Kustannusosakeyhtiö Otava

Evelyn Scala Schreiberin perhesaaga Tyttö joka karkasi vie mukanaan sirkuksen kiehtovaan maailmaan

28.1.2026 10:46:41 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Evelyn Scala Schreiberin omaan sukuhistoriaan perustuva romaani on koskettava tarina vapaudesta ja naisesta, joka päättää uhrata kaiken rakkauden – ja sirkuksen – vuoksi.

Evelyn Scala Schreiber heittäytyi tutkimusmatkalle kuuluisan sirkussukunsa historiaan.
Bertha Lindberg varttuu varakkaan perheen tyttärenä 1870-luvun Tukholmassa. Hänen isälleen tärkeintä on löytää Berthalle sopiva aviomies, mutta taidetta rakastavalle Berthalle tärkeintä on teatteri.

Kun Bertha tapaa ohikulkumatkalla olevan sirkustaiteilija Baptiste Schreiberin, hänen elämänsä muuttuu peruuttamattomasti. Hän rakastuu ja kirjaimellisesti karkaa sirkuksen mukaan.

Elämä kiertävässä sirkuksessa antaa mahdollisuuden vapautua ajan ahtaista käytösnormeista ja sukupuolirooleista, mutta tuo mukanaan myös haasteita, kun Bertha etsii omaa paikkaansa täysin uudenlaisessa ympäristössä ja kulttuurissa.

Berthan tarina perustuu ruotsalaisen sanomalehtitoimittaja Evelyn Scala Schreiberin oman isoisoäidin elämään. Tyttö joka karkasi on ensimmäinen osa Sirkustrilogiaa, joten suvun tarina jatkuu.

Tyttö joka karkasi on arvosteluvapaa 6.3.2026. Kirja julkaistaan painettuna, e- ja äänikirjana. Sen on suomentanut Jaana Palanterä. Äänikirjan lukee Heljä Heikkinen.

Scala Schreiber antaa mielellään haastatteluja suomalaiselle medialle. Tiedustelut, pdf-vedokset ja haastattelupyynnöt: emma.koivula@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

