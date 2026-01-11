Fliiga

Mestari nousi voittoon yli 2000-päisen yleisön edessä

15.1.2026 16:35:28 EET | Fliiga | Tiedote

Jaa

F-liigan torstain ottelu pelattiin jo puoliltapäivin paikalle kutsuttujen koululaisten täyttäessä katsomon. Yleisömääräksi kirjattiin 2 190, kun mestari Oilers nousi EräViikinkien vieraana kolmannessa erässä kolmen maalin takamatkalta 8–7-voittoon.

Viisi edellistä otteluaan voittanut haastaja EräViikingit aloitti kahden pelin tappioputkessa ollutta Oilersia vastaan räväkästi karaten toisessa erässä jo 4–0-johtoon. Vielä toisella tauolla tilanne oli 5-2 kotijoukkueelle, mutta Elias Pekari sekä tänään hattutempun nakuttanut Joona Hokkanen toivat Öljymiehet kolmessa minuutissa rinnalle. Vauhtiin päästyään Oilers karkasi, kun Jesper LindforsAntti Suomela ylivoimalla ja Arttu Haapala laukoivat vierasjohdoksi jo 8-5. EräViikinkien riskirynnistys ilman maalivahtia tuotti Elmeri Haverin ja Miko Vaarimon kavennukset, mutta viimeiset 44 sekuntia Oilers piti maalinsa puhtaana.

Sarja jatkuu perjantaina Turussa tärkeällä jumbofinaalilla FBC Turku–LASB.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fliiga

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye