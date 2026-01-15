SDP:n Juha Viitala: Lisäämällä työntekijöiden epävarmuutta ei rakenneta luottamusta
SDP:n kansanedustaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsen Juha Viitala pitää hallituksen tänään 15.1. antamia esityksiä työelämän heikennyksistä täysin vääränä politiikkana aikana, jolloin talouteen ja työelämään tarvitaan lisää luottamusta ja vakautta huonon työllisyys- ja talouskehityksen kääntämiseksi kasvuun. Viitalan mukaan hallitus asettaa ideologiansa maan talouden edun edelle.
– Tilanteessa, jossa Suomessa on koko Euroopan korkein työttömyysaste, hallituksen työelämäpolitiikka keskittyy yhä vain ideologiseen hyökkäykseen työntekijöiden oikeuksia vastaan. Samalla kun hallitus haluaa ihmisten kuluttavan enemmän ja luottavan talouteen, se lisää työelämän epävarmuutta. Näillä heikennyksillä ei todellakaan rakenneta luottamusta, vaan päinvastoin heikennetään sitä entisestään, kun yli kahden miljoonan palkansaajan epävarmuus lisääntyy, Viitala toteaa.
Viitala nostaa esiin muun muassa hallituksen esityksen määräaikaisten työsopimusten tekemisen helpottamisesta, jonka vaikutusarvioinneissa todetaan suoraan, että määräaikaisten työsuhteiden lisääminen lisää myös syrjintätapauksia. Tämän lisäksi hallitus aikoo puolittaa lomautusilmoitusajan sekä poistaa takaisinottovelvollisuuden alle 50 hengen työpaikoilta.
– Juuri nyt tarvitaan luottamusta palauttavaa ja rakentavaa politiikkaa, mutta hallitukselle tärkeämpää on omien ideologisten tavoitteidensa läpivieminen ennen ensi kevään eduskuntavaaleja. Tässä tilanteessa hallituksen tulisi asettaa maan etu etusijalle ja panostaa aidosti kasvua, työllisyyttä ja luottamusta rakentavaan politiikkaan, Viitala vaatii.
Juha ViitalaKansanedustaja
