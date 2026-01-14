Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hyvinvointialue myönsi järjestöavustukset vuodelle 2026

16.1.2026 10:27:17 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta myönsi järjestöavustuksia yhteensä yhdeksälle yhdistykselle.

Järjestöavustukset jaetaan vuosittain hyvinvointialueen toimintaa täydentävään, päijäthämäläisiä tavoittavaan ja alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan.

Vuodelle 2026 jaettavana oli 300 000 euroa. Avustushakemuksia saatiin 34 kappaletta ja haettu kokonaissumma oli yli 989 000 euroa.

Lapsiperheille ja nuorille kohdistuvaan toimintaan rahoituksen saivat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lahden yhdistys ry, 44 744 euroa, Harjulan Setlementti ry, 44 991 euroa ja Lahden ensi- ja turvakoti ry, 31 500 euroa.

Ikääntyneille suunnattuun toimintaan avustusta saivat Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry, 45 000 euroa, Lahden Kuulo ry, 7 630 euroa ja Päijät-Hämeen hyvinvointipalvelujen kehitys ry, 22 000 euroa.

Mielenterveyteen ja päihdetyöhön kohdentuvaan toimintaan avustusta myönnettiin Mieli Hämeen Mielenterveys ry:lle, 40 500 euroa, Päijät-Hämeen Mielenterveystyön Tuki Miete ry:lle, 20 306 euroa ja Jyränkölän Setlementti ry:lle, 43 329 euroa.

Apua arkeen ja elintapoihin

Avustuksilla mahdollistetaan esimerkiksi tukea lapsiperheille hyvään arkeen ja terveellisiin elintapoihin, keskusteluapua vaikeisiin elämäntilanteisiin ja mielenterveyshaasteita kokeville tukea esimerkiksi arkiympäristöön tutustumiseen.

Järjestöavustuksilla toteutettava toiminta kattaa koko Päijät-Hämeen.

Järjestökoordinaattori Helena Haaja toteaa, että järjestöavustuksilla tuettu toiminta tuo Päijät-Hämeessä merkittävän panoksen alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

