksen Aalto-Setälä: Orpon hallitus on päättänyt jatkaa vihreän siirtymän investointitukia

Tuen tarkoituksena on kannustaa yrityksiä tekemään mittavia, uudistavia investointeja Suomeen tilanteessa, jossa globaali kilpailu investoinneista on kovaa.



Verohyvitys on voimassa vuoden 2027 loppuun asti. Tukea kohdennetaan investointeihin, jotka vauhdittavat fossiiliriippuvuuden vähentämistä, puhdasta siirtymää ja teollisuuden hiilestä irtautumista. Jatkossa verotuen soveltamisalaa laajennetaan myös nettonollateknologioihin, kuten hiilidioksidin talteenottoon ja puhtaan vedyn tuotantoa edistäviin ratkaisuihin.

”Suomi toimii aktiivisesti ja ennakoivasti. Puhtaan siirtymän investointituet eivät ole pelkkää ilmastopolitiikkaa, vaan ennen kaikkea kasvupolitiikkaa. Ne vauhdittavat teollisuuden uudistumista, parantavat energiaomavaraisuutta ja luovat työtä eri puolille Suomea”, Aalto-Setälä sanoo.

”Hallitus on tarttunut Suomen mahdollisuuksiin vihreän siirtymän investoinneissa. Verohyvitys yhdessä luvituksen vauhdittamisen, norminpurun ja työmarkkinauudistusten kanssa rakentavat Suomesta maailman parasta paikkaa vihreälle teollisuudelle”, Aalto-Setälä sanoo.

Investointituet tukevat erityisesti teollisuuden vähähiilistymistä, energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian tuotantoa ja varastointia. Hyvitys on enintään 20 prosenttia investointikustannuksista ja enintään 150 miljoonaa euroa yritystä kohden. Tukea voidaan myöntää myös useamman samankaltaisen investoinnin investointiohjelmalle.

”Edellisellä kierroksella verohyvitystä myönnettiin yhteensä 15 miljardin euron investoinneille. Tämä on merkittävä sysäys teollisuuden uudistumisessa. Älykäs ilmastopolitiikka voi parhaimmillaan luoda samaan aikaan työtä ja talouskasvua suomalaisille”, Aalto-Setälä sanoo.

”Nyt tehty päätös lähettää tärkeän viestin siitä, että Orpon hallitus on sitoutunut luomaan yrityksille vakaat ja ennustettavat olosuhteet investoida, kasvaa ja työllistää Suomessa”, Aalto-Setälä alleviivaa.