Mestari nousi voittoon yli 2000-päisen yleisön edessä
F-liigan torstain ottelu pelattiin jo puoliltapäivin paikalle kutsuttujen koululaisten täyttäessä katsomon. Yleisömääräksi kirjattiin 2 190, kun mestari Oilers nousi EräViikinkien vieraana kolmannessa erässä kolmen maalin takamatkalta 8–7-voittoon.
Viisi edellistä otteluaan voittanut haastaja EräViikingit aloitti kahden pelin tappioputkessa ollutta Oilersia vastaan räväkästi karaten toisessa erässä jo 4–0-johtoon. Vielä toisella tauolla tilanne oli 5-2 kotijoukkueelle, mutta Elias Pekari sekä tänään hattutempun nakuttanut Joona Hokkanen toivat Öljymiehet kolmessa minuutissa rinnalle. Vauhtiin päästyään Oilers karkasi, kun Jesper Lindfors, Antti Suomela ylivoimalla ja Arttu Haapala laukoivat vierasjohdoksi jo 8-5. EräViikinkien riskirynnistys ilman maalivahtia tuotti Elmeri Haverin ja Miko Vaarimon kavennukset, mutta viimeiset 44 sekuntia Oilers piti maalinsa puhtaana.
Sarja jatkuu perjantaina Turussa tärkeällä jumbofinaalilla FBC Turku–LASB.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
