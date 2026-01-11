Mestari nousi voittoon yli 2000-päisen yleisön edessä

Kärkitrio löi tahdin kun naiset palasivat joulutauolta 6.1.2026 19:19:45 EET | Tiedote

F-liigan naisten sarja palasi tänään joulutauolta täydellä kuuden ottelun kierroksella. Kärkikolmikko kasvatti etumatkaansa pääjoukkoon, kun SB-Pro, TPS ja Classic voittivat ottelunsa samalla kun niiden takana EräViikingit ja SSRA hävisivät. Eroa kolmannen ja neljännen välillä on nyt kuusi pistettä.