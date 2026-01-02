Yli 100 kesätyöntekijää – ei yhtäkään CV:tä tai hakemuskirjettä: DNA jatkaa inhimillistä ja tasa-arvoista rekrytointimalliaan

Avoimet kesätyötehtävät sijoittuvat kymmeniin kaupunkeihin eri puolille Suomea. Tehtäviä on erityisesti teknologian ja teknisten asiantuntijoiden rooleissa, yritys- ja kuluttajamyynnissä sekä palvelullisessa myymälätyössä. Moni nykyisistä DNA:laisista on aloittanut uransa juuri kesätyöntekijänä.

DNA on tutkitusti hyvä kesätyöpaikka

DNA:lle myönnettiin 2025 Duunitorin uusi Tutkitusti hyvä kesäduuni -tunnus, joka annetaan työnantajille, jotka panostavat kesätyöntekijöiden hyvään perehdytykseen, reiluun kohteluun ja laadukkaaseen työelämäkokemukseen. Tunnustus perustuu tutkittuun tietoon ja kesätyöntekijöiden omiin kokemuksiin, ja se vahvistaa DNA:n sitoutumista vastuulliseen, inhimilliseen ja yhdenvertaiseen työnantajuuteen myös kesätyössä.

“Juuri tässä ajassa on erityisen merkityksellistä voida tarjota yli 100 kesätyöpaikkaa ja madaltaa nuorten kynnystä hakea töihin CV:ttömän rekrytoinnin avulla. DNA:lle myönnetty Tutkitusti hyvä kesäduuni -tunnus on vahva osoitus sitoutumisestamme työpaikkalupaukseemme: inhimilliseen ja omanlaiseen työyhteisöön, jossa luottamus, vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Kesätyöntekijät saavat koko työjakson ajaksi samat työsuhde-edut ja kattavat työterveyspalvelut kuin vakituinen henkilöstömme. Haluamme, että jokainen kesätyöntekijä kokee olevansa aidosti osa DNA-yhteisöä”, kertoo DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen.

CV:tön rekrytointi helpottaa ja tasa-arvoistaa työnhakua

Vastuullisena työnantajana DNA haluaa keventää työnhakijoiden kuormitusta ja tehdä kesätyönhausta mahdollisimman sujuvaa. Siksi kesätyöntekijät palkataan myös vuonna 2026 ilman CV:tä tai hakemuskirjettä. DNA otti CV:ttömän rekrytoinnin käyttöön jo vuonna 2020, ja kokemukset ovat olleet selvästi myönteisiä: hakijakokemus paranee ja työnhaku koetaan yhdenvertaisemmaksi.

DNA toteuttaa CV:ttömän rekrytoinnin Duunitorin kehittämän Dialogi-työkalun avulla. CV:ttömässä rekrytoinnissa onnistumisen ydin on huolellisesti laadituissa hakukysymyksissä. Kun kysymykset kohdistuvat tehtävän kannalta olennaiseen osaamiseen ja motivaatioon, rekrytoijan on helppo tunnistaa potentiaalisimmat hakijat.

”Olemme saaneet DNA:n kanssa hyviä tuloksia CV:ttömän rekrytoinnin käytöstä. Duunitorin kesätyökyselyn mukaan yksi hakija hakee keskimäärin yli kymmentä kesätyöpaikkaa. Tämän urakan helpottaminen onkin erityisen tärkeää, jotta kesätyöpaikkojen haku olisi inhimillisempää”, Lauri Iso-Markku tiivistää.

DNA Kauppojen ja myyntitiimin kesärekrytoinnit toteutetaan yhteistyössä DNA:n pitkäaikaisten henkilöstökumppaneiden Baronan, Rainmakerin ja Staffpointin kanssa.

DNA:n 2026 kesätyöhaut ovat nyt käynnissä. Katso tarkemmat päättymisajat kesätyöpaikkailmoituksista.

DNA:n kesätyöpaikat löytyvät osoitteesta: www.dna.fi/kesaduuni

Lue täältä lisää tunnustuksesta: Tutkitusti hyvä kesäduuni

