Puoluesihteeri konkurssiaallosta: Ovatko Orpo ja Purra talviunilla?

16.1.2026 10:22:52 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote

Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho hämmästelee, miksi hallitus ei reagoi millään tavoin uutisiin jättimäisestä konkurssiaallosta ja talouden taantumasta.

- Ovatko Orpo ja Purra talviunilla? Hallitus on hiljaa, vaikka samaan aikaan yrityksiä kaatuu rämisten. 

Tuoreiden tietojen mukaan yrityksiä on ajautunut konkurssiin eniten sitten vuoden 1996. Pahiten konkurssiaalto on iskenyt rakennusalan yrityksiin.

Siika-ahon mukaan tiedot ovat hälyttäviä. Rakennusalan tilanne on Keskustan puoluesihteerin mielestä kestämätön, ja siksi siihen puututtava ripeästi.

- Keskustassa toteuttaisimme mittavan ohjelman rakennusalan elvyttämiseksi. Ensimmäisenä panisimme vauhtia asunto- ja kiinteistökauppaan poistamalla väliaikaisesti varainsiirtoveron. Toiseksi toteuttaisimme taloyhtiöille kymmenen prosentin korjausavustuksen, aloittaisimme homekoulujen ja muiden julkisten rakennusten korjauksen ja laittaisimme olemassa olevia maanteitä, kävely- ja pyöräteitä sekä raiteita kuntoon kautta maan.

Siika-ahon mukaan Keskusta rahoittaisi rakennusalan elvyttämisohjelman perumalla valtionrahoituksen Turun tunnin junalta ja Vantaan ratikalta.

- Kokoomushallituksen lempihankkeet ovat tässä tilanteessa liian kalliita suhteessa hyötyihinsä. Sen sijaan rakentamisen käynnistyminen kaikkialla maassa heijastuisi nopeasti moneen muuhunkin alaan ja panisi talouden pyörät liikkeelle. 

Kokoomukselle ja pääministeri Orpolle Keskusta lähettää Siika-ahon suulla yhden viestin:

- Herätkää viimeinkin! Nyt täytyy saada lautaa liikkeelle ja porukalle hommia. 

