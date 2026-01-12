Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 20.1.2026
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kevätkauden ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 20. tammikuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.
Esityslistalla on muun muassa seuraavat tilat:
- päätös Myllypuroon osoitteeseen Yläkivenrinne 6 toteutettavan leikkipuisto Myllynsiiven korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksestä
- päätös Malmille osoitteeseen Tyynelänkuja 7 toteutettavan leikkipuisto Traktorin korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksestä
- päätös Munkkivuoreen osoitteeseen Ulvilantie 17b toteutettavan leikkipuisto Ulvilan korvaavan uudisrakennuksen tarveselvityksestä
- päätös Pukinmäkeen osoitteeseen Kenttäkuja 12 sijoittuvan Pukinmäenkaaren peruskoulun perusparannuksen tarveselvityksestä
Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Talvensaariviestintä- ja markkinointipäällikköPuh:040 758 1572hanna-kaisa.talvensaari@hel.fi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
