Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hyvinvointialue myönsi järjestöavustukset vuodelle 2026
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta myönsi järjestöavustuksia yhteensä yhdeksälle yhdistykselle.
Järjestöavustukset jaetaan vuosittain hyvinvointialueen toimintaa täydentävään, päijäthämäläisiä tavoittavaan ja alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan.
Vuodelle 2026 jaettavana oli 300 000 euroa. Avustushakemuksia saatiin 34 kappaletta ja haettu kokonaissumma oli yli 989 000 euroa.
Lapsiperheille ja nuorille kohdistuvaan toimintaan rahoituksen saivat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lahden yhdistys ry, 44 744 euroa, Harjulan Setlementti ry, 44 991 euroa ja Lahden ensi- ja turvakoti ry, 31 500 euroa.
Ikääntyneille suunnattuun toimintaan avustusta saivat Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry, 45 000 euroa, Lahden Kuulo ry, 7 630 euroa ja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry, 22 000 euroa.
Mielenterveyteen ja päihdetyöhön kohdentuvaan toimintaan avustusta myönnettiin Mieli Hämeen Mielenterveys ry:lle, 40 500 euroa, Päijät-Hämeen Mielenterveystyön Tuki Miete ry:lle, 20 306 euroa ja Jyränkölän Setlementti ry:lle, 43 329 euroa.
Apua arkeen ja elintapoihin
Avustuksilla mahdollistetaan esimerkiksi tukea lapsiperheille hyvään arkeen ja terveellisiin elintapoihin, keskusteluapua vaikeisiin elämäntilanteisiin ja mielenterveyshaasteita kokeville tukea esimerkiksi arkiympäristöön tutustumiseen.
Järjestöavustuksilla toteutettava toiminta kattaa koko Päijät-Hämeen.
Järjestökoordinaattori Helena Haaja toteaa, että järjestöavustuksilla tuettu toiminta tuo Päijät-Hämeessä merkittävän panoksen alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena HaajajärjestökoordinaattoriPuh:044 4825 263
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vammaispalvelujen toimintamalli rohkaisee puhumaan väkivallasta14.1.2026 13:00:38 EET | Tiedote
Vammaiseen henkilöön kohdistuvan väkivallan tunnistaminen ei ole aina helppoa, ja haavoittuva asema lisää riskiä joutua hyväksikäytön kohteeksi ja vaikeuttaa avun hakemista. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vammaispalveluissa alkuvuodesta käyttöön otettu toimintamalli auttaa ammattilaisia havaitsemaan asiakkaiden lähisuhteissaan kokemaa väkivaltaa.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kohti terveempää arkea Päijät-Sote-sovelluksen avulla13.1.2026 12:52:30 EET | Tiedote
Päijät-Sote-sovelluksen digipolut ja digitaaliset valmennukset tarjoavat tukea terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Digipolun tai valmennuksen voi aloittaa oman aikataulunsa mukaisesti ja se on käytettävissä ajasta tai paikasta riippumatta.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Yhteisestä palvelunumerosta saa nyt yhteyden sote-keskuksiin ja voi perua ajanvarauksen7.1.2026 12:31:24 EET | Tiedote
Yhteisestä palvelunumerosta (03) 410 89 420 saa tästä päivästä lähtien yhteyden alueen sote-keskusten hoitajiin ja lääkäreihin. Samasta numerosta voi perua ajanvarauksen, saada reseptin ja varata rokotuksen.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Suun terveydenhuollon palveluiden nimissä liikkuu huijausviestejä2.1.2026 12:14:53 EET | Tiedote
Päijät-Hämeessä on liikkunut huijaustekstiviestejä, jotka esiintyvät suun terveydenhuollon palveluiden nimissä.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Asiakasmaksut muuttuivat vuoden alussa2.1.2026 10:44:43 EET | Tiedote
Korjaus aiempaan tiedotteeseen: Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakasmaksut muuttuivat tämän vuoden alussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme