St1 avasi raskaan liikenteen biokaasun tankkauspisteet Iisalmeen ja Liminkaan
Energiayhtiö St1:n asemaverkostoon on avattu kaksi uutta nesteytetyn biokaasun (LBG) tankkauspistettä raskaalle liikenteelle. Asemat sijaitsevat Iisalmessa ja Limingassa, ja niiden myötä St1:n biokaasuverkosto Suomessa kattaa nyt seitsemän raskaan liikenteen tankkauspistettä.
Uudet biokaasupisteet vahvistavat St1:n tavoitetta laajentaa LBG-verkostoaan valtakunnalliseksi. Iisalmen aseman sijainti on merkittävä Itä-Suomen liikenteen kannalta, sillä se palvelee sekä pohjoisen ja etelän väliä ajavia kuljetuksia että alueellista logistiikkaa.
Limingan asema sijaitsee Tupoksen logistisesti vahvassa solmukohdassa Valtatie 4:n varrella. Sijainti mahdollistaa sujuvat tankkausmahdollisuudet erityisesti Pohjois-Suomea ja Oulun talousaluetta palvelevalle raskaalle liikenteelle.
“Biokaasu on keskeinen osa St1:n energiasiirtymää kohti vähäpäästöistä liikennettä. Panostamme LBG-verkoston laajentamiseen, koska haluamme tarjota asiakkaillemme kustannustehokkaan ja käytännönläheisen ratkaisun päästöjen vähentämiseen. Kun verkosto kasvaa, logistiikkayritysten on helpompi suunnitella reittejä ja siirtyä biokaasuun – tämä vahvistaa niiden kilpailukykyä ja vastaa asiakkaiden kasvaviin ilmastotavoitteisiin”, sanoo Hans von Nandelstadh, Nordic Biogas Manager, St1.
Aiemmin St1:n asemaverkostoon Suomessa on avattu LBG-pisteet Hämeenlinnan Iittalaan, Mäntsälään, Salon Halikkoon, Hirvaskankaalle ja Vantaan Voutilaan. Keväällä 2026 on tarkoitus avata uudet LBG-pisteet Liperiin ja Imatralle. Tavoitteena on, että vuoden 2026 loppuun mennessä Suomen verkostossa on yhteensä 14 LBG-pistettä, ja vuoden 2028 loppuun mennessä noin 20 pistettä.
Pohjoismainen biokaasun jakeluverkosto laajenee
St1 panostaa voimakkaasti nesteytetyn biokaasun jakeluverkoston kehittämiseen yhteistyössä yhteisyrityksensä St1 Biokraftin kanssa. Tavoitteena on kaikkiaan yli 50 LBG-aseman pohjoismainen verkosto vuoden 2028 loppuun mennessä. Yhteensä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on jo avattu 13 LBG-pistettä, ja kuluvan vuoden aikana on tarkoitus avata 14 pistettä lisää. Tämän lisäksi St1 Biokraft operoi yli 50 paineistetun biokaasun (CBG) asemaa Ruotsissa.
“LBG-verkoston laajentaminen ei ole pelkkä infrastruktuuri-investointi, vaan keskeinen askel pohjoismaisen biokaasumarkkinan kasvattamisessa siten, että se voi palvella raskasta liikennettä vuosikymmenten ajan. Kyse on pitkäjänteisestä sitoumuksesta varmistaa ennustettava polttoaineen saatavuus raskaan liikenteen pääreiteillä sekä siitä, että tankkaus- ja jakeluratkaisut toimivat saumattomasti yli maarajojen. Kehitämme verkostoa, joka antaa kuljetusyrityksille varmuuden siirtyä biokaasuun: he voivat luottaa siihen, että tänä päivänä valittu polttoaine on jatkossakin luotettava, sitä on saatavilla ja se täyttää tulevaisuuden vaatimukset Pohjoismaissa”, sanoo Matti Oksanen, Head of Downstream and Central Europe, St1 Biokraft.
Osana omaa energiasiirtymää St1 panostaa jakeluverkostokehityksessään myös uusiutuvaan HVO-dieseliin sekä sähköautojen suurteholatausverkoston rakentamiseen.
Lisätietoja:
Hans von Nandelstadh, Nordic Biogas Manager, St1 Suomi Oy
sähköposti: hans.vonnandelstadh@st1.com, puhelin: +358 40 512 9248
Matti Oksanen, Head of Downstream & Central Europe, St1 Biokraft
sähköposti: matti.oksanen@st1biokraft.com, puhelin: +358 40 483 6035
St1 on energiasiirtymäyhtiö, jonka visiona on olla johtava CO₂-hyvän energian valmistaja ja myyjä. Yhtiö toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa. St1:n energiaportfolioon sisältyvät öljytuotteet, biokaasu, uusiutuva lentopolttoaine (SAF), uusiutuva diesel (HVO) sekä aurinkovoima. Lisäksi edistämme useita energiasiirtymähankkeita, mukaan lukien siirtymäinvestoinnit Göteborgin öljyjalostamollamme. St1:llä on kaikkiaan 1 250 vähittäismyyntiasemaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Pohjoismainen verkostomme tarjoaa monipuolisia palveluita: polttoaineita, kasvavan määrän sekä sähköautojen latauspisteitä että raskaan liikenteen biokaasun tankkauspisteitä ja autopesupalveluita. Asemien yhteydessä toimii myös myymälöitä ja ravintoloita. St1 työllistää yli 1 000 henkilöä. www.st1.com
St1 Biokraft, a joint venture between St1, HitecVision, and Aneo, develops biogas for heavy transport, shipping, and industry. The long-term goals are to produce 3 TWh and distribute 6 TWh of biogas by 2030. St1 Biokraft operates 13 production and upgrading facilities in Sweden, Norway, and South Korea. In Finland, the company has two facilities under construction while also running several development projects in the Nordics and Northern Europe. The company also has a growing network of over 50 filling stations and bus depots for CBG (compressed biogas) and 13 filling stations for LBG (liquefied biogas), with a target of 50 stations by 2028.
Tiia LemmettiViestintäpäällikköSt1 Nordic OyPuh:+358 400 480 370tiia.lemmetti@st1.com
