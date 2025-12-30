Restel Ravintoloiden Food & Events vastaa vuoden 2026 Asuntomessujen ravintolatoiminnasta
Food & Events Tapahtumaravintolat toimii Asuntomessut Lempäälässä 2026 -tapahtuman ravintoloitsijana. Ravintolapalvelut ovat keskeinen osa messukokemusta, ja Food & Events tuo messualueelle raikkaan, kotimaisuuteen nojaavan ja monipuolisen ruokatarjonnan – hyvää kotiruokaa, street foodia, à la carte -elämyksiä sekä laadukkaan kahvilavalikoiman.
“Olemme erittäin iloisia tullessamme valituiksi Asuntomessujen yhteistyökumppaniksi ravintolapalveluiden osalta ja kiitämme luottamuksesta. Neuvottelut ovat sujuneet erinomaisessa yhteistyöhengessä, ja odotamme innolla ensi kesän messuja, jotka samalla avaavat yhteistyön useaksi vuodeksi eteenpäin”, kertoo Anne-Maria Parkkinen, liiketoimintapäällikkö, Food & Events Tapahtumaravintolat.
Yhteistyö Restelin ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa alkaa Asuntomessuilla Lempäälän Saikassa, jossa Restel vastaa kaikesta alueen ravintolatoiminnasta. Ravintolapisteet palvelevat messuvieraita ja näytteilleasettajia jokaisena messupäivänä, tarjoten virkistäviä taukoja ja ravitsevia hetkiä keskellä messupäivää.
Messualueen sydämessä sijaitsevassa Saikantalossa, tulevassa alakoulurakennuksessa, toimii monipuolinen lounasravintola. Kotiruokabuffet rakentuu laadukkaista kotimaisista raaka-aineista, tuoreista salaateista ja vaihtelevasta kokonaisuudesta, joka palvelee messukävijöitä päivittäin.
Lisäksi Saikantalolla on mahdollista ruokailla à la carte -listalta, josta voi valita joko kolmen ruokalajin menukokonaisuuden tai yksittäisen pääruoan.
Saikantalon viereisellä terassilla messuvieraita palvelee street food -truck, jonka take away -annoksista löytyy raikkaita vaihtoehtoja bowleista pizzoihin. Annokset voi nauttia vaikkapa virkistävän viinin, oluen tai virvoitusjuoman kera.
Messualueen sisäänkäynnin läheisyydessä sijaitseva kahvilapiste tarjoaa herkullisen valikoiman kahvilatuotteita. Kahvilasta on helppo napata mukaan esimerkiksi take away -pussukat messupäivän päätteeksi – myös perheen pienimpiä ilahduttamaan.
”Meillä on yhteinen tahtotila nostaa Asuntomessujen kävijäkokemus seuraavalle tasolle – niin asiakaskokemuksen, laadun kuin vastuullisuuden näkökulmista. Tuomme tapahtuma-alan ammattilaisemme ja pitkän kokemuksemme ravintolapalveluiden järjestämisestä täysimittaisesti messuille”, Parkkinen jatkaa.
Vuoden 2026 Asuntomessuilla otetaan käyttöön myös ennakko-ostomahdollisuus: messuvieraat voivat ostaa päivän lounaan jo etukäteen, välttää jonot ja helpottaa messupäivän aikataulua. Ennakkoon ostettuna lounas on myös edullisempi.
”Haluamme, että messuvieraat nauttivat ravintolakokemuksesta kaikissa muodoissaan – oli kyseessä kahvilapisteestä ostettu jääkahvi tai street food -truckista nautittu bowli. Suosittelen lämpimästi kokeilemaan myös ennakkoon ostettavaa lounasta”, Parkkinen summaa.
”Olemme erittäin innoissamme yhteistyöstä Restelin kanssa, sillä ruoka on keskeinen osa messuvieraiden asiakaskokemusta tulevilla Asuntomessuilla Lempäälässä 2026. Restelillä on laaja kokemus tapahtumien ravintolatoiminnan järjestämisestä vastaavissa suurtapahtumissa. Yhteistyömme tulee vaikuttamaan merkittävästi messujen onnistumiseen, ja odotamme innolla, että voimme yhdessä tarjota kävijöille laadukkaita ja elämyksellisiä ruokapalveluita”, kertoo Joran Hasenson, Osuuskunta Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja.
Food & Events tunnetaan laadukkaasta ja ammattitaitoisesta palvelusta sekä huolella valmistetusta ruoasta ja juomasta, jotka yhdessä luovat vierailleen elämyksellisiä hetkiä niin arkeen kuin juhlaankin. Yritys toimii lukuisilla tapahtuma-areenoilla ja kulttuurikeskuksissa sekä operoi useita ruokaravintoloita.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne-Maria ParkkinenLiiketoimintapäällikköFood & Events TapahtumaravintolatPuh:+358 (0) 50 4361 202anne-maria.parkkinen@restel.fi
Joran HasensonToimitusjohtajaOsuuskunta Suomen AsuntomessutPuh:0400 285 718Joran.hasenson@asuntomessut.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
RESTEL OY
Restel Oy on suomalainen ravintola-alan konserni, joka työllistää sadoissa ravintoloissaan tuhansia alan ammattilaisia. Resteliin kuuluvat BURGER KING®, Taco Bell, Rax Pizzabuffet, Wanha Mestari, Huili-taukopaikat, Classic Pizza ja Makaronitehdas -ravintolaketjut sekä Food&Events Tapahtuma- ja Ruokaravintolat.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Restel Oy
Huili-taukopaikka avataan Neste Kerava Alikeravantien liikenneasemalle 7.1.30.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Huili laajenee Uudellamaalla, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Kerava Alikeravantie -liikenneasemalla keskiviikkona 7.1. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Keravalla liikkuville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia, että saamme avata Huilin nyt myös Keravalle. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Huilissa tärkeintä on viihtyisyys, laadukkaat kahvilatuotteet ja lämmin palvelu – pieni hengähdyshetki keskelle matkaa ”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Alikeravantie Kerava palvelee arkisin klo 5.30-21, lauantaisin klo 8-21 ja sunnuntaisin klo 9-21. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet. ”On hienoa, että saamme uuden houkuttelevan Huili-taukopaikan
Huili-taukopaikka avataan Neste Helsinki Eläintarhan liikenneasemalle 22.12.15.12.2025 09:05:00 EET | Tiedote
Huili laajenee Helsingissä, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Helsinki Eläintarha -liikenneasemalla maanantaina 22.12. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Nordenskiöldinkadulla liikkuville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia, että saamme avata Huilin nyt myös Helsingin keskeiselle paikalle. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Huilissa tärkeintä on viihtyisyys, laadukkaat kahvilatuotteet ja lämmin palvelu – pieni hengähdyshetki keskelle matkaa”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Eläintarha Helsinki palvelee maanantaista torstaihin klo 5.30-22, perjantaisin klo 5.30-00, lauantaisin klo 7-00 ja sunnuntaisin klo 8-22. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinitu
Huili-taukopaikka avataan Neste Vantaa Keimola Idän liikenneasemalle 18.12.11.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Huili laajenee Vantaalla, kun jälleen uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Vantaa Keimola Itä -liikenneasemalla torstaina 18.12. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Hämeenlinnan väylällä ja sen läheisyydessä matkustaville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia, että Huili laajenee edelleen Vantaalla. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Keimola Itä-Vantaa palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet sekä yöruoka. ”Iloksemme nyt myös vilkkaalla Neste
Huili-taukopaikka avataan Neste Orimattila Tuuliharjan liikenneasemalle 16.12.11.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Huili laajenee Orimattilaan, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Orimattila Tuuliharja -liikenneasemalla tiistaina 16.12. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Lahden moottoritiellä ja sen läheisyydessä matkustaville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia, että saamme avata Huilin nyt myös Orimattilaan. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Tuuliharja Orimattila palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia ympäri vuorokauden viikon jokaisena päivänä. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuoliset vitriinituotteet sekä yöruoka. ”Iloksemme nyt myös vilkkaal
Huili-taukopaikka avataan Neste Vantaa Martinlaakso Vihertien liikenneasemalle 11.12.4.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Huili laajenee Vantaalla, kun uusi taukopaikka avaa ovensa Neste Vantaa Martinlaakso Vihertie -liikenneasemalla torstaina 11.12. klo 11. Uusi taukopaikka tarjoaa rennon ja maukkaan pysähdyksen Martinlaaksossa ja sen läheisyydessä matkustaville sekä lähialueen asukkaille. Huili-taukopaikat tunnetaan laadukkaista raaka-aineista valmistetusta ruoasta, ystävällisestä palvelusta ja aikaa kestävästä tunnelmasta. ”Olemme todella iloisia, että saamme avata jo kolmannen Huilin Vantaalle. Haluamme tarjota asiakkaillemme paikan, jossa pysähdys on enemmän kuin tauko. Paikallisuus näkyy vahvasti valikoimassa, sillä tuomme ruokiin alueen makuja ja tuotteita”, kertoo Restel Taukopaikat Oy:n liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen. Huili Martinlaakso Vantaa palvelee tien päällä liikkuvia ja paikallisia maanantaista torstaihin klo 6-21.30, perjantaisin klo 6-23, lauantaisin klo 9-23 ja sunnuntaisin klo 9-21.30. Valikoimaan kuuluvat aamiais- ja lounasbuffet, herkulliset à la carte -annokset sekä monipuolis
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme