Evelyn Scala Schreiberin perhesaaga Tyttö joka karkasi vie mukanaan sirkuksen kiehtovaan maailmaan

10 askelta parempiin päätöksiin – Harri Gustafsberg avaa päätöksenteon psykologiaa 28.1.2026 08:30:00 EET | Tiedote

Päätöksenteko on taito, jota voi kehittää – ja Harri Gustafsberg tietää miten. Suosittu kouluttaja ja psykologinen valmentaja kertoo uudessa tietokirjassaan, mistä päätökset todella syntyvät ja mitkä mekanismit ohjaavat valintojamme. 10 askelta päätöksentekoon auttaa ratkaisuihin niin työelämässä kuin arjessakin.