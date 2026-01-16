Valtatien 9 Auran keskustan kohdan parantamisesta laaditaan tiesuunnitelma

Suunnittelualueeseen kuuluva noin neljän kilometrin pituinen tieosuus sijoittuu Auran kuntaan ja pieneltä osin Pöytyälle. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä, vähentää onnettomuuksia vilkkaasti liikennöidyllä tieosuudella ja mahdollistaa nopeusrajoituksen nostaminen vähintään 80 km/h tasolle Turun suunnasta Auran eritasoliittymään saakka.

Valtatieosuus suunnitellaan 2+2-kaistaiseksi ja keskikaiteelliseksi tieksi, jonka kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä. Tiesuunnitelmaan sisältyy uusi tieyhteys Auran eritasoliittymästä pohjoiseen, ja kantatie 41 liitetään uuteen eritasoliittymään tätä yhteyttä pitkin. Nykyinen kantatien 41 osuus muuttuu paikallista liikkumista palvelevaksi tieksi, joka kaavoituksen edetessä muutetaan kaduksi. Tämä ratkaisu selkeyttää alueen liikennejärjestelyjä, parantaa liikenneturvallisuutta ja tukee Auran asemanseudun ja lähiympäristön maankäytön kehittämistä. Suunnitelmassa parannetaan lisäksi joukkoliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä, torjutaan melua ja huomioidaan luonto- ja maisema-arvot.

Hankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään maalis–huhtikuun vaihteessa 2026. Tilaisuudessa esitellään ensimmäinen suunnitelmaluonnos vaihtoehtoineen sekä kerätään palautetta jatkotyöstöä varten. Palautetta voi antaa keväällä myös karttapohjaisen palautepalvelun kautta, jossa kommentteja voi kohdistaa suoraan kartalle. Tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2027. Rakentamisesta ei ole vielä tehty päätöstä, mutta rakentamisen on arvioitu alkavan aikaisintaan vuonna 2029.

Valtatie 9 on tärkeä osa valtakunnallista liikenneverkkoa

Valtatie 9 on yksi Suomen merkittävimmistä poikittaisyhteyksistä, ja se yhdistää Länsi- ja Itä-Suomen suurimmat kaupungit. Tie kuuluu Suomen runkotieverkkoon sekä Euroopan laajuiseen TEN-T-verkkoon. Tie on tärkeä pitkän matkan liikenteelle, työmatkaliikenteelle sekä elinkeinoelämän ja pitkänmatkan kuljetusten kannalta. Nykyinen tie ei Auran kohdalla täytä pääväyläasetuksen mukaisia vaatimuksia.

Valtatien 9 kehittäminen Turun ja Tampereen välillä etenee vaiheittain useina erillisinä hankkeina. Auran kohdalle laadittava tiesuunnitelma on osa tätä laajempaa kokonaisuutta ja kohdistuu tieosuuteen, jossa liikennemäärät ovat suuria ja nykyinen kaksikaistainen tie sekä tasoliittymät heikentävät liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Lue lisää hankkeesta Väyläviraston verkkosivuilta osoitteessa: https://vayla.fi/vt-9-parantaminen-auran-keskustan-kohdalla

Voit seurata hanketta myös hankkeen Facebook-sivulla osoitteessa: https://www.facebook.com/vt9aura/

Lisätiedot:

Lounais-Suomen elinvoimakeskus

projektipäällikkö Aku Reini

Puh. 0295 022 190

etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi

Sitowise Oy

projektipäällikkö Rauno Tuominen

Puh. 040 700 7321

etunimi.sukunimi@sitowise.com