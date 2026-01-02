Yli 100 kesätyöntekijää – ei yhtäkään CV:tä tai hakemuskirjettä: DNA jatkaa inhimillistä ja tasa-arvoista rekrytointimalliaan
DNA rekrytoi jälleen ensi kesäksi noin 100 omanlaista kesätyökaveria eri puolille Suomea – tuttuun tapaan ilman CV:tä tai perinteistä hakemuskirjettä. Hyväksi todettu, inhimillinen rekrytointimalli tukee DNA:n työnantajalupausta: inhimillinen ja omanlainen DNA, ja kesätyöntekijöihin luotetaan kuin vakituisiin. Kesätyökavereille tarjotaan samat työsuhde-edut ja -oikeudet kuin vakituiselle henkilöstölle.
Avoimet kesätyötehtävät sijoittuvat kymmeniin kaupunkeihin eri puolille Suomea. Tehtäviä on erityisesti teknologian ja teknisten asiantuntijoiden rooleissa, yritys- ja kuluttajamyynnissä sekä palvelullisessa myymälätyössä. Moni nykyisistä DNA:laisista on aloittanut uransa juuri kesätyöntekijänä.
DNA on tutkitusti hyvä kesätyöpaikka
DNA:lle myönnettiin 2025 Duunitorin uusi Tutkitusti hyvä kesäduuni -tunnus, joka annetaan työnantajille, jotka panostavat kesätyöntekijöiden hyvään perehdytykseen, reiluun kohteluun ja laadukkaaseen työelämäkokemukseen. Tunnustus perustuu tutkittuun tietoon ja kesätyöntekijöiden omiin kokemuksiin, ja se vahvistaa DNA:n sitoutumista vastuulliseen, inhimilliseen ja yhdenvertaiseen työnantajuuteen myös kesätyössä.
“Juuri tässä ajassa on erityisen merkityksellistä voida tarjota yli 100 kesätyöpaikkaa ja madaltaa nuorten kynnystä hakea töihin CV:ttömän rekrytoinnin avulla. DNA:lle myönnetty Tutkitusti hyvä kesäduuni -tunnus on vahva osoitus sitoutumisestamme työpaikkalupaukseemme: inhimilliseen ja omanlaiseen työyhteisöön, jossa luottamus, vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Kesätyöntekijät saavat koko työjakson ajaksi samat työsuhde-edut ja kattavat työterveyspalvelut kuin vakituinen henkilöstömme. Haluamme, että jokainen kesätyöntekijä kokee olevansa aidosti osa DNA-yhteisöä”, kertoo DNA:n henkilöstöjohtaja Marko Rissanen.
CV:tön rekrytointi helpottaa ja tasa-arvoistaa työnhakua
Vastuullisena työnantajana DNA haluaa keventää työnhakijoiden kuormitusta ja tehdä kesätyönhausta mahdollisimman sujuvaa. Siksi kesätyöntekijät palkataan myös vuonna 2026 ilman CV:tä tai hakemuskirjettä. DNA otti CV:ttömän rekrytoinnin käyttöön jo vuonna 2020, ja kokemukset ovat olleet selvästi myönteisiä: hakijakokemus paranee ja työnhaku koetaan yhdenvertaisemmaksi.
DNA toteuttaa CV:ttömän rekrytoinnin Duunitorin kehittämän Dialogi-työkalun avulla. CV:ttömässä rekrytoinnissa onnistumisen ydin on huolellisesti laadituissa hakukysymyksissä. Kun kysymykset kohdistuvat tehtävän kannalta olennaiseen osaamiseen ja motivaatioon, rekrytoijan on helppo tunnistaa potentiaalisimmat hakijat.
”Olemme saaneet DNA:n kanssa hyviä tuloksia CV:ttömän rekrytoinnin käytöstä. Duunitorin kesätyökyselyn mukaan yksi hakija hakee keskimäärin yli kymmentä kesätyöpaikkaa. Tämän urakan helpottaminen onkin erityisen tärkeää, jotta kesätyöpaikkojen haku olisi inhimillisempää”, Lauri Iso-Markku tiivistää.
DNA Kauppojen ja myyntitiimin kesärekrytoinnit toteutetaan yhteistyössä DNA:n pitkäaikaisten henkilöstökumppaneiden Baronan, Rainmakerin ja Staffpointin kanssa.
DNA:n 2026 kesätyöhaut ovat nyt käynnissä. Katso tarkemmat päättymisajat kesätyöpaikkailmoituksista.
DNA:n kesätyöpaikat löytyvät osoitteesta: www.dna.fi/kesaduuni
Lue täältä lisää tunnustuksesta: Tutkitusti hyvä kesäduuni
Lisätietoja medialle:
Marko Rissanen, henkilöstöjohtaja, DNA Oyj, 044 220 3230, marko.rissanen@dna.fi
Lauri Iso-Markku, kaupallinen johtaja, Duunitori Oy, puh. 050 536 4646, lauri@duunitori.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
DNA:n viestintä palvelee median edustajia numerossa 044 044 8000 ja sähköpostiosoitteessa viestinta(a)dna.fi.
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2024 liikevaihtomme oli 1 100 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
