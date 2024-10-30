Yamarin lanseeraa uuden lippulaivan: täysin uusi Yamarin Aura Cabin

Yamarinin uusi lippulaiva Yamarin Aura Cabin on 10-metrinen premium-luokan pilot house -vene, joka yhdistää huipputason suorituskyvyn, ajattoman pohjoismaisen muotoilun ja ympärivuotisen käytettävyyden. Vene on suunnattu vaativille ja tyylitietoisille veneilijöille kaikkialla maailmassa – suuntautuivatpa venematkat sitten Pohjolan saaristoreiteille, Välimeren lämpimille vesille tai Floridan hiekkarannoille.

Uutuusmallin ensiesittely tapahtuu Saksassa boot Düsseldorf -messuilla 17.–25. tammikuuta.

Kahden Yamaha-perämoottorin vauhdittama Aura Cabin tarjoaa täsmällistä hallittavuutta, miellyttävää ajodynamiikkaa, levollista äänimaisemaa sekä erinomaista luotettavuutta. Tasapainoinen runkorakenne ja valmistuksen korkea laatu heijastavat Yamarinin pitkäaikaista sitoutumista laadukkaaseen ja tinkimättömään veneilykokemukseen.

”Yamarin Aura Cabin ei ole pelkästään uusi lippulaivamme, vaan se on samalla merkittävä askel eteenpäin koko suunnittelufilosofiassamme. Vene on suunniteltu veneilijöille, jotka arvostavat mukavuutta, ajonautintoa ja toimivuutta – oli kyse sitten risteilystä vuonoilla tai etelän lämpimillä rannikoilla”, kertoo Yamarinin myynti- ja markkinointijohtaja Artturi Niittynen.

Yamarin Aura viihtyy kaikilla leveysasteilla

Yamarin Aura Cabin mukautuu vaivattomasti erilaisiin veneilykulttuureihin ja ilmastoihin. Pohjoisessa, jossa ovat myös Yamarinin juuret, vene palvelee aitoon ympärivuotiseen käyttöön soveltuvana yhteys- ja retkiveneenä, jossa on runsaasti säilytystilaa ja mukavat yöpymismahdollisuudet. Suljettu ohjaushytti, suuret liukusivuovet ja käytännöllinen takakannen taitto-ovi sekä leveä tuulilasi takaavat turvallisen ja miellyttävän navigoinnin myös vaativissa sääoloissa.

Etelän lämpimissä veneilyparatiiseissa – kuten Välimerellä, Floridassa ja Australiassa – vene kutsuu ulkoilmaelämään, päiväretkeilyyn ja rentoon seurusteluun. Keulan suuri aurinkopatja, valinnainen wet bar takakannella ja helposti kuljettava walkaround-kansi tekevät Aurasta täydellisen kumppanin aurinkoisiin ankkuripaikkoihin ja leppoisaan rannikkoveneilyyn. Ilmastointi lisää mukavuutta lämpiminä päivinä.

Yamarin Aura Cabin on muokattavissa yksilöllisesti. Veneen voi räätälöidä laajalla lisävarustevalikoimalla omaan elämäntyyliin ja käyttötarkoitukseen sopivaksi. Käytännöllisyys ja ylellisyys yhdistyvät, kun hyttiratkaisut ja mukavuusvarusteet muuttuvat käyttötarpeiden mukaan ja tekevät Aurasta kokonaisvaltaisen veneilykokemuksen.

Pohjoismaista muotoilua, globaalia toimivuutta

Yamarin Aura Cabin on saanut vaikutteita pohjoismaisesta minimalismista. Ulkoasu on virtaviivainen, sisätiloissa näkyy ja tuntuu huolellinen viimeistely. Ohjaushytti tarjoaa panoraamanäkymän joka suuntaan ja muuntuu joustavasti sosiaaliseksi oleskelutilaksi, josta on helppo siirtyä ulkotiloihin useasta suunnasta.

Leveä, yhtenäinen tuulilasi antaa esteettömän näkymän eteen ja parantaa turvallisuutta sekä tilanteen hallintaa kaikissa olosuhteissa. Vankka rakenne vähentää tuulen aiheuttamaa melua, mikä tekee ajamisesta hiljaisempaa ja nautittavampaa. Toiminnallisuus ja muotoilu kulkevat käsi kädessä – jokainen yksityiskohta on suunniteltu parantamaan veneilykokemusta.

Myös keulahytin käyttötarkoitus muuttuu joustavasti: se muuntuu vaivattomasti tilavaksi vuoteeksi tai tyylikkääksi lounge-alueeksi. Siellä voi nauttia virvokkeista, rentoutua kirjan parissa tai katsoa elokuvia. Sekä keula- että keskihytit ovat tilavia ja muokattavissa eri tarpeisiin – yhtä lailla vesiurheiluvälineiden säilytykseen kuin rentoutumiseen.

Toimiva kansiratkaisu ja oleskelutilat

Kansiratkaisu on suunniteltu helpottamaan turvallista liikkumista niin rantautuessa kuin ankkuroitaessa. Taittuva takaovi yhdistää sisätilan peräkanteen, jolloin syntyy yhtenäinen ja viihtyisä oleskelutila. Kulinaarisia nautintoja arvostaville veneilijöille on tarjolla lisävarusteena kompakti pentteri tai wet bar sekä jääkaappi. Lisävarusteena saatavan grillin avulla barbecue-hetken voi järjestää suoraan veneessä. Koko kansi on suunniteltu liikkumisen sujuvuutta ja mukavuutta ajatellen.

Auringonpalvojille keulassa on suuri aurinkopatja. Sisä- ja ulkosuihkut tuovat ylellisyyttä ja helpottavat virkistäytymistä uimisen tai vesiurheilun jälkeen. Ohjaushytti tarjoaa suojaa auringon paahteelta ja valinnainen ilmastointi tuo viilennystä kuumina päivinä.

Älykästä veneilyä Yamarin Q:n avulla

Yamarin Aura Cabinin lanseerausversiossa on kaksi 16 tuuman Yamarin Q -kosketusnäyttöä, jotka yhdistävät navigoinnin, moottoritiedot, sääennusteet ja veneen järjestelmien hallinnan yhteen helppokäyttöiseen käyttöliittymään.

Mukana on myös Q Digital Switch, joka korvaa perinteiset kytkimet ja tuo sähköjärjestelmien , kuten valaistuksen ja pumppujen, hallinnan yhdelle näytölle. Veneilykamera helpottaa veneen käsittelyä ahtaissa satamissa.

Yamarin Q on yhteydessä Yamarin App -sovellukseen, jonka avulla käyttäjä voi seurata reittejä, tarkistaa moottorin ja akun tilan sekä ohjata esimerkiksi lämmitystä ja jääkaappia etänä. Sovellus mahdollistaa myös reittilokin jakamisen ja kokemusten tallentamisen suoraan puhelimen kautta.

Uuden aikakauden lippulaiva

Aura Cabin vie veneilyn uudelle tasolle: se on elegantti, suorituskykyinen, muokattavissa ja valmis kaikkiin olosuhteisiin.

Laajaan lisävarustevalikoimaan kuuluu muun muassa

WC ja septitankki, suihku ja lämminvesijärjestelmä

Pentteri induktioliedellä tai wet bar grillillä

Ilmastointi tai lämmitin

Yamaha Helm Master EX -ohjausjärjestelmä

Zipwake-trimmit tai Seakeeper Ride -vakautusjärjestelmä

Maasähköjärjestelmä, litiumakkuvalmius, kamera, tutka, Guard-järjestelmä, kaikuluotain ja muuta veneilyelektroniikkaa

Tekniset tiedot