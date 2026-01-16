Pukkilan ylikulkusillan liikuntasaumalaitteen korjaustyöt alkavat Kaarinassa E18 moottoritiellä ensi viikolla
Lounais-Suomen elinvoimakeskus aloittaa Kaarinassa E18 moottoritiellä ajosuunnassa Helsinki - Turku sijaitsevan Pukkilan ylikulkusillan liikuntasaumalaitteen korjaustyöt tiistaina 20.1.2026. Työt kestävät perjantaihin 23.1.2026 saakka. Korjaustöiden aikana yksi ajokaista on poissa käytöstä. Töistä aiheutuu haittaa liikenteelle.
Pukkilan sillan korjaustöiden aikana liikuntasaumalaitteiden kumit vaihdetaan, sillä ne eivät ole enää vesitiiviitä.
Korjaustyöt alkavat 20.1.2026. Korjaustöiden aikana on käytössä vain yksi ajokaista ja alennettu nopeusrajoitus 60 km/h. Työt valmistuvat kokonaisuudessaan 23.1.2026 mennessä. Liikennemäärä sillalla on n. 16 300 ajoneuvoa vuorokaudessa, joten toisen ajokaistan sulkeminen voi jonouttaa liikennettä. Toivomme tienkäyttäjiltä varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa ja huomioimaan myös sillalla työskentelevien työturvallisuus.
Siltapaikka kartalla: https://maps.app.goo.gl/tBCSjyhddPYcHwN46
Urakoitsijana hankkeessa toimii Rajukivi Oy.
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus: siltainsinööri Ari Salo, puh. 0295 022 830
- Rajukivi Oy: vastaava työnjohtaja Niko Kankare, puh. 040 7248 063
Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Valtatien 9 Auran keskustan kohdan parantamisesta laaditaan tiesuunnitelma16.1.2026 10:53:04 EET | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus laatii tiesuunnitelmaa valtatien 9 parantamiseksi Auran kohdalla. Suunnittelu pohjautuu aiemmin laadittuun alustavaan yleissuunnitelmaan. Tiesuunnitelmaluonnosta esitellään maalis–huhtikuun vaihteessa 2026 järjestettävässä yleisötilaisuudessa.
Kuorasjärven säännöstelyn muuttamiseen ja kalatien rakentamiseen haetaan lupaa (Etelä-Pohjanmaa)16.1.2026 09:39:25 EET | Tiedote
Lupahakemus Alavuden Sydänmaalla sijaitsevan Kuorasjärven säännöstelyn muuttamisesta ja kalatien rakentamisesta on jätetty vesilain mukaiseen lupakäsittelyyn 17.12.2025. Hakemuksen jätti Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, mutta valtion aluehallinnon uudistuksen myötä Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii vuoden 2026 alusta lähtien lupaprosessissa luvanhakijana ja Lupa- ja valvontavirasto lupakäsittelijänä. Suunnitelma on valmistunut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja paikallisen suunnittelutoimikunnan yhteistyönä.
Företag i livsmedelskedjan samarbetar för att främja konkreta lösningar för Skärgårdshavet13.1.2026 10:15:00 EET | Pressmeddelande
Projektet Främjande av vattenansvar inom livsmedelskedjan i Skärgårdshavets avrinningsområde är ett miljöministeriefinansierat initiativ som koordineras av AFRY. Projektet stöder Skärgårdshavsprogrammet, som administreras av livskraftscentralen, med målet att minska näringsbelastningen och främja återvinning av näringsämnen. Genom projektet har ett brett nätverk av finländska livsmedelsföretag och intressenter samlats för att tillsammans arbeta för att minska näringsbelastningen i Skärgårdshavet.
Yritykset ovat sitoutuneet edistämään yhdessä konkreettisia ratkaisuja Saaristomeren hyväksi13.1.2026 10:15:00 EET | Tiedote
Ympäristöministeriön rahoittama ja AFRY:n koordinoima Ruokaketjun vesivastuullisuuden edistäminen Saaristomeren valuma-alueella -hanke tukee elinvoimakeskuksen hallinnoiman Saaristomeri-ohjelman tavoitteita ravinnekuormituksen vähentämisestä ja ravinteiden kierrätyksen edistämisestä. Hanke on koonnut laajan joukon suomalaisia elintarvikealan yrityksiä ja sidosryhmiä yhteiseen työhön Saaristomeren ravinnekuormituksen vähentämiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme