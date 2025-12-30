Restel Ravintoloiden Food & Events vastaa vuoden 2026 Asuntomessujen ravintolatoiminnasta

“Olemme erittäin iloisia tullessamme valituiksi Asuntomessujen yhteistyökumppaniksi ravintolapalveluiden osalta ja kiitämme luottamuksesta. Neuvottelut ovat sujuneet erinomaisessa yhteistyöhengessä, ja odotamme innolla ensi kesän messuja, jotka samalla avaavat yhteistyön useaksi vuodeksi eteenpäin”, kertoo Anne-Maria Parkkinen, liiketoimintapäällikkö, Food & Events Tapahtumaravintolat.

Yhteistyö Restelin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa alkaa Asuntomessuilla Lempäälän Saikassa, jossa Restel vastaa kaikesta alueen ravintolatoiminnasta. Ravintolapisteet palvelevat messuvieraita ja näytteilleasettajia jokaisena messupäivänä, tarjoten virkistäviä taukoja ja ravitsevia hetkiä keskellä messupäivää.

Messualueen sydämessä sijaitsevassa Saikantalossa, tulevassa alakoulurakennuksessa, toimii monipuolinen lounasravintola. Kotiruokabuffet rakentuu laadukkaista kotimaisista raaka-aineista, tuoreista salaateista ja vaihtelevasta kokonaisuudesta, joka palvelee messukävijöitä päivittäin.

Lisäksi Saikantalolla on mahdollista ruokailla à la carte -listalta, josta voi valita joko kolmen ruokalajin menukokonaisuuden tai yksittäisen pääruoan.

Saikantalon viereisellä terassilla messuvieraita palvelee street food -truck, jonka take away -annoksista löytyy raikkaita vaihtoehtoja bowleista pizzoihin. Annokset voi nauttia vaikkapa virkistävän viinin, oluen tai virvoitusjuoman kera.

Messualueen sisäänkäynnin läheisyydessä sijaitseva kahvilapiste tarjoaa herkullisen valikoiman kahvilatuotteita. Kahvilasta on helppo napata mukaan esimerkiksi take away -pussukat messupäivän päätteeksi – myös perheen pienimpiä ilahduttamaan.

”Meillä on yhteinen tahtotila nostaa Asuntomessujen kävijäkokemus seuraavalle tasolle – niin asiakaskokemuksen, laadun kuin vastuullisuuden näkökulmista. Tuomme tapahtuma-alan ammattilaisemme ja pitkän kokemuksemme ravintolapalveluiden järjestämisestä täysimittaisesti messuille”, Parkkinen jatkaa.

Vuoden 2026 Asuntomessuilla otetaan käyttöön myös ennakko-ostomahdollisuus: messuvieraat voivat ostaa päivän lounaan jo etukäteen, välttää jonot ja helpottaa messupäivän aikataulua. Ennakkoon ostettuna lounas on myös edullisempi.

”Haluamme, että messuvieraat nauttivat ravintolakokemuksesta kaikissa muodoissaan – oli kyseessä kahvilapisteestä ostettu jääkahvi tai street food -truckista nautittu bowli. Suosittelen lämpimästi kokeilemaan myös ennakkoon ostettavaa lounasta”, Parkkinen summaa.

”Olemme erittäin innoissamme yhteistyöstä Restelin kanssa, sillä ruoka on keskeinen osa messuvieraiden asiakaskokemusta tulevilla Asuntomessuilla Lempäälässä 2026. Restelillä on laaja kokemus tapahtumien ravintolatoiminnan järjestämisestä vastaavissa suurtapahtumissa. Yhteistyömme tulee vaikuttamaan merkittävästi messujen onnistumiseen, ja odotamme innolla, että voimme yhdessä tarjota kävijöille laadukkaita ja elämyksellisiä ruokapalveluita”, kertoo Joran Hasenson, Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja.

Food & Events tunnetaan laadukkaasta ja ammattitaitoisesta palvelusta sekä huolella valmistetusta ruoasta ja juomasta, jotka yhdessä luovat vierailleen elämyksellisiä hetkiä niin arkeen kuin juhlaankin. Yritys toimii lukuisilla tapahtuma-areenoilla ja kulttuurikeskuksissa sekä operoi useita ruokaravintoloita.