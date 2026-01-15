Elielinaukion asemakaavaehdotus päätöksentekoon
Elielinaukion ja Asema-aukion kehittämiseksi järjestettiin vuosina 2020–21 arkkitehtuurikilpailu. Tämän jälkeen alueen suunnittelua on jatkettu voittaneen ehdotuksen pohjalta. Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kaavaehdotusta kokouksessaan tiistaina 20. tammikuuta.
Elielinaukion ja Asema-aukion alueen kehittämiseksi käynnistettiin vuonna 2020 kansainvälinen kutsumuotoinen arkkitehtuurikilpailu, jonka voittajaksi valittiin arkkitehtitoimisto Snøhettan ehdotus Klyyga. Kilpailun tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka parantaa alueen kävely-ympäristöä ja vahvistaa keskustan elinvoimaisuutta luomalla uutta liike- ja toimitilaa. Kilpailun järjestivät Elielinaukion kehitys Oy yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.
Hankkeen asemakaavaluonnos oli nähtävillä vuodenvaihteessa 2024–2025 ja käsiteltävänä kaupunkiympäristölautakunnassa toukokuussa 2025. Palautteen pohjalta suunnittelua on tarkennettu etenkin Klyyga-hankkeen ja päärautatieaseman maanalaisen huollon suhteen, minkä lisäksi Asema-aukion paviljonkirakennuksen sijaintia ja esteettömyyttä on tarkistettu. Kaavaehdotusta käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa tiistaina 20. tammikuuta. Jos lautakunta päättää hyväksyä kaavaehdotuksen, se laitetaan nähtäville, jolloin siitä on vielä mahdollista tehdä muistutus. Tämän jälkeen kaava etenee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston käsittelyyn.
Viihtyisää jalankulkuympäristöä
Elielinaukion ja Asema-aukion ympäristössä kulkee päivittäin noin 200 000 jalankulkijaa. Suurin osa ihmisistä on eri joukkoliikennevälineillä keskustaan saapuvia, keskustasta lähteviä tai joukkoliikennevälinettä vaihtavia matkustajia.
Helsingin keskustan vilkkaimman jalankulkuympäristön vetovoima, viihtyisyys, ja turvallisuus parantuvat merkittävästi, kun alueesta muodostuu kävelykatujen ja aukion myötä näyttävä ja selkeä kokonaisuus. Suunnitelmassa Elielinaukion ja Asema-aukion jalankulkureitit vastaavat pääosin nykyisiä yhteyksiä ja reitit ovat nykyistä väljempiä. Elielinaukiolle tulevan uudisrakennuksen ensimmäiset kerrokset ovat avointa tilaa, jossa ravintolat, myymälät ja palvelutilat lisäävät keskustan palvelutarjontaa. Sisätiloihin pääsee kulkemaan rakennuksen jokaisesta kulmasta, mikä mahdollistaa kulkureitit myös rakennuksen läpi.
Alueelle on suunniteltu nykyistä enemmän istutuksia. Asema-aukion eteläosaan on myös mahdollista istuttaa yksittäisiä maanvaraisia puita. Puustoa ja kasvillisuutta on suunniteltu osana laajaa rautatieaseman ja Kaivokadun ympäristön kokonaisuutta.
Uutta toimistotilaa keskustan parhaalle paikalle
Alueen täydennysrakentamisella on tarkoitus lisätä keskustan toimitilatarjontaa ja vahvistaa keskustan työpaikka-aluetta. Toimistotilat sijoittuvat rakennuksen ylempiin kerroksiin.
Elielinaukiolle tulevassa uudisrakennuksessa olisi kaksi siipeä, jotka kapenisivat ylöspäin. Julkisivut näyttäytyvät erilaisena eri suunnista katsottuna. Asema-aukiolta katsottuna siipirakennukset näyttäytyvät kivirakenteisina ja Sanomatalon suunnasta lasisina. Siipirakennusten väliin jää matalampi sisätiloja yhdistävä rakennusosa. Kaikki rakennusosat ovat tasa- ja viherkattoisia, jotka toimivat osittain myös erilaisina terasseina.
Vltavan rakennuksen kortteli pysyy ennallaan ja se liitetään lasisella yhdysosalla Elielinaukiolle rakentuvaan liike- ja toimistorakennukseen.
Asema-aukion liikenneterminaalin paviljonki siirretään lähemmäksi Sokoksen rakennusta alueelta poistuvan autorampin paikalle. Uusi paviljonkirakennus soveltuu paremmin kaupunkirakenteeseen ja antaa tilaa viihtyisälle kävely-ympäristölle ja aukiotilalle. Paviljonkirakennus mahdollistaa terminaalitilojen lisäksi myös pienimuotoista liike- ja kahvilatilaa.
Ydinkeskustaan suunnitellaan viihtyisämpää kävelykeskustaa ja joukkoliikenteen parannuksia
Päärautatieaseman ympäristöön suunnitellaan parhaillaan muutoksia osana ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Suunnitelmassa ehdotetaan merkittäviä uudistuksia alueen liikennejärjestelyihin etenkin kävely-ympäristön parantamiseksi ja joukkoliikenteen saavutettavuuden parantamiseksi. Suunnitelman tavoitteena on mahdollistaa Helsingin keskustan kehittäminen kunnianhimoisesti kohti kansainvälisen tason kävelykeskustaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Suvi Huttunen
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus
Johtava arkkitehti
p. 09 310 37335
suvi.huttunen@hel.fi
Vesa Olkkola
Elielinaukion kehitys Oy
Toimitusjohtaja
p. 040 544 23 21
vesa.olkkola@kimvestor.fi
